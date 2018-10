MLADI RUKOMETAŠ O SVOJOJ ODLUCI KOJA JE IZNENADILA ČITAVU HRVATSKU I POGODILA ČERVARA: Iz PPD Zagreba tvrde; ‘Izigrani smo’

Halil Jaganjac donio odluku koja je iznenadila čitavu hrvatsku rukometnu javnost

Mladi hrvatski rukometaš Halil Jaganjac (20) donio je odluku koja je iznenadila čitavu hrvatsku rukometnu javnost. Naime, Jaganjec je izabrao dolazak u redove Nexea, a ne u hrvatskog prvaka PPD Zagreb, gdje bi mu trener bio izbornik Lino Červar. Prošle sezone jaganjac je bio najbolji strijelac Seha lige i spominjao se kao veliko pojačanje Zagreba dolaskom Červara na klupu hrvatskog prvaka.

Pregovori sa Zagrebom trajali nekoliko tjedana

Iako su pregovori trajali nekoliko tjedana i došli do zadnje faze, hrvatski reprezentativac i ‘plinari’ nisu se uspjeli dogovoriti pa je Halil ostao u makedonskom klubu. No, novi problemi s financijama počeli su utjecati na momčad iz Skoplja i jedan po jedan igrači polako napuštaju klub. Jaganjac je na kraju izabrao Nexe…

Mnogima nije jasno što se dogodil, gdje je puklo na relaciji Červar – Jaganjac? Jer, upravo je Lino lansirao Jaganjca na igračku razinu na kojoj je danas…

‘Červar je trener prema kojem ću ja uvijek imati poštovanje’

“Evo, pokušat ću reći najvažnije. Ne bih nikako koristio izraz “puklo”. Izbornik Červar je trener prema kojem ću ja uvijek imati poštovanje. On je taj koji je u ključnom trenutku prepoznao moju spremnost da se uključim u profesionalni rukomet na najvišoj razini.

Statistike govore ostalo. Meni je već neko vrijeme bio prioritet doći u Hrvatsku i odraditi iduću stepenicu u svom razvoju. Smatram da je to logičan korak i da je to ispravna odluka, bez obzira na ponude iz europskog klupskog rukometa koje su me pratile.

‘Klub ima sjajnu momčad u kojoj vidim jasan potencijal za svoj razvoj’

Pored Zagreba tu je i Nexe, klub čiji me predsjednik svojim pristupom i stavom dobio na prvu. Klub ima sjajnu momčad u kojoj vidim jasan potencijal za svoj razvoj u ovom trenutku, a u konačnici, rezultati trenutno govore tome u prilog. Ambicije kluba u narednom periodu, poglavito u SEHA ligi i EHF kupu, koje mi je prezentirala uprava Nexea, dodatan su motiv i izazov”, kazao je u razgovoru za Sportske novosti Halil Jaganjac i dodao:

‘Sve što sam čuo o svom novom klubu izrazito je pozitivno’

“Istina je da su ljetos bili pregovori sa Zagrebom i ja neću reći apsolutno ništa loše protiv tako respektabilne sportske institucije. No što se mene tiče, najvažnija je u mojoj konačnoj odluci bila ‘vibra’ koja se vrti oko kluba i u njemu, ono što čujem od budućih suigrača, ali i onih koji su prošli kroz klub, a danas su u Europi. Vi dobro znate da svi mi danas komuniciramo, porukama, mailovima, preko društvenih mreža. Svi se međusobno poznajemo i dobre se informacije – kao i loše – šire u sekundi, a sve što sam čuo o svom novom klubu izrazito je pozitivno. No sve bi to bilo uzalud da predsjednik kluba nije uspio zadovoljiti potraživanja Metalurga za moj transfer, jer nemojmo zaboraviti da sam ja cijelu ovu i iduću sezonu bio ugovorno vezan za Metalurg”, rekao je Halil Jaganjac.

Ostalo je u zraku dosta upitnika

No ostalo je zraku dosta upitnika nakon silnih pregovora Zagreba i Metalurga oko Jaganjca. Ostaje upitnik kako to Zagreb ne može, a Nexe može ispuniti uvjete mladog reprezentativca i njegova bivšeg kluba, tim više što je u Zagrebu na klupi Lino Červar, uz kojeg je Jaganjac posljednjih godina postao to što je danas. Direktor PPD Zagreba Vedran Šupuković kazao je kako su oni iznenađeni takvim raspletom…

“Moram reći da sam vodio svu korespondenciju u vezi s Jaganjcem, da smo obavili puno razgovora, razmijenili puno mailova. Aktualno je bilo proteklog ljeta, no nije uspjelo jer je predsjednik Metalurga Minčo Jordanov želio transfer pod uvjetom da nam on diktira kakav će biti ugovor između Jaganjca i Zagreba. Mi na to nismo mogli pristati jer ne možemo zbog Jaganjca ili bilo koga drugog rušiti klub. Imali smo dogovor s ljudima koji se brinu o njegovoj karijeri da se čujemo ako se situacija promijeni pa da nastavimo s realizacijom. Saznali smo prije tri-četiri dana da se nešto događa, Nexe se pojavio u priči. Razočarani jesmo, osjećamo se izigrano u cijeloj toj priči, ali iz te kože ne možemo. Ne možemo izravno zamjeriti nikome, ali zanimljivo je da su uvjeti Jordanova za Nexe bili potpuno drugačiji od uvjeta koje je postavio Zagrebu. Zašto je to tako, ne mogu reći, no kažem, klub je ispred svega i mi to nismo dopustili”, rekao je Vedran Šupuković.