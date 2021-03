MOŽDA JE DEJA VU: Prije 21 godine dogodilo nam se isto, samo usred Zagreba; ‘To je bio živi užas, neopisiv osjećaj, a Portugalci su čudo’

Portugal je na olimpijskom rukometnom turniru isto kao i Francuska, Hrvatska nakon 21 godine nastupanja tako neće vidjeti najveću sportsku smotru na svijetu zbog najslabije gol razlike u krugu koji se zatvorio na kvalifikacijskom turniru 2, a koji je završio tako da Francuska, Portugal i Hrvatska imaju 4 boda.

Rezime je to ova prethodna tri dana kvalifikacijskog turnira u Montpellieru. Portugalci su jučer u dramatičnoj završnici golom Silve iz kontre dvije sekunde prije kraja za 29:28 protiv Francuske došli do Igara u Tokiju. Kvalifikacijski turnir za OI (turnir 2), koji se od prošlog petka do nedjelje održavao na jugu Francuske, mogao se gledati na RTL televiziji i na RTLPlayju. Filip Brkić, Ines Goda i Nikša Kaleb odradili su turnir s lica mjesta, a Marko Vargek, Goran Šprem, Pero Metličić i Drago Vuković iz studija RTL-a u popularnoj emisiji “Vrijeme je za rukomet”.

Drama en route for a HISTORIC berth to Tokyo 😱

Portugal 🇵🇹 score one before the buzzer over France and book the nation's first EVER ticket to the Tokyo Games in men's handball 👏

"And you can see what it means to them…" 🙌 pic.twitter.com/gHuljm0fwE

— CBC Olympics (@CBCOlympics) March 14, 2021