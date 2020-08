NA DANAŠNJI DAN PRIJE 16 GODINA HRVATSKA JE SLAVILA JEDAN OD NAJVEĆIH USPJEHA: Ovim smo ispisali povijest

Na današnji dan prije točno 16 godina hrvatski sport doživio je jedan od najvećih uspjeha u svojoj povijesti. Naime, hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je svoje drugo olimpijsko zlato. Nakon zlatnika Velimira Kljajića u Atlanti 1996. godine na Olimp su se osam godina kasnije popeli izabranici Line Červara.

NIKAD OTKRIVEN DETALJ VELIKOG LINE ČERVARA: ‘Ovo nikad nisam spomenuo u autobiografiji, no to vam je živa istina. Zato pustite Igora da radi’

Hrvatska je u finalu, u infarktnoj i neizvjesnoj utakmici, rezultatom 26:24 (11:12) svladala Njemačku u reprizi finala Svjetskog prvenstva u Portugalu 2003. godine. Najefikasniji u redovima Hrvatske bio je Mirza Džomba s devet postignutih golova, dok je kod Nijemaca prednjačio Steffan Kretzschmar, također s devet pogodaka. Inače, bilo je ovo posljednje rukometno zlato za Hrvatsku, drugo uzastopno…

Inače, naši su rukometaši u Ateni slavili u svih osam utakmica, a redom su prvo u skupini padali Island (34:30), Slovenija (27:26), Južna Koreja (29:26), Rusija (26:25) i Španjolska (30:22). Valja istaknuti kako nakon Hrvatske 2004. godine nijedna rukometna reprezentacija nije ostvarila sve pobjede u pohodu na olimpijsko zlato.

The World Men’s #Handball Championship is heating up! We look back on the top handball goals in Olympic history, including this scorcher from Croatia’s Nikša Kaleb at Athens 2004. 🔥👉 https://t.co/d790HhlJhm @ihf_info #IHF #handball19 pic.twitter.com/PE9XgoLRbC

— Olympic Channel (@olympicchannel) January 18, 2019