LEGENDE HR RUKOMETA SLOŽILI SE U JEDNOM: Nismo mogli ni sanjati da ćemo čuti ovako nešto nakon Japana; ‘Moramo biti zadovoljni bodom’

Hrvatska rukometna reprezentacija nije u petak briljirala na otvaranju SP-a u Egiptu protiv Japana u skupini C i možemo biti sretni što je ovako završilo, remijem, a ne porazom. Složili su se Petar Metličić, Drago Vuković i Goran Šprem, RTL-ovi stručni komentatori u emisiji “Vrijeme za rukomet”, osvrnuli su se na utakmicu, hladan tuš…

‘Očekivali smo da neće biti lako, ali nismo očekivali baš to’

Legendarni Petar Metličić kazao je:

“Nismo očekivali baš to, očekivali smo da neće biti lako, ali bili smo nedovoljno motivirani očito. Japan se pripremio, bili su mirni, i u trenucima kad su počeli voditi sa 4-5 razlike pogubili smo se”.

Drago Vuković nadovezao se:

“Dali smo im krila, samopouzdanja, obrana nam je bila loša, šut iz vana je bio loš, nismo imali rješenja. Sad koji su razlozi tome, svaki trener će upozoriti ekipu da nema opuštanja. Nije bio naš dan. Moramo biti zadovoljni bodom”.

Goran Šprem je poentirao:

‘Nismo otvorili dvoboj na način na koji smo to trebali napraviti’

“Ma odmah se vidjelo kad su nam dali 17 golova u prvom dijelu da je nešto čudno. Nismo otvorili dvoboj na način na koji smo to trebali napraviti. Sve se odvijalo u stilu sad ćemo, sad ćemo, ali ništa. Nije to katastrofa. Nismo bili na nivou. To smo svjesni i to je to. Ok je sve, možemo bez problema dalje. Ovo nam mora biti upozorenje što će se događati kasnije kad neće ići sve po loju”.

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je svjetsko prvenstvo u Egiptu neočekivanim remijem 29:29 protiv Japana spasivši se od poraza golom Ivana Čupić u posljednjim sekundama iz sedmerca.

“Kauboji” su skoro cijeli susret bili u zaostatku, u pojedinim trenucima i sa šest golova, da bi u zadnjim sekundama ipak iščupali remi.

