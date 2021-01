Utakmicu Argentine i Hrvatske, lošu partiju Kauboja kao i najavljeni Linin odlazak s klupe Hrvatske za Net.hr komentira Vedran Zrnić (41)

Ne znamo što nas je više neugodno iznenadilo, šokiralo da tako kažemo. Poraz od Argentine, odnosno ne toliko poraz koliko jedna loša predstava naših rukometaša, ili ono što je Lino Červar kazao nakon dvoboja RTL-ovoj Ines Godi…

“Nikome nije drago izgubiti utakmicu, danas nismo dobro igrali. Iznenađen sam jako, danas je to za mene razočarenje i preuzimam na sebe odgovornost, bez obzira na sve. Za mene je to nedopustivo. Ja nisam spreman više dalje, mislim da je vrijeme da me netko zamijeni”, krenuo je govoriti izbornik Lino Červar.

ARGENTINA – HRVATSKA 23:19: Argentinci u potpunosti razbili Kauboje u drugom dijelu i na korak su do osam najboljih na SP-u

Lino Červar: ‘Odlazim nakon Svjetskog prvenstva, apsolutno da’

“Odlazim nakon Svjetskog prvenstva, apsolutno da. Mislim da nije u redu da ih vodi ovakav trener koji je danas vodio ekipu. Naša reprezentacija je stvarana 20 godina da se ide na glavu, da se bori za svaku loptu. Prvi snosim odgovornost, ne bježim od toga, ali ovo je definitivna moja odluka. Živio sam za reprezentaciju 20 godina, ali mislim da nije trebalo ovako odigrati ovu utakmicu”, nastavio je Červar.

“Život ima uspona i padova i hrvatski rukometni savez mora naći drugu osobu za sve daljnje izazove”, zaključio je Lino.

Još pomalo ošamućeni i grogirani od viđenog u Kairu i izbornikovog obraćanja javnosti, da se tako izrazimo, okrenuli smo broj legendarnog bivšeg rukometaša Vedrana Zrnića, koji je u šesnaestominutnom razgovoru otvorio hrvatskoj javnosti oči. Da, upravo tako bi sumirali ono što nam je kazao Zrnić koji je baš ono, pogodio u sridu. Razgovor s njim započeli smo naravno s Linom…

“I meni je isto danas sve tako mučno što se tiče SP-a. Iznenadila me njegova izjava, poznavajući njega on nije takvog karaktera. Međutim, nešto mu se vjerojatno skupilo. Možda kad prespava noć drugačije je razmišljati. Hrvatska ima još šanse. Ja se ne bi predao. Možemo bi pobijediti Dansku i može na turniru biti još dobrih trenutaka za nas. Ali, mislim da je on sve iskreno kazao, možda nema više snage trpiti, takav pritisak… Smatram da je stvarno pošteno od čovjeka bilo da to kaže i nekom prepusti uzde reprezentacije nakon turnira, ali mislim da ima još dvoboja na SP-u na kojem se mi možemo izvaditi, bez obzira što je protiv Argentine jako loše izgledalo. Ovo što je kazao, ‘odlučio’ u nekakvom hiru na RTL-u je odjeknulo, ali sigurno je to da će on pošteno odraditi SP do kraja. Onda ćemo poslije vidjeti kako će reagirati i što će poduzeti HRS”, kazao nam je u uvodu razgovora Vedran Zrnić i nastavio:

“Istina, ima on godina. Imamo mi svi roditelje koji su u godinama, iscrpljeni već od svega, od posvećenosti svojoj djeci, podizanja svoje djece, do života općenito. Umorni su ljudi, od borbe, od svega… Da, godine nose svoje, ali ne bi se ja baš s tim skroz složio. Jedan Joe Biden, novi predsjednik Amerike isto ima godina pa je vitalan i funkcionira još bolje nego neki mlađi. Njegove godine nisu razlog tome. Pričalo se i priča se još uvijek u rukometnim kuloarima da će Lino napustiti reprezentaciju. Međutim, ovo mu je očito prelilo čašu, vidio je… Mislim, ne možemo mi znati iz Zagreba što se događa u reprezentaciji na SP-u, što se događa na klupi, možda je neka situacija prelomila kod njega da se već sad praktički oprosti od izborničke klupe, odnosno tu njegovu izjavu u kojoj je kazao da više neće biti izbornik Hrvatske nakon što završi turnir. Ali, mi svi znamo da vrijeme dolazi za druge, da je došlo vrijeme da se čovjeku zahvali na svemu. Možda će to biti dobra stvar za nekog mlađeg da preuzme uzde, kormilo nacionalne momčadi. Međutim, perspektiva i budućnost HRS-a ostaje na nekom mlađem. Netko mora, netko će morati pratiti njegove kriterije, a to će biti jako teško”.

