Mađarska rukometna reprezentacija izgubila je od otpisanih Šveđana 24:18 te dodatno zakomplicirala ljestvicu skupine II Europskog rukometnog prvenstva s kojom se križa Hrvatska.

Mađari su trenutno na trećem mjeto s četiri boda, a ispred njih su Slovenci sa šest te Norvežani s osam bodova.

Nakon što je Norveška ranije u utorak nastavila je sa stopostotnim učinkom na Europskom prvenstvu svladavši Island sa 31:28, za teoretski prolazak u polufinale joj je trebao neuspjeh Mađarske bilo protiv Švedske bilo protiv Portugala u posljednjem kolu u srijedu. Norvežani nisu morali čekati srijedu jer je stigla pomoć od susjeda Šveđana već u utorak.

Neizvjestan dvoboj

Dvoboj Švedske, koja je još ranije izgubila sve izglede za polufinale, te Mađarske bio je neizvjestan sve do posljednjih 10-ak minuta. Tijekom prvog poluvremena niti jedna reprezentacija nije imala prednost veću od dva gola, a sve do 48. minute igralo se gol za gol. Dvanaest minuta i 43 sekunde prije isteka vremena Bence Benhidi je poravnao na 18-18, ali Mađarska do kraja utakmice više nije postigla niti jedan pogodak, dok je Švedska čak šest puta poentirala.

Lucas Pellas i Jim Gottfridsson su s po pet golova predvodili Švedsku, dok je kod Mađarske najbolji bio vratar Roland Mikler sa 14 obrana, a Zoltan Szita je postigao četiri pogotka.

Trijumfi Norveške i Slovenije

Norveška je protiv Islanda furiozno krenula u utakmicu i nakon prvih osam minuta imala prednost od 7:0. Do kraja prvog poluvremena razlika je varirala između sedam i osam golova, a Island se “probudio” te u nastavku. S dva uzastopna pogotka Islanđani su smanjili na 19:14, a sredinom drugog poluvremena primaknuli su se na tri razlike, 23:20 u 43. minuti. Ipak, niti u jednom trenutku Island se nije primaknuo na manji zaostatak od toga iako je imao nekoliko napada za dodatno smanjenje razlike. Sander Sagosen s devet i Christian O’Sullivan sa šest golova bili su najefikasniji kod Norveške, dok su Olafur Andres Gudmunsson s pet i Arnor Thor Gunnarsson s četiri gola predvodili Island.

U prvoj utakmici dana Slovenija je svladala Portugal sa 29:25. U vrlo izjednačenoj utakmici od samog početka, u kojoj su briljirali vratari, Portugalci su pružili jako dobar otpor favoriziranoj Sloveniji. Ipak, Portugalci su u drugom dijelu napravili previše tehničkih pogrešaka pa u 48. minuti Slovenci po prvi puta vode s tri razlike (24:21), a u 51. minuti povećavaju na 27;22 te rješavaju utakmicu. Kod Slovenaca je Blaž Janc zabio sedam, a Jure Dolenec šest golova, dok je Portugal predvodio Andre Gomes sa šest pogodaka uz 15 obrana Aldreda Quintane.

Uoči posljednjeg kola vodi Norveška s osam bodova, druga je Slovenija sa šest, treća Mađarska ima četiri boda, dok su Portugal, Island i Švedska osvojili po dva boda.

U posljednjem kolu sastaju se Mađarska – Portugal, Norveška – Slovenija i Švedska – Island. Norveškoj je u susretu protiv Slovenije dovoljan bod za osvajanje prvoga mjesta u skupini i koje u polufinalu vodi na poraženog iz utakmice Hrvatska – Španjolska koji se igra u srijedu od 16 sati u Beču, dok je Sloveniji dovoljan bod iz tog dvoboja za drugo mjesto i prolazak u polufinale. U slučaju pobjede Slovenije, tada bi Slovenija bila pobjednik skupine, a Norveška bi završila na drugom mjestu. Izglede za polufinale još uvijek ima i Mađarska koja prvo mora svladati Portugal, a zatim se nadati porazu Slovenije od Norveške kako bi stigla do drugog mjesta i ogleda protiv pobjednika skupine I u polufinalu.

Hrvatskoj se tako otvorio scenarij koji je izgledan, ali i koji će nam odgovarati. Mađari u posljednjem kolu igraju protiv Portugala, a Slovenija protiv Norveške. Norveška i Mađarska su favoriti, a, ako pobijede, Hrvatska bi kao prva iz skupine išla na Mađare koji su bolji u međusobnom susretu protiv Slovenaca.

Naravno, prije toga Hrvatska mora svladati Španjolsku i osvojiti prvo mjesto u skupini.

Utakmicu Hrvatske i Španjolske možete gledati u izravnom prijenosu u srijedu od 16 sati na RTL televiziji i na RTLplayu te pratiti na portalu Net.hr. Emisija Vrijeme je za rukomet počinje u 15:20 na RTL televiziji te na RTLplayu.