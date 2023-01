Već tradicionalno, cijela nacija početkom godine diše za rukomet, a ovaj put Kauboji love novo odličje na svjetskom prvenstvu koje se od 11. do 29. siječnja održava u Švedskoj i Poljskoj. Više od pedeset napetih i atraktivnih utakmica gledatelji će moći pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY. Hrvatsku reprezentaciju ždrijeb je smjestio u skupinu G koja se igra u švedskom gradu Jönköpingu, a protivnici će im biti Egipat, SAD i Maroko.

A upravo u Švedsku s RTL-ovim reporterima putuje i proslavljeni rukometaš Nikša Kaleb, koji će zajedno s Filipom Brkićem ponovno stručno i srčano komentirati sve utakmice hrvatske reprezentacije. No kad je riječ o očekivanjima i mogućoj medalji, prilično je oprezan.

"Spremni smo za prvenstvo! Sada su i okolnosti malo drugačije, imat ćemo koliko-toliko naših navijača na tribinama i vjerujem da će nam ovaj prvi krug koji je, slobodno možemo reći, malo lakši, ići na ruku. Ipak, teško je prognozoriati i govoriti naglas. Htjeli bismo zlato, to ponavljam prije svakog natjecanja, ali medalju treba zaslužiti. Vjerujem da imamo kvalitetu, da možemo, ali prvenstvo je dugo i očekuje nas velik broj utakmica", ističe Kaleb.

A dok će on utakmice pratiti izravno s terena, u zagrebačkom studiju emisije ‘Vrijeme je za rukomet’ voditelju Marku Vargeku ponovno će se pridružiti stručni komentatori Petar Metličić, Goran Šprem i Drago Vuković. Prije i poslije utakmica, gledatelje očekuju njihovi zanimljivi osvrti, stručne analize i komentari te javljanja naših rukometaša.

"Niz godina sam bio na terenu, niz godina sam već i ovdje, među nama je izvanredna atmosfera, druženje i komentiranje. Sretan sam što su me i ove godine zvali i što sam dio ekipe. Svake godine u siječnju kreće rukometno ludilo i ja se nadam i vjerujem da će ove godine biti zabavno, veselo i uspješno", ističe Šprem, a s njim se slaže i Drago Vuković, koji vjeruje u uspjeh Kauboja, a kad je o komentiranju riječ, šali se, teže mu je gledati utakmice nego što mu je bilo igrati.

"Hrvatska kao Hrvatska uvijek želi najviše! Nadam se da ćemo ovaj put, nakon prošlog i pretprošlog, ovo prvenstvo biti puno uspješniji i da ćemo svi biti zadovoljniji", dodaje Pero Metličić koji se osvrnuo i na svoju ulogu komentatora u studiju, "Dosta na to gledam drugačije nego netko tko nije igrao. Nije lako, drugačiji je to posao, nekad moraš biti realan, iskren, reći neke stvari koje netko nekad ne bi rekao, ali sve je to bez ikakve zle namjere… Možda si malo emotivniji i kažeš nekad nešto ne bi trebao, ali to sam ja, to je moj način, moje subjektivno mišljenje".

A iako vjernim navijačima Kauboji već godinama donose puno razloga za slavlje, upravo je njihova generacija ona 'zlatna' i 'za povijest'. Svjetsko zlato 2003. godine u Portugalu i olimpijsko zlato godinu dana kasnije u Ateni jedni su od najvećih hrvatskih sportskih uspjeha u povijesti, a RTL-ovim stručnim komentatorima, dakako, neke od najljepših rukometnih uspomena u karijeri.

"Tu nema dileme, 2003. godina i osvajanje SP-a, bili smo totalno nepoznata ekipa u javnosti… Mi smo napravili fantastičan uspjeh i ni iz čega postali svjetski prvaci, a onda se to nastavilo i olimpijskim zlatom. Nije bilo poslije zlatnih medalja, ali bilo je velikih uspjeha, i nekako smo taj rukomet digli na veći nivo u Hrvatskoj. SP je nešto nezaboravno, s tim da mi sportaši uvijek pričamo, svi će to reći, da je olimpijsko zlato krajnji cilj, nešto posebno za sportaša. Mi smo imali sreću biti olimpijski pobjednici, što je nešto neizbrisivo i ostat će upamćeno za čitav naš život", s ponosom se prisjeća Metličić, a nadovezuje se i Kaleb, legendarno lijevo krilo.

"Najemotivniji trenutak moje karijere jest finale Olimpijskih igara u Ateni, kada smo ostvarili taj uspjeh. Ono što je posebno jest da ti u tom trenutku prođu kroz glavu sve osobe koje su ti barem malo pomogle u karijeri i možda najbolji pokazatelj toga je činjenica što sam se iz Atene zahvalio svim profesorima i učiteljima iz osnovne i srednje škole, gimnazije, koji su me puštali na treninge, imali razumijevanja, uz potporu obitelji i prijatelja koji su cijelo vrijeme bili uz mene".

S posebnim se emocijama Atene sjeća i Drago Vuković, tada 21-godišnjak kojemu je to bilo prvo veliko natjecanje u hrvatskome dresu.

"Te ljude sam 2003. dočekao na Trgu bana Jelačića, bila mi je čast što me uopće poznaju i što će mi se javiti, a godinu i pol dana kasnije bio sam dio te ekipe. I dan-danas mi sve to izgleda kao san. Prvenstveno igrati za reprezentaciju, kada u suzama izađeš na utakmicu, mislim da je teško opisati te osjećaje svaki put kada himna svira, to su emocije koje moraš staviti sa strane dok igraš. Lijepo, velika čast je igrati za reprezentaciju", ističe.

"Olimpijsko zlato, nema dalje, svim drugim medaljama i naslovima svaka čast, ali to je vrh o kojem svi sportaši sanjaju. Samo sanjati o tome, a mi smo to uspjeli ostvariti. Prošlo je 18 godina otad, a mislim da ni danas nismo svjesni veličine pothvata i uspjeha koji smo napravili!" zaključuje i Goran Šprem.

A može li nova generacija Kauboja ponoviti njihov uspjeh već na ovom SP-u i kako će njihovu igru komentirati RTL-ovi stručni komentatori, gledatelji će doznati već od 11. siječnja na glavnom kanalu RTL-a, na RTL2 te na online platformi PLAY.