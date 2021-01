Červarove izjave prokomentirao je Petar Metličić u RTL-ovoj emisiji Vrijeme je za rukomet

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je svjetsko prvenstvo u Egiptu neočekivanim remijem 29:29 protiv Japana spasivši se od poraza golom Ivana Čupića u posljednjim sekundama iz sedmerca.

“Kauboji” su skoro cijeli susret bili u zaostatku, u pojedinim trenucima i sa šest golova, da bi u zadnjim sekundama ipak iščupali remi.

Nakon utakmice se oglasio izbornik Hrvatske Lino Červar koji je rekao da Hrvatska treba nešto naučiti iz ove utakmice.

“Nije šok ovaj rezultat, nego što smo odredili da smo mi unaprijed pobjednici. Ja sam upozoravao da su oni dobra reprezentacija i samo naivan bi mislio da to nije tako. Ja sam najavio od početka da je ovo čudno prvenstvo. Nismo dobro ušli u utakmicu, vidjeli ste da je to bila praktički izgubljena utakmica, nije funkcionirala obrana, morao sam napraviti promjene, morao sam izmišljati ekipu”, rekao je Červar nakon utakmice za RTL pa dodao:

“Imali smo cilj da do poluvremena smanjimo razliku, karakterom smo to izvukli. Treba pohvaliti igrače jer su to napravili. No ovo nije put za pobjeđivati. Moramo izvući pouke. Cindrića muči ozljeda, ali je ipak pomogao. To ne ohrabruje za drugu utakmicu, tad moramo maksimalno pristupiti. Nisam zadovoljan, izvukli smo se, ali tu moramo izvući pouke za drugu utakmicu”, zaključio je Červar.

LEGENDE HR RUKOMETA SLOŽILI SE U JEDNOM: Nismo mogli ni sanjati da ćemo čuti ovako nešto nakon Japana; ‘Moramo biti zadovoljni bodom’

‘On snosi dio odgovornosti’

Červarove izjave prokomentirao je Petar Metličić u RTL-ovoj emisiji Vrijeme je za rukomet.

“Mislim da je sigurno ljut. Za neke stvari sigurno krivicu snosi i on. I to nije nikakva kritika od nas, jednostavno se takve stvari događaju. Činjenica je da smo loše ušli u utakmicu. Prije svega u napadu, a prenijela se ta nervoza i u obrani. Prije svega je ovo bila loša utakmica, ali dobro je da je prva i moramo iz nje izvući pouku“, objasnio je Metličić.

Prokomentirao je utakmicu Hrvatske i Goran Šprem.

“Japanci su nas šokirali, ne cijelu utakmicu, nego samo nekoliko minuta. Dali smo im krila i pokazali gdje nam mogu raditi probleme. Trebalo je vremena da to posložimo. Linu trenerski svaka čast, okrenuo je tu pilu naopako, ali to će svaki trener reći. Mi smo bili favoriti protiv Japana, bit ćemo favoriti protiv Angole i protiv Katara, i ne treba od toga bježati, htio to Lino čuti ili ne.

[VIDEO] ČUPIĆ JE IMAO SVE U SVOJIM RUKAMA: Propustio je zabiti možda i za pobjedu, ali na kraju nas je ipak spasio

Taktička greška

Dotaknuli su se i teme Ivana Martinovića koji je imao tri gola iz tri šuta, ali nije ostao u igri.

“Bio je jedan od rijetkih koji je imao taj vanjski šut. Imao je samo jednu grešku. “, rekao je Petar Metličić.

“Bilo je logično da nastavi, ali to nije pitanje za nas. Lino je pokušao s Horvatom da može parirati njihovim brzim igračima. To mi je objašnjivo za obranu, ali nije za napad. Horvat je igrao na vanjskom na obranu 6-0, a ne na agresivnu obranu 3-3 ili 5-1“, objasnio je Drago Vuković.

Na desnom vanjskom igrao je onda Ivan Čupić.

“Znaju i Čupko i Horvat to odigrati u svojim klubovima, ali više bih volio da sam vidio pravog desnog vanjskog tu. Martinović je imao stvarno dobru rolu u prvom dijelu. Nema razloga da on ne igra. Čupko ni Zlaja nisu odigrali loše, u svojim mogućnostima”, rekao je Goran Šprem.

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.