Zadužio hrvatski rukomet

Naravno, ipak je Lino zadužio hrvatski rukomet, podignuo ljestvicu uspjeha na jedan viši nivou, možemo kazati kako je i napravio pravu rukometnu revoluciju sredinom prvog desetljeća u 21. stoljeću. Nema tu puno priče, nema tu greške. No, bilo je grešaka naših rukometaša protiv Argentine. Protiv neugodne Argentine i tog južnoameričkog rukometa koji Hrvatskoj tako ne odgovara, naša reprezentacija odigrala je jako loše, baš loše. U prvom poluvremenu skoro 11 uvodnih minuta bili smo bez gola (Argentina je imala 5-0), u drugom poluvremenu deset minuta, možda i više, nismo zabili pogodak. U 55. minuti imali smo zabijenih svega 5 golova u drugom dijelu, čak 25 minuta u tom periodu susreta nismo zatresli mrežu. Da u prvom poluvremenu nije bilo Ivana Čupića koji je zabio sedam golova, a u drugom sjajnog Ivana Pešića koji je sakupio ukupno 12 obrana, od toga barem osam u drugom dijelu. Prema Sofa Scoreu, imao je 50% obrana, 12-24. Marko Mamić također je bio dobar, koliko-toliko s 3 gola, ali svi drugi su bili ispod očekivanja, svojih mogućnosti. Brazil još pamtimo, Argentinu ćemo također zapamtiti…

“Ma dobro, možemo mi pričati i govoriti što hoćemo, da nam ne odgovara taj južnoamerički rukomet, meni je Manolo Cadenas, španjolski rukometni trener i izbornik argentinske reprezentacije, godinu dana, godinu i nešto u Wisli Plock gdje sam igrao s Jankom Kevićem i dobro ga poznajem. Jako dobro znam kakav je on frajer, sigurno da je veliki borac, i tu je negdje po godinama kao Lino. Ma on je strašan frajer i dobro je rezimirao sve naše boljke i kvalitete, dobro je analizirao Hrvatsku. Ne bi se vadio na to da je Argentina neka posebno dobra momčad. Radi se o sportskoj naciji koja se u svakom sportu zna nametnuti, nadmetati. Evo, baš sam sad tu s burazom pričao kako u Davis Cupu na mečevima Argentine ima ludih argentinskih navijača, kako oni sportsko razmišljaju…. Argentinci su jedna južnoamerička nacija koja se trenutno nalazi u rukometnoj ekspanziji. Evo, i sami vidite na ovom turniru da postoje one, uvjetno rečeno manje rukometne reprezentacije, zemlje, isto tako sad igraju dobro. Ajmo sad sve staviti na stranu, Linu, njegovu taktiku, stavimo na stranu Cadenasa na stranu, hrvatska reprezentacija jednostavno je morala pobijediti. Bez obzira je li to trener Lino, je li on još prije nešto odlučio, radi li se o crijevnoj virozi ili nečem drugom, Hrvatska je morala slaviti protiv Argentine u utakmici koja je bila stani-pani. Sad nakon svega, kad malo na sve pogledaš hladnije glave, Hrvatska je morala dobiti ovaj dvoboj. Da se ne izvlačimo na Dancima, da ne ovisimo o Kataru, da se odmorimo i pripremimo. E sad je muka velika. Mislim da poslije ove Linine izjave će dečki sigurno više slušati, da će ih to malo stresti. Mislim da će to za njih biti veliki udarac, da je to jedan psihološki moment koji, ili oni mogu koristiti za njega ili je to neka Linina spačka da malo razbudi dečke”, objašnjava nam u jednom dahu Vedran Zrnić.

Da, sad kad smo ovo čuli, možda Lino stvarno pili granu naopako i jednom šok terapijom želi produditi momčad. Veselin Vujović voli koristiti te i takve šok terapije. Koristio ih je i za vrijeme vođenja prve momčadi PPD Zagreba. Želimo reći kako to nije nemoguće, ali to je špekulacija i to opasna. Ovako na prvu nam se čini kako je to stvarno to, posljednji Linin pjev na izborničkoj klupi najdraže mu reprezentacije, one Hrvatske…

‘Čim su se nama izmiješale pozicije, onda čitava priča pada u vodu’

