MEGATALENTIRANI IGRAČ ČIJI JE TRANSFER UZDRMAO HRVATSKI RUKOMET ZA NET.HR: ‘Zauvijek ću zapamtiti ono što mi je rekao izbornik Dominiković’

Razgovarali smo s jednim od naših najtalentiranijih rukometaša Halilom Jaganjcem

Kad smo prošlog tjedna razgovarali s izbornikom U-21 rukometne reprezentacije Hrvatske Davorom Dominikovićem o povijesnom uspjehu njegovih izabranika, stožera i njega osobno u obliku srebra sa SP-a u Španjolskoj, posebno je nahvalio – njega! No, ne samo zbog njegove igračke prezentacije na turniru, nego i zbog vladanja, discipline…

‘Halil Jaganjac niti u jednom trenutku nije se požalio, nije pokazao nezadovoljstvo’

“Jedan Halil Jaganjac niti u jednom trenutku nije se požalio, nije pokazao nezadovoljstvo što sam najčešće utakmicu započinjao sa Šarcem. U tom trenutku meni je Josip igrao sjajno, nisam ga mogao mijenjati, a znao sam kakav mi igrač sjedi na klupi. On je znao ući u igru i u kratkom roku napraviti više dobrih stvari. Primjerice, govorili smo mu da više daje pas na krilo i pivota, a ne da samo šutira. On je to odmah usvojio i u kratkom vremenu napravio prevagu”, s ponosom nam je pričao Dominiković u eksluzivnom, prvom velikom intervjuu nakon srebra koji možete pročitati – OVDJE.

Ubojiti šuter s topom u desnoj ruci

Ovaj 21-godišnji lijevi vanjski Nexea spada među najtalentiranije svjetske mlade rukometaše. Ubojiti šuter s topom u desnoj ruci u listopadu prošle godine uzburkao je rukometne vode u Hrvatskoj kad je odlučio iz skopskog Metalurga doći u našički Nexe, a ne u PPD Zagreb koji je neočekivano zaobišao, a nakon svega nije dobio niti minute na seniorskom rukometnom SP-u u Njemačkoj i Danskoj prošle zime.

Nekako je, prema već dobrom starom ustaljenom običaju, PPD Zagreb taj klub u koji najčešće idu najtalentiraniji izdanci hrvatskog rukometa. No, ne i on. On se odlučio doći u Našice, iako se spominjao upravo kao pojačanje “vječnog” hrvatskog prvaka. Ostalo je, nakon toga, dosta upitnika u zraku, posebno nakon silnih pregovora Zagreba i Metalurga oko Jaganjca. Pisali smo o tome…

U svojim su ga redovima brojni bogati klubovi

Jednog od najperspektivnijih svjetskih rukometaša u svojim su redovima htjeli brojni bogati klubovi poput njemačkog Kiela i Füchsea iz Berlina, Meškova, Silkeborga i Leipziga, ali mladić iz Viškova koji je rukometno “prohodao” u riječkoj Kozali te u 18. godini ostvario transfer u redove francuskog velikana PSG-a gdje se, ruku na srce, i nije baš usrećio, nakon jedne skopske godine izabrao je povratak u Hrvatsku, u Našice….

Njegova igra, njegova kvaliteta i talent nikad nisu bili sporni, nikad nisu imali nikakve upitnike. Na juniorskom SP-u, iako najčešće nije započinjao utakmicu u prvoj sedmorci, bio je jedan od najbitnijih igrača Davora Dominikovića i njegovog pomoćnika Dinka Đankovića, s kojim smo razgovarali prošlog četvrtka…

Nazvali smo Halila i nakon nekoliko dana “hvatanja” konačno smo ga uspjeli dobiti…

“E, sad imamo vremena za razgovarati, Pucajte”, kazao nam je Halil Jaganjac i razgovor je mogao početi…

‘Na SP smo otišli kao anonimusi, a vratili se kao pobjednici’

