Utakmicu Danske i Hrvatske, kao i debakl Kauboja na SP-u, za Net.hr komentira Valter Matošević

Hrvatska rukometna reprezentacija doživjela je debakl na SP-u. U najvažnijoj utakmici na turniru dosad, onom za četvrtfinale protiv Danske, u situaciji u kojoj smo trebali pobjedu i u kojoj je Katar pobijedio Argentinu nešto ranije što je bio preduvjet za sve, Hrvatska je odigrala najlošije i doživjela jedan od najtežih poraza ikad.

DANSKA – HRVATSKA 38:26: Svjetski prvaci pregazili Kauboje i ostavili ih bez četvrtfinala; Debakl Hrvatske na SP-u

Na kvalifikacijama za OI nas čeka pakao

Da, imali smo priliku pobijediti Dansku bez najboljeg igrača Mikella Hansena, bez najvećeg motiva među Dancima, s problemima koji su ih mučili u obliku crijevne viroze koja je pokosila i njih. Imali smo šezdeset minuta da se pokažemo jesmo li ili nismo u utakmici koja je bila biti ili ne biti za Hrvatsku. Nažalost, nismo uspjeli i to je trenutno naša realnost, treba prihvatiti koliko god teško bilo da smo SP završili kao petnaesti. Da, dobro ste pročitali, kao 15…

A moramo sve dovesti u red mislimo li odvesti hrvatski rukomet u Tokio za mjesec i pol dana. U Francuskoj će biti pakleno, tamo nas čekaju Francuzi, zahuhtali Portugalci i Tunis. Sve u tri dana. Stoga, trenutna situacija i viđeno u Egiptu itekako brinu, pa će novi izbornik, tko god on bio, imati težak posao srediti dečke, stvoriti jednu povoljnu atmosferu nakon debakla, i čekirati kartu za Tokio. Niti malo lagan zadatak.

“Nažalost, meni je ona utakmica sa Španjolskom u Poreču prije odlaska u Egipat dala lažnu nadu, motiv, ambiciju… S druge strane, to je davalo jednu sasvim drugu sliku. Protiv Španjolske je dosta toga štimalo. No, na prvenstvu je to bilo drugačije. U Egiptu, pak, ništa nije štimalo. Od prve utakmice s Japanom, pa sve do Danske večeras, nije bilo dobro. Nismo bili pravi, nekako kao da smo bili odsutni. Ne može se reći da nismo imali motiva, da igrači nisu željeli, sve to stoji, ali nismo bili ti. Nešto nam je nedostajalo. Nije ovo što smo mi izgubili od Danske, mislim da je gori poraz, i veći da se tako izrazim, bio onaj protiv Argentine. Dvoboj Katara i Argentine dao nam je vjetar u leđa, jednu mogućnost, da bi mogli uhvatiti četvrtfinale. Ali, danas smo bili stvarno loši. Još hajde, prvo poluvrijeme koliko-toliko, mada kad igraš jednu takvu važnu utakmicu i dobiješ u prvom dijelu 17 golova nije bajno. A drugo poluvrijeme, u njemu smo jednostavno nestali s terena, nismo iskoristili tu ležernost Danaca kojima se nisu skinuli, koji nisu mogli računati na nekoliko igrača, od toga bitnog Mikella Hansena. Neki su igrali i na kapaljku. Znači, nismo iskoristili sve to i žao mi je što ovo moram reći, ali nismo zaslužili proći među osam najboljih. Dogodilo nam se, stoga, da nakon dugo dugo vremena, čak 19 godina, nismo prošli u nokaut fazu, drugi krug natjecanja po skupinama, odnosno natjecanje po skupinama, kako god”, kazao nam je proslavljeni bivši rukometaš Valter Matošević s kojim smo započeli SP kroz najavu s njim a evo, sad s Valterom i završavamo nastup Kauboja na SP-u. Puno prerano. Što se dogodilo s Hrvatskom u Egiptu?

‘Nismo bili spremni za SP’

“Teško je kazati što se dogodilo, jedna blokada, teško je kazati što se dogodilo na startu protiv Japana, a sve nakon toga je nekako išlo u tom smjeru. Očito nismo bili spremni za takvo jedno veliko natjecanje, a mogli smo ga na neki način iskoristiti, uvesti neka nova lica, nove igrače, možda i neke odmoriti. Ovo SP je bio samo stvar prestiža, a ne nekih stvari kao što je Euro da ti omogućuje da, kad si među prvih pet, ideš direktno na SP ili da ideš na Olimpijske igre, a na ovom SP-u se u biti igra samo za prestiž. Bit svega je ono što nas čeka, a to su kvalifikacije za OI u ožujku u Parizu. Bolje da je ovako, pa da u ožujku bude happy end, da se uspijemo plasirati u Tokijo, pa će se na neki način to sve zaboraviti. Moramo biti svjesni da su se i neke velike reprezentacije padale, i Danska je znala ispasti u prvom krugu, pogotovo na svom terenu. Francuzi, Nijemci su isto sad ispali… Jedna velesila koja ima najjaču rukometnu ligu na svijetu i toliko veliki roster igrača je ispala, događalo se to i Španjolskoj… Stoga, nije ovo tako velika tragedija, samo treba podvući crtu, sve ovo dobro izanalizirati, donijeti neke pouke nakon svega. Dočekati taj ožujak i kvalifikacijski turnir za OI, gdje nas čeka jako teška grupa počevši s Francuskom, pa drugi dan Portugal i treći Tunis. Sad opet, igrači će biti po klubovima, igrat će prvenstvo, Ligu prvaka, i onda dođeš na kvalifikacijski turnir gdje domaćin, po meni, sigurno mora proći. S druge strane, drugi dan te čeka jedan Portugal koji je u takvom naletu, zaletu da je to čudo”, objašnjava nam Valter Matošević i nastavlja:

