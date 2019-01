‘Kako možete njega trpiti, on pumpa glavu ljudima i to glupostima’

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar je u srijedu, nakon velike pobjede protiv Francuske 23-20 u Kölnu, verbalno napao novinara Jutarnjeg lista Dražena Krušelja i sve svoje “neprijatelje”…

Ne sjećamo se, a bilo je toga, kad je Lino toliko sipao žuć prema nekome…

“Pobjedili smo europskog i svjetskog prvaka, ponosan sam na moje dečke. Želim se zahvaliti svima, ali isto tako želim nešto kazati. Moram to podijeliti s hrvatskom javnosti. Dva posljednja dana sam prošao jadno, Krušelj iz Jutarnjeg lista ponizio kao da sam pseto, to je jadno. Je li to Hanžekovićeva politika, je li to politika te medijske kuće gospođe Hanžeković? Ovako me poniziti, staviti me na najgoru kariku. Neka te i takve Stanković pozove kod sebe u emisiju, da vidim kako bi onda pričali. Ali ne bi oni došli znate, ne bi…

Kako možete njega trpiti, on pumpa glavu ljudima i to glupostima. Zvao me čovjek koji ga je istamburao u jednom stanu, rekao je za njega da je loš čovjek. On uživa da me uništi u ovim godinama.

‘Kako da ljudi vole ovu domovinu? Da ih ovakvi mangupi teroriziraju’

Kako da ljudi vole ovu domovinu? Da ih ovakvi mangupi teroriziraju. Moram to reći, meni se ne da na TV doći. Znate, mi smo prvo ljudsko biće, a tek onda dobijemo državljanstvo. Ti i takvi su vrijeđali mene i moju obitelj. Meni se mora dozvoliti da govorim, ako nepravda postaje zakon, otpor postaje dužnost. Tako mora biti. To je nedopustivo, želim poslati ovu poruku hrvatskom narodu, neka znaju što mi se radi, to je moje pravo. Ti i takvi samo čekaju da Hrvatska izgubi, ma kakvi su to ljudi”, kazao je Lino Červar za kamere RTL-a.

‘Kada ljudi u domovini koji spavaju u kauču samo čekaju da izgubimo’

Na pokušaj RTL-ove reporterke da temu odvede u sportske vode, Červar se vratio na staru temu…

“Kada ljudi u domovini koji spavaju u kauču samo čekaju da izgubimo… Nazivaju me starcem i svašta, ti koji me vrijeđaju, ma to nisu ljudi. Ja sam najtrofejniji trener na svijetu, a ovako me poniziti i izvrijeđati, to je trend. Ta šačica ljudi uzima batinu i udara te po glavi dok ne crkneš. Moramo biti zabrinuti zbog toga. Ako nema odgoja, džabe ti znanje. Zato djeco, ne dajte se, neka obitelj ide naprijed”, kazao je Lino.

Osigurali treće mjesto u skupini I i susret za peto mjesto

Hrvatski rukometaši pobijedili su Francusku u posljednjem dvoboju grupne faze, a naša je reprezentacija tako osigurala treću poziciju u skupini I, koja joj donosi utakmicu za peto mjesto na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj.