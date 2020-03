‘Ne mislim da je smak svijeta propustiti jedno natjecanje’

Nema ga na Euru, ali i dalje je u fokusu. Manuel Štrlek, jedan od naših najboljih i najvažnijih rukometnih reprezentativaca proteklog desetljeća, ovih je dana glavna tema. Kopa se non-stop po razlozima zbog kojih nije s reprezentacijom nakon punih 11 godina i sve se to polako i sigurno pretvorilo u traumu za rukomet, a javnost još točno ne zna što je posrijedi. I to bez razloga i povoda, što je i sam potvrdio želeći zaustaviti, kako kaže, silnu negativu koja se počela plesti oko njegova nedolaska u reprezentaciju.

‘Već sam rekao da je odluka o neigranju isključivo moja’

“Već sam rekao da je odluka o neigranju isključivo moja. I ovo što se događa stvarno nema smisla, žao mi je da je sve uopće otišlo u negativnom smjeru. I zato želim da to prestane jer nema nikakve veze sa stvarnom situacijom. Ponovit ću da je to bila samo moja odluka – sve su drugo priče i pričice koje se podmeću meni i reprezentaciji. Nisam rekao da više nikad ne želim igrati, rekao sam samo da sada ne mogu igrati iz privatnih razloga. I nisam ni na koga ljutit, ni na izbornika, ni na suigrače, ni na Savez. To odmah mora biti jasno”, kazao je Manuel Štrlek u razgovoru za Sportske novosti.

Predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac nam je u razgovoru prije dva dana kazao kako se sa Štrlekom razgovaralo čak osam puta.

"Izbornik Lino Červar s njim je razgovarao tri puta, direktor muške reprezentacije Igor Vori četiri puta i pomoćnik Lina Červara, Hrvoje Horvat, jednom. Štrlek je njima jasno rekao da ne želi igrati za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. A prije toga, jedno dva – tri mjeseca, donijeli smo odluku, jer smo imali jednu situaciju u mlađim dobnim skupinama zato što su pojedini igrači otkazivali reprezentaciji, da se takvim igračima više neće omogućiti igranje za reprezentaciju. To je bila skupštinska odluka. Osam puta se razgovaralo s čovjekom, osam puta… Pa zar bismo trebali klečati na koljenima da on igra za reprezentaciju?" rekao nam je Tomislav Grahovac

‘Među nama nema tajni, ja sam 11 godina u tom timu’

Štrlek je u razgovoru za SN rekao:

“I s izbornikom, i s direktorom, i sa suigračem Vorijem, i s trenerom Horvatom, svima sam obrazložio razloge. Među nama nema tajni, ja sam 11 godina u tom timu, sve smo zajedno prošli, bili smo obitelj i ostajemo obitelj. Tu je kraj priče. Ne mislim da je smak svijeta propustiti jedno natjecanje. Opet ponavljam, nisam ja ljutit ni na koga, da budemo načisto s tim. Savez je donio odluku i ja tu odluku poštujem. Kako sam ja donio svoju odluku, tako su je donijeli i oni i, ponovit ću, ako ikad procijene da sam im opet potreban, stavit ću se na raspolaganje. A ako procijene drugačije, neće biti ljutnje. To je jedino sigurno”.

Poznati rukometni novinar SN-a upitao je Štrleka je li mu možda žao što je tako ispalo?

‘Nemam za čim žaliti, jer tako sam odlučio’

“Nemam za čim žaliti, jer tako sam odlučio. Jedino žalim zbog toga što se stvari interpretiraju kako kome paše, što se potiču neke sumnje iako je sve čisto. Reprezentacija je najbitnija, oni koji igraju su najbitniji. Daj Bože da naprave što bolji rezultat i da se skupa veselimo. Zato sam želio sve ovo jasno reći i s tim završiti, da se u miru podrži reprezentacija i da se dečkima, koji igraju sjajno, daju sve od sebe, ne zagorčava ​posao. Oni to ničime nisu zaslužili, posebno ne sjajni dečki kao Mandić i Ravnić, koji su na poziciji na kojoj sam igrao. Stavite se njima u kožu, nije to ugodno, i zato ovo mora prestati, ako volimo tu reprezentaciju”, odgovorio mu je Manuel Štrlek.