‘Slažem se da neki potezi Line Červara nisu bili dobri, bilo je to nelogičnosti, ali…’

“Slažem se da neki potezi Line Červara nisu bili dobri, bilo je to nelogičnosti, ali moram reći da, s druge strane, isto i sam tijek utakmice nekad te navede, nekad u njoj razmišljaš možda je dobro, možda će dobro ispasti. Ali, na ovom prvenstvu to nije na kraju dobro ispalo. Imali smo mi na SP-u dosta problema, počevši od Karačića koji uopće nije bio u treningu. Jednostavno, možda jednu utakmicu možeš odigrati na svježinu, ali turnirski sistem zahtjeva spremnost, tu nemaš vremena jer igraš svakih 48 sati, ma i manje. Takav sistem je jako teško igrati. Duvnjak, s druge strane, naš glavni igrač, vođa, pravi kapetan, isto tako je prebolio COVID-19 i nakon toga je igrao zahtjevne dvoboje, Final Four Lige prvaka, dvije teške utakmice u dva dana. I sad opet bez odmora je došao na SP. Tako da, ima tu i objektivnih stvari. Jednostavno, nismo imali veliki roster igrača. Što se tiče tog mijenjanja pozicija igračima, i meni je to bilo čudno. I danas protiv Danske mi je bilo čudno da u jednom trenutku da je Jaganjac završio na desnom krilu, Čupić na desnom vanjskom… Ok, neke stvari se mogu dogoditi u utakmici same od sebe. No, puno je bilo tih rotacija, od linije Musa-Brozović-Marić, pa vanjska linija… Je, bilo ih je, ali jednostavno ako ti ne ide, pokušavaš na sve moguće načine trgnuti momčad, pronaći neko rješenje. Opet se vraćam na ono, u Egiptu Hrvatska nije bila prava, nije bila na nivou, pogotovo protiv Danske”.

Lino Červar je, u to nema sumnje, zadužio hrvatski rukomet, podarivši ovom sportu i čitavoj zemlji mnoštvo medalja, odnosno lijepih trenutaka. Ne samo kroz izborničko vođenje, nego je uveo jedan sustav koji je dao rezultat, iznjedrio dobre igrače. No, nije smio za vrijeme trajanja turnira najaviti svoj dolazak, dati ostavku. To se jednostavno ne radi, to je od njega bilo pogrešno…

‘Od Argentine do Argentine’

“Ne, ne, ne, to se ne radi. Možemo mi sve pričati, ali mi smo tada još bili u igri, bili smo živi, kako-tako, trebao nam se poklopiti taj rezultat u dvoboju Katara i Argentine koji je na neki način na kraju bio i objektivan, jer je Katar po meni bolja momčad od Argentine. Jednostavno, znali smo da Danci neće ići sto na sat kao inače. I onda donijeti jednu takvu odluku, stati pred igrače, napraviti sastanak, mislim da je tu bila njegova velika greška. Tko zna, možda je išao na to da ih malo razbudi, probudi neki inat u njima, da vide i oni da je njemu stalo do pobjede. Lino je lisac znate… Ne znam, to oni najbolje znaju, tamo je njegov stručni stožer. Da je krivi tajming, to sigurno. I na kraju balade od Argentine do Argentine. SP u Portugalu 2003. i poraz na startu od Argentine, Argentina 2021. u Egiptu… Ne bi kazao da je gotova jedna era, rukomet se igrao i prije Line Červara, igrat ćemo i poslije. Imamo jednu dobru Premijer ligu u kojoj ima puno mladih igrača. Vjerujem u njih da će tu isto iskočiti netko za reprezentaciju. Imamo još uvijek relativno Duvnjaka, Karačića, Musu u najboljim igračkim godinama, Luku Cindrića koji je nešto mlađi od njih… Nadolaze tu i Šebetić, Mamić… Tu je i Marić… Imamo plejadu nadolazećih igrača i onih standardnih vedeta. Vjerujem da će se tu izvući neke pouke, i da će Hrvatska opet nastaviti biti tamo gdje joj je i mjesto, u samom svjetskom vrhu”, zaključio je Valter Matošević.