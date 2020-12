LEGENDARNA HRVATSKA RUKOMETAŠICA OTKRILA JE U ČEMU JE TAJNA NAŠIH CURA: ‘Vjerujem da će ići do medalje’

Legendarna rukometašica naglasila je kako ju je zaintrigirao nagli porast zanimanja za rukomet čim su se počeli nizati dobri rezultati

Nastupi i uspjesi hrvatske ženske rukometne reprezentacije su postali glavna sportska priča ovih dana, a s posebnim užitkom igre hrvatskih rukometašica prate njihove starije kolegice.

Jedna od njih je i Maida Arslanagić koja je skupila više od sto nastupa za reprezentaciju, a svoje je dojmove podijelila u gostovanju u sportskom dijelu emisije RTL Danas.

“Velik dio nas nije ni svjestan što ovo znači za hrvatski ženski rukomet koji nikad nije bio ni blizu ovome i za ženski sport općenito. Euforija je u Hrvatskoj nastala preko noći. Došle su tamo kao autsajderice, nitko nije vjerovao u njih, ali glavno je da je izbornik vjerovao u njih i da su one vjerovale u sebe“, rekla je Arslanagić.

Popularnost preko noći

Legendarna rukometašica naglasila je kako ju je zaintrigirao nagli porast zanimanja za rukomet čim su se počeli nizati dobri rezultati.

“Nemamo sportsku kulturu, sport se gleda tjedan ili mjesec dana kad su prvenstva. Dvorane su prazne, na utakmice dolazi uglavnom obitelj i prijatelji igrača. Dotaknulo me to što sad preko noći svi prate rukomet. Prije deset dana, da ste pitali nekoga da nabroje dvije reprezentativke, ne bi to znali, a kamoli klub za koji igraju. Teško da su ti navijači ikad bili na utakmici ženske lige“, direktna je bila Arslanagić pa prokomentirala i izbornika Šoštarića koji radi sjajan posao.

“On nije odustao od ženskog rukometa, za razliku od mnogih koji su digli ruke od reprezentacije i prepustio ju samoj sebi. Izbornik je vjerovao u cure i zato one jesu tu gdje jesu. On je s godinama i napredovao. Ostavio je velik pečat i u mojoj karijeri. Napredovao je, educirao se i postao dobar psiholog i pedagog, što bi svaki trener i trebao biti“, objasnila je Arslanagić.

Hrvatske rukometašice u petak od 18 sati igraju protiv Francuske u polufinalu.

“One nemaju opterećenja. Da su došle kao favoritkinje, vjerojatno ne bi bio ovakav rezultat. Doći bez opterećenja na prvenstvo je najbolje što može biti, a one su pokazale da su vesele, nasmijane, da imaju timski duh koji ih drži i koji je tajna njihovog uspjeha. I vjerujem da će ići do medalje iako su Francuskinje favoritkinje u sljedećoj utakmici“, zaključila je Arslanagić.