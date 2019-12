LINO IMA NOVI PROBLEM: Razgovarali smo s izbornikom, otkrio nam je nešto pomalo zabrinjavajuće; ‘On je iscrpljen i to me može brinuti’

Razgovarali smo s izbornikom Linom Červarom na treningu posljednjeg dana prvog dijela priprema za Euro

Za Linu Červara (69) ovo su još jedne pripreme za veliko reprezentativno natjecanje na kojima ima problema s ozlijeđenim igračima. Nije idealno, ali niti dramatično. Ono što veseli je da će se svi “problematični” igrači (Musa, Stepančić, Cindrić, Duvnjak, Karačić) priključiti drugoj fazi priprema za Euro koji počinje 9. siječnja, a koji će se prenositi samo na RTL Televiziji, a moći ćete ga pratiti i na portalu RTL i Net.hr.

‘Još nisam dobio neku negativnu obavijest’

U ponedjeljak, posljednjeg dana prve faze priprema naše rukometne reprezentacije, porazgovarali smo s Linom o trenutnoj situaciji, kao i ostalim aktualnostima glede reprezentacije Hrvatske…

“Čujte, da kucnem u drvo još nisam dobio neku negativnu obavijest, negativnu vijest. Dakle, ovi koji su ozlijeđeni po svojoj će prilici biti spremni za narednu fazu priprema. Govorim o Musi, Karačiću, Cindriću, oni su nekako najproblematičniji. Duvnjak igra… Ja želim misliti pozitivno, pozitivan sam glede njih i mislim da će se oni priključiti momčadi, te da ćemo se zajednički pripremati u daljnjem tijeku priprema”, rekao nam je u uvodu razgovora Lino Červar i na naše pitanje kakva je situacija s Musom, odnosno kakve informacije dolaze iz njegovog kluba Magdeburga, kazao nam je:

‘Musa je stup obrane’

“Nije Musa samo važan kao pivot, on je važan kao stup obrane. On igra u sredini obrane, bilo koje, radilo se o kombiniranoj 5-1 ili 6-0. Dakle, on je iznimno važan igrač u obrani i naravno da mi je on isto u epicentru interesa. Vijesti dolaze da se on dosta dobro opravlja, već trči, radi punom parom. Znam da neće biti lako, ali to su dobre vijesti. No, treba vidjeti kako će se on ponašati u situaciji igre, jer on trenutno ne igra. Ali, nadam se da će se on moći brzo lateralno kretati, da će biti čvrst u zoni, jer to je vrlo bitno na tom mjestu. On je veliki borac, fighter, i ako imalo ima šansu za igrati on će dati sve od sebe”.

Može li Duvnjak na Euru dati 100% od sebe?

Za dobar rezultat na nadolazećem EP-u i u ostalim reprezentativnim “akcijama” treba nam zdravi Domagoj Duvnjak. Kad je kapetan Kauboja zdrav, onda je i igra Hrvatske drugačija, bolja. Dule se lani vratio nakon dugih muka s ozljedom i sada je ponovno u sedlu i svog Kiela koji ponovo igra Ligu prvaka, kao i u onom reprezentativnom…

Prošao je Duvnjak kompletne pripreme uoči ove sezone, sad igra dobro u Kielu i ono što je bitno – igra. Rekao je Domagoj sam sebi još prije da više ne može kao nekad, dugo mu je trebalo da se sam pomiri s tim, to je bila puno teža utakmica nego ove na terenu, ali sada nakon što je to sredio sam sa sobom u glavi, zadovoljan je i miran, ide dalje i još uvijek ima velike ambicije. No, koliko realno Duvnjak može dati 100 % od sebe?

“Čujte, Duvnjak je lider, iznimno je važan za našu momčad, pa taman da igra ovako ili onako. Ipak vjerujem u njega, stisne zube kad je najteže. On se pokazao, jednako tako promišljalo se i prije SP-a na kojem je pružio odlične igre. Prema tome, važan nam je Duvnjak. I fizički, kroz igru, i da je prisutan samo. On je iznimno važan, pravi lider”, objašnjava nam Lino Červar koga smo upitali kakva je situacija s krilima? Mihić i 19-godišnji srebrni junior iz Nexea Mileta otpali su za Euro, nema niti Manuela Štrleka…

Situacija na krilima nakon što su otpali Mihić i Mileta

“To su mladi igrači koji kucaju na vrata reprezentacije. Kad govorimo o krilima, ono što me može brinuti je Zlatko Horvat koji je dosta iscrpljen u igri Zagreba, jer u klubu igra na mjestu na kojem inače ne igra, znači na poziciji desnog beka a znamo da je on krilo. Daj Bože da bude zdrav, ali uvijek moramo razmišljati da je momčad najbolji igrač. Bit ćemo toliko jako koliko je i najmlađi igrač u reprezentaciji jak. Jer, svaki pojedinac je bitan”.

Jučer je u Hrvatskoj održan prvi krug predsjedničkih izbora. Lino nam nije mogao pobjeći od tog pitanja…

‘Trener je i političar’

“Sve pratim i na pripremama, mislim da je trener i političar. Ja sam to dokazao. Sve ja to pratim jer sam isto dio društva. Ovo što se bavim politikom, bavim se kao svaki građanin. Čim ti ideš na birališta, ti si unutra. Moramo biti svi zainteresirani da naše društvo funkcionira što bolje, a sport ima što reći. Sport diže mostove, a ne ruši ih, ne dijeli ljude. Jesam li zadovoljan rezultatima. Ne, to me ne zanima, ja sam trener, imam svoje stavove kao svaki građanin. Bio sam 8 godina u Italiji, u Rimu sam živio. Mene nikad nitko nije pitao to pitanje što vi mene sad pitate. Nikada, nikada, zato što je to tvoje pitanje, osobno mišljenje”, izjavio je Lino Červar. Što nam je još rekao možete vidjeti u priloženom videu.