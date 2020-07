‘KUKAVICA NISAM, NE ZANIMAJU ME NI OPORBA NI VUČIĆ’: Eksplozivni intervju Vujovića za Net.hr o izjavi koja je uzburkala duhove u Srbiji

‘Mene ti ljudi koji hoće preuzeti vlast ne zanimaju, kao što ne zanima niti onaj tko je na vlasti’

On nikad nije bio jedan od onih koji će se dodvoravati. Pa makar to značilo da će koračati sam, a svi drugi krenuti, ići u drugu stranu, u drugom smjeru.

Rečenice ne zamata u celofan, ne skriva se iza “politički korektnog” govora koji u prvi plan guraju mnogi. On je svoj, detaljan i konzistentan, pogađa “ravno u sridu”. I kao takav idealan je sugovornik…

Ovog puta bivši trener PPD Zagreba Veselin Vujović (59) nije htio šutjeti, pa je u svom stilu, bez pardona, uputio javnu i otvorenu kritiku na račun srpskog predsjednika Aleksandra Vučića zbog ponovnog uvođenja policijskog sata u Srbiji. Time je uzburkao duhove tamošnje javnosti, a njegove su riječi odjeknule regijom…

“Tražio si od mene da držim socijalnu distancu – držao sam je, da od četvrtka do ponedjeljka ne izlazim iz kuće – poštovao sam, policija mi nije dala da odem od vikendice po lijekove, a istovremeno su ljudi nekog sumnjivog karaktera imali dozvolu da se kreću po gradu. Onda je odjednom ukinut policijski sat i sve preventivne mjere. Kad su prošli izbori narod je okrivljen za eskalaciju epidemije koronavirusa. E, pa ja ću biti prvi koji neće prihvatiti nove policijske satove i karantene”, žestoko je za Direktno.rs o stanju u Srbiji govorio Vujo.

Nazvali smo ga u utorak nešto prije podne. Zatekli smo ga u Šapcu, u gradu koji je trenutno jedno od najvećih žarišta koronavirusa u Srbiji. Kaže nam kako ga politika u biti uopće ne zanima, ali ako je u pravu, e onda neće odstupati niti za milimetar.

“Svi su mi planovi pali u vodu, poremećeni su. Mislio sam ići u Crnu Goru kući, ali je Crna Gora uvela karantenu od 14 dana za ljude koji dolaze iz Srbije. Pa ako bi se vratio ponovno u Srbiju, onda bi bio opet ovdje 14 dana u karanteni, pa sam odlučio dok ne prođe sve ovo ludilo, da ostanem doma, kod kuće, da provodim vrijeme sa obitelji, prijateljima. Da se organiziram koliko je moguće u takvim uvjetima. Zdravlje mi je hvala dragom Bogu dobro, nešto sam malo igrao tenis, pa sam malo istegnuo koljeno”, kazao nam je u uvodu razgovora Veselin Vujović i nastavio:

“Ne slažem se da netko može tako nešto raditi kad mu se prohtje, kad to on hoće. Nema veze, uvedite izvanredne mjere, ali ako to napravite onda to povlači ekonomske gubitke, neke druge probleme itd. Ali, ne možeš ti meni kad ti se svidi danas ne, sutra da, zatvarati me, ne samo mene nego i sve ostale, na 48 sati u kuću, ili u stan, da se nigdje ne može kretati. Tražite od mene da držim socjalnu distancu, da nosim masku, perem ruke, ne ulazim u prostorije gdje ima puno ljudi itd. I sad na to sve uvede se još nešto novo. Tako da se ja sa time ne slažem. Ne slaže se s tim puno ljudi. Zato u principu ne možeš biti neutralan. Onda dam neku takvu izjavu, oni mene odmah nazovu opozicionarom, govore da pripadam oporbi, da sam s njima u dosluhu”, objašnjava nam Vujo i nastavlja:

“Znate, oni ne shvaćaju da sam ja jedan sasvim normalan čovjek koji razmišlja svojom glavom, svoji mozgom, i kažem što je dobro a što je loše, bez obzira tko je na vlasti, odnosno tko želi preuzeti vlast. Mene ti ljudi koji hoće preuzeti vlast ne zanimaju, kao što ne zanima niti onaj tko je na vlasti. Ono što mene zanima je život moje obitelji i mene osobno, i ono što ja u svom okruženju mogu biti i kako se pritom ponašati”, govori nam u jednom dahu i bez dlake na jeziku Veselin Vujović koji je uvijek bio svoj. Bez obzira svidjelo se to nekom ili ne…

‘Narod je izašao na ulicu i rekao svoje, a ja sam narod’

“Istina, ali što god kažem to povuće lavinu komentara kojekakvih satelita, koji hoće da se dodvore vlasti i Aleksandru Vučiću. I odmah mi se stavlja na teret sve najlošije što se može staviti. Slušajte jednu stvar, kad se takve stvari događaju, točno mi onda daju za pravo, daju do znanja da sam u pravu u takvim svojim izjavama. Isto tako što doživljavam napade, imam i nevjerojatnu podršku ljudi za što sam rekao. Iskreno, ne želim da se moje izjave tumače niti politički, niti protiv bilo koga. Komentiram onako kako se osjećam, kako mislim da je stvarno stanje, kao jedan normalan čovjek, koji živi, radi i kojem neke stvari smetaju. I ako je nešto tako, ja to tako i kažem. Bez obzira godilo to oporbi ili vlasti. Istog trenutka, ako ste kazali nešto za vlast, oni kažu da ste se prodali, oni vam kažu da ste se prodali, da ste ovakav, onakav, a ako kažete nešto za oporbu, onda ste u opoziciji. No, morate znati da se u ovoj situaciji ne može biti neutralan. Narod je izašao na ulicu i rekao svoje, a ja sam narod. Ali, ne želim ulaziti u takve vrste polemika. Uvijek ću kazati ono što mislim i kako mislim. Ne bojim se kazati takve stvari. Netko me nazvao, prozvao kukavicom i istaknuo da pokazujem svoje pravo lice u teškom trenutku. Tako je jedan portal tu u Srbiji napisao da sam kukavica i da pokazujem svoje pravo lice u teškom trenutku. Pa, valjda se kukavice priklanjaju većini, je li tako? Priklanjaju se vlasti. Pa, da sam kukavica, rekao bi sve što odgovara vlasti. Tako da je taj novinar promašio temu nazivajući me kukavicom. Mogu biti ovakav ili onakav, ali svi koji me poznaju, znaju da kukavica nisam. Taj pridjev ne ide uz mene”.

Vujović je nekad bio veliki rukometaš. Danas je, nema sumnje, veliki trener. Sjedio je na klupi velikana kao što su Metaloplastika, Ciudad Real, Vardar, PPD Zagreb. Bio je izbornik Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, Makedonije i u posljednjem izborničkom poslu Slovenije. Danas je daleko od parketa rukometnih dvorana. U svibnju je iznenada napustio klupu Zagreba. Iz kluba su tada bili obavijestili javnost kako je zbog osobnih razloga odstupio s pozicije trenera…

Vujovićeva je odluka stigla tri dana nakon što se vratio u Zagreb i održao prvi zajednički trening s momčadi nakon pauze uzrokovane koronavirusom, koju je također proveo u Šapcu…

Ništa, dakle, nije upućivalo na ovakav rasplet, on je došao kao grom iz vedra neba. U rujnu je drugi put došao na Zagrebovu klupu na kojoj je bio od 2014. do 2016. godine i tada bio puno uspješniji.