“Puno me ljudi pitalo smatram li da smo mogli bolje na turniru i uvijek im odgovorim da smo mi i sami bili iznenađeni kako smo odigrali dobro prvenstvo, posebno zato što smo u pripremnim utakmicama protiv Slovenije, protiv koje smo igrali dva puta, izgubili. Na SP smo otišli, pa mogu to slobodno kazati kao anonimusi, a vratili se kao pobjednici. Malo nas je uoči prvenstva ljudi pratilo, nije se pretjerano puno očekivalo od nas, ali mi smo svi skupa vjerovali u uspjeh, da možemo nešto napraviti i ispalo je sve jako dobro. Kako je turnir odmicao, kako su utakmice prolazile, mi smo igrali sve bolje, a nama su sve više dolazile poruke ohrabrenja, reakcija iz domovine. Vidjeli smo da nas je hrvatska javnost itekako pratila kroz turnir, kad su shvatili o kakvim se rezultatima radi i mi smo uistinu ostali iznenađeni, pa rekao bih i u šoku. Ne znam kad sam zadnji put bio u mladoj reprezentaciji da smo bili tako dobro praćeni. U stvari, siguran sam da nismo nikad. Oduševljeni smo i rezultatom i podrškom u Hrvatskoj”, govori nam Halil i osvrće se na zajedništvo koje je krasilo ovu družinu na turniru…

“Već sam to ponovio sto puta do sad, ali mi smo na turniru bili kao jedna velika obitelj, nas 17 igrača uz stručni stožer svi smo činili tu jednu cjelinu, klapu, svi smo uživali. Bilo nam je lijepo, družili smo se, svi smo mi prijatelji, pa čak mogu kazati da su nam i treneri kroz taj turnir postali prijatelji.

Zajedništvo na prvenstvu

Mislim da je naše zajedništvo bilo glavni razlog tome zašto smo mi tako dobro izgledali na terenu. To zajedništvo izvan terena se nekako spontano prenijelo i na sam teren, igrali smo, ginuli jedan za drugog, posebno u obrani gdje se najbolje vidi to zajedništvo. Igrali smo najbolju obranu do sad, od kad ova generacija postoji, a odradili smo prije ovog prvenstva tri velika natjecanja i ni blizu nismo bili obrambeno orijentirani na momčad. Sad mogu reći da smo se borili kao lavovi i uživali smo igrati obranu, uopće se nismo obazirali na napad zato što smo znali da u tom dijelu igre imamo kvalitetu i da će golovi doći. Na tome su inzistirali i treneri i izbornik Dominiković, za kojeg znamo kakav je igrač bio. A sad je takav isti trener, ako ne i bolji. Isto vrijedi i za Đankovića kad govorimo o filozofiji igre i obrani, da tako kažem. Od obrane sve kreće”, objasnio nam je Halil Jaganjac koga je potpisnik ovog teksta pohvalio na poniznosti, disciplini i apsolutnoj podređenosti momčadi, uspjehu s njom, uspjehu s Hrvatskom…

‘Naučio sam puno stvari na ovom prvenstvu’

“Hvala vam puno, ali na to ću vam samo kazati kako sam naučio puno stvari na ovom prvenstvu. Rečenica od izbornika Davora Dominikovića zauvijek će mi ostati u pamćenju: ‘Halile, nije bitno tko započinje utakmicu, nego tko ju završi’. To znači da ne moraš ući prvi unutra s klupe, ne moraš započeti utakmicu, ne moraš niti igrati 60 minuta da bi bio najbolji igrač na terenu. Najbolji igrač na terenu je taj dan onaj koji u svom vremenu povedenom na terenu napravi najviše dobrih stvari, bilo to pet minuta, 20 ili 50… Ako ste vi učinili svoju zadaću koju ste dobili, ako ste svoj posao napravili kako treba, kvalitetno, vi ćete biti od koristi momčadi više od nekog tko je igrao, primjerice, 50 minuta a nije toliko dobrih stvari napravio”.

