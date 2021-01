Komentirao je stavljanje debitanta Janka Kevića koji je dešnjak na poziciju desnog vanjskog

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u susretu je 2. kola skupine C na Svjetskom prvenstvu u Aleksandriji svladala Angolu sa 28:20 te ujedno osigurala prolazak u drugi krug natjecanja.

Izbornik Lino Červar bio je, očekivano, zadovoljniji nego nakon utakmice protiv Japana u 1. kolu, kada su njegovi igrači kiksali i osvojili samo bod.

“Nećemo slaviti, bilo je dobrih momenata. Pokazali smo veću želju nego prije”, rekao je izbornik Červar pred kamerama RTL-a nakon utakmice pa se osvrnuo na ovo Svjetsko prvenstvo, koje je zbog pandemije koronavirusa najneobičnije u povijesti:

“Na ovom prvenstvu su dvije vrste reprezentacija. Jedne koje nisu bile u izolaciji, a druge koje su bile, poput nas. Te su momčadi u top formi jer su igrali prvenstva. Ovo je posebno prvenstvo.”

“Pokazali smo što smo u Austriji i Švedskoj, ovo je juha, ovo je ništa. IHF je napravio veliku stvar što je okupio reprezentacije ovdje usred korona krize, ali to je poruka, ne govorimo o kvaliteti. Neke reprezentacije nisu znale dolaze li dva dana prije, neki su došli s juniorima. Pravo stanje u rukometu će se vidjeti u Tokiju i 2022. godine”, rekao je Červar.

Kritični Metličić

Njegove izjave nisu baš najbolje “sjele” njegovom bivšem kapetanu Petru Metličiću koji ih je prokomentirao u studiju RTL-a u emisiji Vrijeme je za rukomet.

“Otišao je malo na široko, zbunjujuće i teško mi je uopće govoriti. Prvenstvo je takvo kakvo je, svima nam je isto. Ne treba tražiti razloge, svi su u istom položaju. Ako je netko trenirao više u koronakrizi, mi to ne znamo, ali želimo ući u borbu za medalje. Mi sad pričamo o utakmici, Mogu se složiti s njim da je angažman protiv Angole bio bolji”, rekao je Metličić nakon utakmice u emisiji.

Komentirao je stavljanje debitanta Janka Kevića koji je dešnjak na poziciju desnog vanjskog.

“Za mene je to neobjašnjivo. Mislim da je to pitanje za Lina i da on to najbolje zna”, zaključio je Metličić.

Za dva dana Hrvatska će u 3. kolu igrati protiv Katara od 18 sati susret za prvo mjesto u skupini.