Potpisao je trogodišnji ugovor naslijedivši Slovenca Branka Tamšea, makar posao nije bio u planu zbog izborničke uloge u Sloveniji koju je kasnije i ostavio dva mjeseca kasnije silom nekih drugih prilika. Jednom prilikom je, objašnjavajući svoju odluku o odlasku s klupe Zagreba, kazao kako je ona donešena jer ne može biti na dva mjesta u isto vrijeme zbog privatnog problema, kako je to i sam rekao za službenu klupsku stranicu. Tj, kako su u pitanju imovinsko-pravni odnosi…

Odmah su se pojavile i glasine, počelo se pričati kako je njegov odlazak iz Zagreba povezan sa željom preuzimanja Vardara koji je trenirao od 2006. do 2010. i u periodu od 2011. do 2013. Ulogu predsjednika kluba preuzeo je njegov dobar prijatelj Mihajlo Mihajlovski, što je dalo štofa tim i takvim tračevima…

‘Ministarstvo rada u Hrvatskoj nije priznavalo moju diplomu master coacha‘

Sad skoro dva mjeseca nakon, otkrio nam je stvarni razlog svog odlaska iz Zagreba…

“Iskreno ću vam sad reći sve o tome. Došlo je do administrativnog problema koji je ometao moj normalni rad u Zagrebu. Došlo je do problema da Ministarstvo rada u Hrvatskoj nije priznavalo moju diplomu master coacha, koju sam ja naravno dobio redovnim putem u Sloveniji, nego su imali neke svoje kriterije koji, eto, nisu bili na mojoj strani. Tako su, navodno, ti kriteriji usklađeni sa kriterijima Europske unije. Tako da sam se ja vratio u Šabac, upisao treću godinu fakulteta u Novom Sadu, i kad se te stvari završe, postoji velika mogućnost da se ponovno vratim u Zagreb. Znači, bio je administrativni problem. Sad trenutno nemam angažman, nešto sam u pregovorima sa Saudijskom Arabijom oko izbornika, ali znate kako je s Arapima raditi, pregovarati. Sačuvaj Bože… Stalno govore čut ćemo se sutra, ovo, ono, a to sutra nikako da dođe. Tako da u ovom trenutku nema angažman, teško da će ga i biti. Jer, puno klubova ima financijskih problema, nitko ne zna kad će početi lige, kakav će sistem natjecanja biti. Tako da svi nekako čekaju. Nema veze, iskoristit ću to da se malo odmorim, da odigram s prijateljima pokoju partiju tenisa, pa ću tako prikupiti snagu i energiju. Valjda će nekome zatrebati jedan, onako, prosječan trener”, zaključio je Veselin Vujović.

I za kraj, želimo istaknuti jednu bitnu stvar koja jako dobro dočarava tog “prosječnog” trenera. Naime, početkom lipnja Vujović je putem svog Facebook profila poručio javnosti da priznanje rukometnog portala Balkan Handball, za najboljeg trenera za ovu sezonu pripada Lini Červaru, osvajaču srebrne medalje sa reprezentacijom Hrvatske, a ne njemu…

Gesta za naklon

“Poštovani prijatelji, Balkan Handball svake godine bira najboljeg trenera u regiji uz pomoć vaših glasova. Naravno da mi godi to što sam trenutno na vodećoj poziciji, ali po svim kriterijima priznanje za najboljeg za ovu sezonu pripada gospodinu Lini Červaru, osvajaču srebrne medalje sa reprezentacijom Hrvatske. Hvala svima koji su glasali za mene, ali ne bira se najomiljeniji nego najbolji u prošloj sezoni”, objasnio je Veselin Vujović.

“Mogao sam šutjeti i uzeti nagradu ako do 10. rujna budem imao najviše glasova. Ali ne mogu. Jednostavno nije u redu da se to dogodi. Lino i ja možemo biti u lošim odnosima, možemo biti ljuti suparnici na klupama, ali znam što je red i poštenje. Njegova srebrna medalja najveće je postignuće bilo kojeg trenera s ovih naših prostora u ovoj sezoni. I tu priča staje”, pojasnio je svoju fair-play odluku za Večernji list.

Na kraju je izbornik Hrvatske nagradu i dobio. Svaka čast Vujo na tome. Vi ste sve samo ne prosječan trener.