‘Halile, poderi ga!’

Posebno su nas na turniru oduševili Dominikovićevi govori. Kako su kamera i mikrofon vrlo blizu trenerima i igračima za vrijeme time-outa, tako su se čuli dogovori Dominikovića i Đankovića s igračima. Pa je tako njegova izjava Halilu Jaganjcu, odnosno eksplozija da ga “podere”, postala hit, a još uvijek se smijemo na izjavu koja je bila upućena Filipu Visteropu: ‘Nije ti ovo turnir veterana u Omišu. Ja te stavim unutra da ubrzaš igru, a ti je usporiš’. Kad smo mu to spomenuli, samo se nasmijao…

“Hahaha, da, zapamtio sam sad malo bolje da moram još više izaći na suparničkog šutera, općenito igrača, da moram napraviti još taj jedan korak naprijed, dva ako treba… Ma, to je nama normalno, takvih stvari imamo svakodnevno na treningu, to je nama normala u komunikaciji. Ali vjerujte mi, dosta smo se, i dosta se – kontroliramo!

‘Dominiković zna o čemu govori, siguran je, vidi se kako razumije cijelokupnu rukometnu igru’

Sad su kamere blizu, kao i mikrofon, sve se čuje. Ima tu dosta stvari koje mi kažemo impulzivno koje nisu baš za kamere, ali meni je to jako simpatično, kao što mi je na kraju ispalo simpatično ovo kad mi je izbornik Dominiković rekao. On je to tako prirodno rekao, nije on to rekao u nekakvoj zlobi, niti na nekakvi ružan način, nego ono motivacijski: ‘Halile, poderi ga’. I to je to… Izađi još taj korak, napravi faul… I nekih 30 sekundi poslije, ima i video te situacije, odmah sam dobro reagirao u obrani i čovjek je bio na podu. Tako da te njegove riječi, ma ne samo to, nego što on govori, ima od prve do zadnje smisla. Čovjek zna o čemu govori, siguran je u to, vidi se kako razumije cijelokupnu rukometnu igru. Uzeo nas je i za kratko vrijeme napravio je transformaciju u razmišljanju naše momčadi i njemu i treneru Đankoviću hvala na tome”, izjavio je Halil i za kraj rekao:

‘Htio bih se zahvaliti svima, svi su dali svoj obol’

“Htio bih spomenuti i izdvojiti – sve! Ali baš sve. Čitava momčad pokazala je klasu i kako se bori za svoju zastavu, pa i oni koji su igrali pet minuta. Svi su dali svoj obol, ali opet htio bih izdvojiti MVP-a prvenstva Ivana Martinovića. Nevjerojatno je kako taj dečko igra, kako osjeća rukomet kao igru. To je nešto s čim se rodite. Igrao sam s puno igrača, ali on je jedan od najboljih igrača s kojim sam igrao. Ima tek 21 godinu, a tako dobro razumije igru, tako je dobro tehnički potkovan da je to strašno. Uz njega, spomenuo bih i Frana Miletu koji je od nas dvije godine mlađi, ali to se uopće nije osjetilo. Još je čak na kraju i završio u idealnoj sedmorci prvenstva za najbolje desno krilo turnira. Bit će mi jako drago što će mi on biti suigrač u klubu. Naravno, nikako, ni pod razno, ne smijem zaboravoiti Josipa Šarca koji igra na mojoj poziciji i koji je vrhunski, kompletan igrač. Fantastično je igrao u oba smjera, tu smo mi po gabaritima i po stilu igre slični, ali opet tako različiti. Imali smo raznovrsnosti u napadu na našoj poziciji. I, naravno, golman Ivan Ereš koji nas je čuvao, čuvao nam je leđa na golu, branio je odlično i bez njega ne znam kako bi na kraju bilo”.