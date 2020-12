Krenule su i glasine kako bi upravo on mogao preuzeti hrvatsku reprezentaciju nakon što se Červar odluči otići u mirovinu

Legendarni hrvatski rukometaš Goran Šprem gostovao je u emisiji Podcast Inkubator, u kojoj je pričao o raznim temama vezanim za svoju karijeru i općenito za rukomet.

Nekadašnje lijevo krilo Kauboja iznenađujuće mišljenje ima o Veselinu Vujoviću, nekad najboljem rukometašu svijeta i treneru koji je dvaput vodio Zagreb, ali ne baš najuspješnije.

“Vujović je bio najbolji igrač svijeta, za to kapa do poda. Igrao je u Barceloni. Međutim, ne želim mnogo pričati o njegovim trenerskim kvalitetama. Moje subjektivno mišljenje je da je on apsolutni bezveznjak, zaista marginalan lik u hrvatskom rukometu, dobio je priliku u hrvatskom rukometu i to nije zaslužio i nije iskoristio, napravio je sve negativno. Njegove trenerske i ljudske kvalitete su jednake nuli i nemoj mi ga više spominjati”, žestok je bio Šprem.

Sjajan sa Slovencima

Vujović je i kao izbornik Slovenije slavio protiv Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2017. u utakmici za treće mjesto te tako ostvario najveći uspjeh u povijesti slovenskog rukometa, a krenule su i glasine kako bi upravo on mogao preuzeti hrvatsku reprezentaciju nakon što se Červar odluči otići u mirovinu.

Sad bar znamo tko se od legendi Kauboja neće slagati s tim. Špremovu podršku sigurno neće dobiti.