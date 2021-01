Patrik Pako Čavar analizira utakmicu Hrvatske i Japana na SP-u za Net.hr

Hrvatska rukometna reprezentacija nije briljirala protiv Japana na otvaranju 27. Svjetskog rukometnog prvenstva u Egiptu. Izabranici Line Červara kiksali su protiv iznenađujuće dobre azijske reprezentacije iz zemlje izlazećeg sunca. Puno toga nam je prolazilo kroz glavu za vrijeme trajanja dvoboja, previše je tu bilo pogrešaka, trebalo je apaurina da izdržimo to sve. Ako se po jutru dan poznaje, onda ćemo se dobrano naživcirati na ovom prvenstvu…

Neprepoznatljivih pola sata europskih doprvaka

Bilo je to neprepoznatljivih pola sata europskih doprvaka i, kao što je to Manuel Štrlek dobro rekao za RTL nakon dvoboja, utakmicu smo otvorili kao neki papci. Obrana je bila nepokretljiva, prelagano su nam Japanci zabijali kako su htjeli, kao da su oni Hrvatska, a golmani nisu ništa obranili. Izludio nas je Yuta Iwashita sa sedam obrana, dok je Yuto Agarie zabio pet golova.

[VIDEO] HRVATSKA – JAPAN 29:29: Kauboji u zadnjim sekundama iz sedmerca izbjegli poraz na otvaranju turnira; Japanci kreirali senzaciju

Drugo poluvrijeme je bilo bolje, ali u ključnim trenucima susreta Hrvatska nije zabila i prelomila utakmicu. Došli smo na minus dva, ali je Japan brzo pobjegao na +4 (21-17). Petnaest minuta prije kraja Hrvatska je stigla na gol zaostatka (21-22), da bi u 48. minuti napokon izjednačila (23-23). U minutama koje su slijedile Hrvatska je imala čak četiri napada za vodstvo, no niti jedan nismo realizirali. Tatsuki Yoshino je zabio za 29:28, a Hrvatskoj je ostalo 24 sekundi za remi. Srećom. Ćupić je zabio sedmerac za 29:29 i spasio nas blamaže.

“Nervirali smo se, ali na kraju je ipak koliko-toliko dobro završilo. Japanci su odlična momčad, nema tu neke priče, moderni su, brzi, ubojiti u šutu izvana, i baš su na mene ostavili odličan dojam. Što se tiče naših, trebamo za sljedeće utakmice dosta popraviti obranu, pogotovo igru jedan na jedan. To je bio možda i najveći problem, tehničke pogreške u napadu. Golmani nisu bili u svom najboljem izdanju. No, Pešić je ipak u drugom obranio nešto, Duvnjak odigrao dobru rolu i vratili smo se iz minusa. Imali smo napad za vodstvo. Ali, ako sve sažmemo i rezimiramo, podvučemo crtu, kako smo igrali i u kakvom su Japanci došli izdanju i što su ponudili, dobro da nismo izgubili i na kraju je ispalo OK. Iako smo svi očekivali pobjedu. Možda je i dobro što se ovakva utakmica dogodila na startu prvenstva, da se još jednom uvjerimo da slabih reprezentacija više nema. Čak i momčadi koje nisu bile, na u rukometnom vrhu nego u rukometnoj sredini, da i one znaju igrati jako dobro i trebat ćemo se pripremiti za ove dvije utakmice što nam ostaju u grupi C prvog kruga natjecanja po skupinama”, kazao nam je legendarni bivši hrvatski reprezentativac, najbolji svjetski rukometaš 90-ih godina prošlog stoljeća Patrik Pako Ćavar.

Japan nas je podsjetio na 2003. i Argentinu

Ova nas je utakmica podsjetila na onu 2003. na otvaranju SP-a u Portugalu, kad smo izgubili od Argentine. Međutim, tada smo ma turnir došli kao zadnja reprezentacija Europe, kao reprezentacija s reputacijom ali i predznakom one koja se u međuvremenu srozala, a sada na Japan u Egipat kao viceprvak Europe i kao jedna od najboljih rukometnih zemalja na svijetu. Da, ovo je bila baš dobra škola za izabranike Line Červara…

“Tako je, evo recimo to protiv Argentine u Portugalu i spomenuo bi utakmicu mene i mojih suigrača u Atlanti 1996. na OI protiv Švicarske. Dvadeset minuta prije kraja gubili smo 6 razlike i nekako smo to uspijeli okrenuti u svoju korist i pobijedili smo s jednim golom razlike. Od te utakmice, tog rezultata, naša je forma išla prema gore. Svi znamo kako je taj turnir na kraju završio. Identična situacija kao i tada je bilo ovo danas. Možda je ovo lošije izdanje jako dobra opomena na startu”.

Uz Marina Marića, mladi rukometaši Ivan Martinović i Josip Šarac bili su jedine svjetle točke u našoj reprezentaciji. Uz dužno poštovanje svima. Pogotovo Ivan Martinović koji je postigao tri gola iz tri pokušaja.

“Marino Marić je odigrao jako dobro, ali taj postotak šuta za pivota je teško za očekivati. Radi se o poziciji koja je najbliža golmanu, tako da se on pokazao dobar protiv Japana. Imamo mi snagu i u mladim igračima, svakako da imamo, samo meni nije jasno ako se Martinović nije povrijedio, što je radio na klupi. Dečko je imao 3-3 i bio je šuterski raspoložen, a nismo ga vidjeli od tog super učinka. Bio je raspoložen, u naletu, ali on nije igrao poslije. Koji je bio tome razlog, ne znamo. Ako je bio zdrav, ako nije bio ozlijeđen, po meni je trebao igrati više. Šarac je dobro potegnuo onu jednu loptu, zabio jedan gol, i u njemu je svakako puno potencijala kojeg nismo primjetili protiv Japana, ali svakako uz pametno vođenje i detaljno analiziranje utakmica, što svakako se treba napraviti, trebali bi dosta podignuti formu i nivou utakmica”, rekao nam je Patrik Čavar.

Lino Červar je nakon dvoboja našoj reporterki Ines Godi kazao kako je šokantnije to što su svi unaprijed upisali pobjede protiv Japana, Angole i Katara, proglasili Hrvatsku unaprijed pobjednikom u tim susretima nego rezultat protiv Japanaca…

“Protiv Angole očekujem da hrvatska reprezentacija popravi sve ove stvari koje nisu bile dobre, posebno tu mislim na obranu. Obrana nam nije bila na nivou, lako smo gubili duele jedan na jedan. Druga stvar, da smanjimo broj tehničkih pogrešaka. To su dvije stvari na koje moramo obratiti pažnju. Problem je bio u tehničko-taktičkim stvarima, to je bio problem. Na tome moraju dosta poraditi. No, moram isto tako pohvaliti Japance. Nisam očekivao da će biti tako dobri. Znam da kod njih rukomet ide u ekspanziju. Mislio sam da naša pobjeda neće doći u pitanje, ali oni su se pokazali u tako jednom dobrom svjetlu, pokretljivi, brzi, dobro organizirani na svim pozicijama, dobro pokriveni. Njihov vratar je jako dobro branio. Ma baš su me ugodno iznenadili”, zaključio je Patrik Pako Ćavar.

