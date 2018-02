LINO ČERVAR O SPORNOJ REKLAMI KOJA JE PRATILA EURO: ‘Morao sam to sve izgovoriti jer nam je bilo plaćeno’

“To nije moje promišljanje, napravio sam to iz komercijalnih razloga”, rekao je Červar

Jedna reklama vrtjela se nebrojeno mnogo puta na RTL televiziji za vrijeme Europskog rukometnog prvenstva. U njoj glavnu riječ ima izbornik Lino Červar koji nabraja:

“Mihiću, ti nemaš Mirzin nebeski skok… Stipe, ti nemaš Lacov top u ruci… Cindra, ti nisi virtuoz kao Ivano. Nitko nije. Nitko! Možda niste rođeni zlatni, ali zlatni možete postati.”

Reklama je izazvala brojne polemike i burne reakcije javnosti, a Hrvatska nije postala zlatna, već peta. O spornoj reklami se nekoliko tjedana nakon završetka oglasio i sam Lino Červar:



“To nije moje promišljanje, napravio sam to iz komercijalnih razloga. Tele2 uvjetovao je da kažem te iste riječi. Apsolutno sam odbijao to, ne slažem se s tim. Ali zbog toga što smo dobili pare, zbog toga sam to napravio”, rekao je Červar na 16. međunarodnoj konferenciji ‘Kondicijska priprema sportaša’ koju organizira Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.