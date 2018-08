MLADI KAUBOJI RAZBILI FRANCUZE ZA POLUFINALE EUROPSKOG PRVENSTVA: Veličanstvena pobjeda nad najvećim rivalima

Mladi hrvatski rukometaši postigli su još jedan sjajan rezultat i pokazali da nema brige za budućnost Kauboja

Hrvatski kadeti plasirali su se u polufinale Europskog prvenstva u rukometu pobjedom nad najvećim rivalima, Francuskom. Slavili su mladi rukometaši u Koprivnici rezultatom 20:25 (12:7). U polufinalu Hrvatska igra protiv Islanda u petak, 17. kolovoza, u 20:30 sati u Areni Varaždin. Drugi polufinalni par su Danska i Švedska.

Temelj igre Hrvatske je bila čvrsta 6-0 obrana koja je jako namučila Francuze. Oni su odgovorili s 4-1 zonom koja se pretvarala u 5-1, ali nisu bili uspješni. Hrvatski napad je u prvih 11 minuta utakmice bio vrlo uspješan i postigao je četiri gola zaključno s Marinom Greganićem, dok je hrvatska mreža mirovala. Prvi gol protivnika stigao je tek u 11 minuti preko Yohana Bourgeuila.

[KADETI]

Bravooo 👏🏻 👏🏻 za naše rukometaše i na plasmanu u polufinale Europskog prvenstva. #CROhandball #m18ehfeuro2018 pic.twitter.com/yd40NQDIf5 — HRS (@HRStwitt) August 15, 2018

Presudio je sjajan ulazak u utakmicu

Najbolji je bio Fran Mileta sa šest golova, Patrik Martinović zabio je pet. U formi su bili i golmani, Stipe Purić s devet obrana i Fran Lučin koji je obranio četiri lopte.

“Naglašavao sam da je jako bitan ulazak u utakmicu. To smo odradili kako treba i rezultat to pokazuje. Primili smo samo dva pogotka u 20 minuta utakmice. Imali smo dobar protok lopte. Vodili smo cijelo vrijeme i kontrolirali rezultat. Nismo posustajali sve do zadnjeg trenutka. Čestitam svojim momcima”, rekao je izbornik Boris Lisica.

S Islandom za finale u petak.

“Površno smo gledali Island. U dublju analizu ćemo tek ući. Imaju odličnu vanjsku liniju i u tom segmentu su slični Dancima koji su također izborili polufinale.” Hrvatska će za finale igrati protiv Islanda u petak u 20.30 sati u Varaždinu.