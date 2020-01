LJUTITI METLIČIĆ KOMENTIRAO VELIKU NEPRAVDU ZA HRVATSKU: ‘Njih zanima samo novac, pa igrači se godinama bune’

Nakon utakmice u studiju RTL-a poprilično ljutiti Petar Metličić je komentirao ozljede Kauboja i nemilosrdan tempo

Hrvatska rukometna reprezentacija zaključila je drugi krug europskog prvenstva neodlučenim ishodom protiv Španjolske u Beču 22-22 (11-12) i na koncu je zbog slabije razlike pogodaka osvojila drugo mjesto, međutim i prije ove utakmice je osigurala polufinale.

Hrvatska je i bez Luke Cindrića ostala neporažena u dvoboju sa Španjolcima u čudnoj utakmici, koju su izabranici Line Červara okončali sa serijom 8-2 i imali zadnji šut za pobjedu, ali je Duvnjak promašio. Hrvatsku je predvodio Igor Karačić s 10 golova, no u završnici utakmice je ozlijedio koljeno. Kod Španjolaca najefikasniji su bili Aleks Dušebajev sa šest, te Raul Entrerrios i Aleix Gomez Abello sa po četiri gola.

Samo gledaju sebe

Nakon utakmice u studiju RTL-a poprilično ljutiti Petar Metličić je komentirao ozljede Kauboja i nemilosrdan tempo utakmica na Euru, koji je zapravo i čest uzrok ozljeda kod igrača.

“Brinu me samo ozljede, ljuti me to. Vidjet ćemo što će biti s Cindrićem, Červar ne izgleda optimistično. S kim god da igramo, bez Cindrića i Karačića imat ćemo problema”, kazao je Metličić. Zatim je komentirao situaciju u kojoj EHF nije dozvolio Hrvatskoj da već večeras napusti Beč i krene prema Stockholmu.

“To je problem, vidjeli smo već sve i svašta u posljednjih 20 godina. Oni gledaju svoj profit, a za igrače ćemo lako. U drugoj grupi ekipe su igrale jučer, igraju danas, pa polufinale u petak, finale u nedjelju ili utakmicu u subotu. Četiri utakmice u pet dana, to ni u NBA ligi ne postoji. Igrači se godinama bune, svi znamo koliko su često prvenstva”, kazao je Metličić, a zatim je nadovezao Drago Vuković.

“Novac je ispred zdravlja igrača, mi ne možemo ništa. Možda da se jedno natjecanje bojkotira, a to je teško očekivati, mislim da se ovo nikad neće promijeniti. Mi više ne znamo ni kad ni što igramo, je li parna ili neparna godina”, kaže Vuković.

Kažnjavaju igrače

Metličić je još osjetio potrebu naglasiti jednu stvar…

“Normalno je da se vrti lova, razumijem, ali zašto se u prvom dijelu turnira može izvesti dan ili dva slobodno, a sada kada je finale, sve u jedan dan. Sada je najvažnije, a oni kažnjavaju igrače koji će se ozlijediti. Kažnjavaju i publiku jer Euro osvaja najspretniji, a ne onaj tko igra najljepše”, kazao je Metličić.