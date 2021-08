Pred hrvatskom reprezentacijom do 19 godina je finale Europskog prvenstva kojem je Lijepa naša domaćin posljednjih deset dana u Varaždinu i Koprivnici. Premda je riječ o igračima do 19 godina, Europska rukometna federacija (EHF) vodi ga kao kadetsko prvenstvo. Hrvatska je treći put zaredom domaćin tog natjecanja. Godine 2016.

igrali smo finale s Francuskom i izgubili 40:38. Dvije godine poslije pak, osvojili smo četvrto mjesto. U borbi za broncu bolja je bila Danska. Vrijeme je dakle, da kao domaćini napokon odemo do kraja i osvojimo zlato. Hrvatska je do sada u šest susreta ostvarila pet pobjeda i doživjela jedan poraz. I to od Njemačke s kojom igra finale. Nema sumnje da će to našim mladim rukometašima biti motiv više da im uzvrate i po treći put postanu europski kadetski prvaci.

Najuspješniji smo u povijesti

Hrvatska je, naime, 2006. godine u Estoniji prvi put bila prvak u toj kategoriji. U finalu je pobijedila Dansku 30:24. Izbornik je bio Irfan Smailagić. Domagoj Duvnjak izabran je za najboljeg igrača prvenstva, a Ivan Pešić bio je prvi vratar natjecanja.

Četiri godine kasnije u Crnoj Gori Hrvatska je ponovila taj uspjeh. Izborničku dužnost obavljao je Silvijo Ivandija. Bila je to generacija Filipa Ivića, Stipe Mandalinića, Luke Šebetića. U finalu su naši bili bolji od Španjolske 27:26.

S europskih kadetskih prvenstava, Hrvatska ima i dva srebra. Prvo je osvojeno u Srbiji 2004. godine, drugo u Hrvatskoj 2016. S tim ostvarenjima, Hrvatska je najuspješnija zemlja na europskim prvenstvima.

Prijenos ove utakmice nije osigurala niti jedna nacionalna televizija pa je jedino moguće pratiti ga na stranici EHFTV. Za gledanje utakmice potrebno se samo besplatno registrirati.