LINO ČERVAR NIJE SE MOGAO ZAUSTAVITI! Hrvatski izbornik rigao vatru: ‘Ovo je krađa, ovo je legalizacija lopovluka!’

‘Ovo je bila pljačka koju je vidio cijeli rukometni svijet’

Ljutit, točnije bijesan bio je izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar nakon poraza od Njemačke, osudivši suce za krađu i legalizirani lopovluk te status žrtvenog janjeta. Konačnih 21-22 produkt je unaprijed smišljenog plana, siguran je izbornik Hrvatske koji se nije niti trudio izbjegavati riječi zbog kojih će se u vrhu svjetskog rukometa morati zabrinuti.

Na konstataciju da nije išlo, Červar je odmah krenuo…

VORI SASUO DRVLJE I KAMENJE PO SUCIMA: Ovako grube riječi najbolje dokazuju kako u hrvatskoj reprezentaciji vide poraz od domaćina

EVO KAKO HRVATSKA MOŽE DO OLIMPIJSKIH IGARA: Puno toga Kauboje čeka u nastavku natjecanja

‘Ovo je bila pljačka’

“Išlo je nama, išlo, ali suci nisu dozvolili. Moram to reći javno i glasno. Ovo je bila pljačka koju je vidio cijeli rukometni svijet. Oni i Danci su nam oteli prvenstvo 2008., 2009. i 2010. Mi smo zaslužili pobjedu. To treba javno reći bez da se itko uvrijedi da amateri suci odlučuju o našim sudbinama. To je nedopustivo. Ne može ovakav njihov nasilnički nastup oduzeti nama pobjedu. Mi smo jučer loše igrali, a danas smo ih nadigrali. Ovo je nedopustivo. Mi građani Hrvatske moramo se boriti za dostojanstvo i ne dozvoliti da nas se krade javno.”

JOŠ JEDAN KAUBOJ OPRAO SUCE, IMA I PORUKU ZA NIJEMCE: ‘Ne znam uopće kako im se da slaviti’

Rekao je to Červar u mikrofon RTL-a i nastavio dalje ‘voziti’ bez kočnica…

‘Unaprijed se zna pobjednik’

“Moram čestitati igračima. Oni su herojski odigrali. Toliko smo se trudili da ispravimo onu zadnju utakmicu, a ovo danas bila je jasna krađa. Bez potrebe je bilo igrati kad znamo što će se dogoditi. Unaprijed se zna pobjednik. Ove suce treba po meni odmah eliminirati iz sudačke organizacije.”

OVAJ DETALJ S KRAJA UTAKMICE MNOGIMA JE PROMAKAO: Evo što se dogodilo na posljednjem hrvatskom time-outu

“Ovo svjetsko prvenstvo je ujedno i kvalifikacijsko za Olimpijske igre u Tokiju. A ja sa 45 godina trenerskog iskustva mogu reći da je narušena olimpijska povelja, pravo svakog sportaša na ravnopravnost. Nema u sportu malih i siromašnih zemalja, ba ne bi tako trebalo biti, a dansku suci su večeras jako oštetili hrvatsku reprezentaciju i ugrozili moje i pravo mojih igrača na Olimpijske igre. Ne mogu amateri odlučivati o sudbini sportaša.”

“Ja nikog nisam uvrijedio, a nisu ni moji igrači. Ali način kako nas je besramno pokrao ovaj nazovi najbolji sudački par na svijetu. Oteli su nam pobjedu. A mi smo zadnjih deset godina dvaput bili domaćini SP i EURA, pa pitajte sve jesu li suci krali u našu korist kao što je slučaj tu. Ovi suci se trebau sankcionirat, a neki su nas savjetovali i da povučemo ekipu sa prvenstva. Onakav prekršaj nad Duvnjakom, pa to je bilo očito.”

VLADO ŠOLA KRATAK I JASAN O DVOBOJU S NJEMAČKOM: U dvije rečenice objasnio raspad hrvatskog rukometa

Krađe non-stop

Povukao je za kraj:

“Sada moramo ići dalje. Žao mi je zbog dečkiju. Oni su mladi i pak su trebali vidjeti da se njihov trud nagrađuje. Ja sam na kraju svoje karijere. Bio sam na 17 velikih natjecanja i odgovorno tvrdim da su nam ukrali tri velika natjecanja. Jako sam ponosan na igrače, igrali smo obranu fantastično, iako smo bili bez Cindrića…. Danas smo zaslužili pobjedu, u to sam uvjeren kao što sam priznao da su Brazilci zaslužili pobjedu jučer. Dečkima nije lako, stišću zube, bore se protiv europskih i svjetskih prvaka, a onda ih još suci pokradu.”