MIRKO ALILOVIĆ: ‘Reprezentacija? Potrebniji sam obitelji nego da slobodno vrijeme trošim na stvari koje mi donose više zla nego dobrog’

‘Svugdje me cijene više nego u Hrvatskoj’

Intervju s hrvatskim rukometnim golmanom Mirkom Alilovićem objavljen na internetskim stranicama portala sportsport.ba započinje riječima:

‘Jedan od najuspješnijih sportaša rođenih u BiH koji su svjetsku slavu stekli igrajući za ‘susjede’ svakako je Mirko Alilović. Reprezentativnu karijeru golman Pick Szegeda je počeo upravo u našoj zemlji, još kao mladić, sa svega 17 godina, debitirao je na golu BiH u eri Abasa Arslanagića, no nakon što mu je u međuvremenu stigao ‘signal’ iz Hrvatske odlučio je napraviti trogodišnju pauzu i priključiti se popularnim Kaubojima.’

Zadovoljan karijerom

Olimpijska bronca, svjetsko srebro i bronca, dvije srebrne i dvije brončane medalje sa europskih prvenstava kolajne su kojima se Alilović diči, a koje su stigle igrom za hrvatsku reprezentaciju.

“Da sam kao klinac mogao napisati kakvu karijeru želim imati, možda ne bi uopće bila ovakva. Stvarno mogu biti zadovoljan s onim što sam ostvario u dosadašnjoj karijeri, zbog svih tih prekrasnih trenutaka koje sam doživio sa reprezentacijom, klubovima, a jako je bitno i da nije bilo nekih većih ozljeda. Postoje naravno i stvari koje bih promijenio. Recimo, to što sam otišao u Celje nije bila baš najbolja opcija, jer sam imao i puno bolje ponude, ali da se nije dogodilo to možda me put u budućnosti ne bi odveo u Veszprem, Pick Szeged. Svako zlo za neko dobro”, govorio Alilović za sportsport.ba i priznaje da je posebno ponosan na olimpijsku broncu.

‘Čist sam pred sobom’

Razgovor je potom okrenut u smjeru Hrvatske i navijača hrvatske reprezentacije pa se sugerira da Alilović ‘nije ozbiljno doživljavan’.

“Meni je to jasno, svugdje me cijene više nego u Hrvatskoj. I u Mađarskoj, Njemačkoj, Francuskoj… To je u jednu ruku i žalosno, ali ja sam čist pred sobom. Kad sam bio na terenu uvijek sam davao 100 posto za Hrvatsku i mogu ponosno i uzdignute glave biti izvan svega toga. Ambicija glede reprezentacije više uopće nemam, jedanaest godina sam bio tu, a u međuvremenu mi se proširila obitelj i potrebniji sam njima nego da slobodno vrijeme trošim na stvari koje mi donose više zla nego dobrog.”

Kritiziraju oni koji ne prate

Na konstataciju da je ‘često bio na udaru javnosti’ odgovara:

“Da, baš tako. U Poljskoj su me na turniru proglasili najgorim golmanom u Europi, iako sam imao sezonu iz snova iza sebe. Javnost kritizira i kad je dobro, a gdje neće kad je loše. Najgore je kada vas kritiziraju oni koji rukomet prate 15 dana u godini. Sve to dovede do situacije da se sam pitam da li vrijedim ili ne, ono što radim 15 godina u inozemstvu svugdje cijene, osim u mojoj domovini. Još sam imao i tu situaciju s razbijenim staklima na kući punice, meni to ne treba u životu i zbog svega toga sam se odlučio povući. Nije to bilo fer, korektno prema meni. Ali, sve u svemu, nosim lijepe uspomene. Nekad je bilo bolje, nekad lošije, međutim uvijek sam davao sve što sam mogao.”

‘Treba vidjeti što dalje’

Prokomentirao je i nastupe Kauboja na Svjetskom prvenstvu.

“Moja generacija kada je bila druga ili treća, to se gledalo kao katastrofa, kao da smo deseti… Sada je Hrvatska završila na šestom mjestu i to je okej… Ne znam kako bi ocijenio ovaj rezultat, više nisam u reprezentaciji, ne znam kakva je situacija unutar momčadi. Bez obzira, mislim da je ova Hrvatska kvalitetom u vrhu i da je sada nedostajalo i sreće, posebno s ozljedama, jer jedan Cindrić koji je odličan zbog problema s aduktorom nije bio ni na 50 posto svojih mogućnosti. Treba sjesti, razmisliti i vidjeti što se misli dalje. Da li ostati na starim igračima ili izvršiti smjenu generacija, krenuti s mlađima.”