“Ne znam. Da smo mi odigrali relativno dobro onda bi rekao ‘ajde, idem ih malo razdrmati, možda ih je samo razdrmao na koncu’. Međutim, prema onom što smo vidjeli na SP-u, čim su se nama izmiješale pozicije, čim su neki igrači sa svojih pozicija došli na neke pozicije koje nisu adekvatne njihove, onda čitava priča pada u vodu. Mislim da smo razdrmani, da smo uzdrmani, nismo izgledali dobro protiv Argentine. Pešić je briljirao, Čupić je bio dobar… Loše je to sve izgledalo i sve što se dogodilo ostavilo je traga na reprezentaciji i HRS-u. No, moramo biti svjesni da je do toga moralo jednom doći. Mi se ne možemo dopustiti da kao jedna Švedska, Poljska, Norveška, Rusija koje nema već deset godina na sceni, da si dopustimo takav nekakav pad. Hrvatska uvijek mora biti u vrhu. Ne možemo si dopustiti smjenu generacije napravljenu na takav način na koji će u momčad uvesti sve mlade, pa onda da imamo 4 godine vremena da se uigraju. Mi moramo raubat Duvnjaka, nažalost moramo raubat starije vedete, i uključivati nekoliko mlađih, da bi imali sponzore, imali od nečega živjeti. Hvala dragom Bogu da smo dobili hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju koja je napravila jedan rezultat da bi taj Savez mogao živjeti, znamo koliko je teško nabaviti sponzore da bi se uopće i moglo ići na pripreme. Sve kad to zbrojimo, onda vidimo da je to kako naša država u biti funkcionira, kako naš Savez funkcionira… Ne možemo si dozvoliti zamijeniti generaciju skroz s mlađima i sljedećih 3-4 godine biti dolje. Radi TV-a, radi popularnosti rukometa, moramo biti u vrhu. Naš sport nema hrvatsku ligu, naš sport nema tri lige na svijetu koje se igraju. Francuska, Njemačka i eventualno, sad se ne mogu ni sjetiti iskreno… Imaš dva kluba u Hrvatskoj, dva kluba u Makedoniji, dva kluba u Mađarskoj… To su zemlje gdje praktički pravi igrači nemaju gdje igrati. Na kraju krajeva, rukomet igra deset reprezentacija, sad na ovom SP-u vidimo dvadeset, ali pravi rukomet se igra u dvije zemlje. Mi moramo hrvatsku rukometnu reprezentaciju imati upravo na takvim nivou, da to neko želi financirati. Da možemo ići na pripreme… Ipak je rukomet drugi sport u Hrvatskoj, u stvari prvi u ovom trenutku jer nemam nogometa ni gledatelja. Moramo imati najbolje i stare igrače da bi to sve ostalo na nivou. Ali, isto tako, moramo napraviti takvu smjenu generacije u koju će doći mladi igrači, pa imati jedan period u kojem nećemo očekivati neki rezultat, ali to hrvatska rukometna reprezentacija nije napravila, dok su neke napravile. Tako da je to jedan problem i mislim da ćemo se mi teško u ovoj situaciji, kakvu državu imamo i kako funkcionira to sve, to je meni sve tako nekao stihijski. Iskreno…”

I onda kad ti takvo što kaže osvajač 4 zlatne medalje s reprezentacijom (2003. na SP-u, 2004. na OI u Ateni, 2006. na Svjetskom kupu i 2001. na Mediteranskim igrama u Tunisu) i 4 srebrne (SP 2005. i 2009. u Hrvatskoj, 2010. na Euru i 1999. na Superkupu u Njemačkoj), ne možeš mu kazati ništa drugo nego da Vedran Zrnić otvara hrvatskoj javnosti oči:

‘Mi nemamo kapaciteta dati šansu mlađima da se razviju, da imamo talente, da igraju kod nas, da imamo taj bitni rukometni bazen’

“Mi nemamo kapaciteta dati šansu mlađima da se razviju, da imamo talente, da igraju kod nas, da imamo taj bitni rukometni bazen… Klinci odlaze u Njemačku s 18 godina igrati za 800 eura ili čak u treću tamošnju ligu, pa tamo rade neke druge poslove uz rukomet. A ako ostanu u Hrvatskoj, u Dubravi imaju 200 eura plaću, primjera navodim. Rade u kafićima. I onda im roditelji s 18 godina kažu ‘sine, pa moraš od nečeg živjeti’. Napuštaju hrvatski rukomet ne videći perspektivu, životnu perpektivu u njemu, i odlaze u druge poslove, odlaze trbuhom za kruhom. Praktički, ona djeca koja imaju talenta ostavljaju sport u kojem su dobri. Najbolje je kazao Prosinečki, ako imaš pun frižider, ne možeš nikad u životu biti sportaš. Mi nismo imali, pa smo morali duplo više zapeti da bi uspjeli. To je jedna stvar i to su te naše generacije od koje praktički neki nemaju, zbog čega neki i moraju raditi i zaraditi za život. Zbog toga napuštaju sport, ne mogu to više pratiti, moraš imati prehranu, stalno trenirati, imati opremu, sve to mora netko financirati. Ako roditelji to mogu mogu, ako ne mogu, onda moraš raditi, baviti se s nečim drugim. Tako vam je to u Hrvatskoj, to je taj naš sport. Djeca za ništa odlaze van i mi nemamo bazen u kojem možemo imati gro talentiranih sportaša. To je problem kojeg se možda dosad nitko nije dotaknuo, ali ja to kužim”, zaključio je Vedran Zrnić.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Sve utakmice pratite na RTLPlayu.