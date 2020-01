KREĆE EURO, ČERVAR PORUČUJE: ‘Imamo strašan hendikep, nije lako, ali upravljam brodom zvanim Hrvatska’

Kratko smo porazgovarali s Linom Červarom uoči puta u Austriju na Euro

Hrvatska muška seniorska rukometna reprezentacija otputovala je u srijedu u Graz na Europsko prvenstvo koje počinje sutra, a koje ćete moći gledati na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te digitalnu platformu RTLplay, kao i pratiti na portalu Net.hr.

Lino vjeruje u dobar rezultat

Izbornik Lino Červar vjeruje u dobar rezultat unatoč tome što smo ozbiljno oslabljeni zbog brojnih ozljeda. Najtanji smo na poziciji desnog beka, ostali smo samo na bombarderu Luki Stepančiću. Mladi i talentirani Josip Vekić ostavljen je u Zagrebu gdje će ostati u trenažnom procesu u svom PPD Zagrebu i priključiti se reprezentaciji ako za to bude potreba…

BEZ NJEGA NEMA USPJEHA NA EURU, ALI NJEGOVA SITUACIJA MALO BRINE: On je jedan od stožernih igrača; 'Svjestan sam da moram bolje'

Tijekom priprema ostali smo bez četvorice igrača. Lijevo krilo Lovro Mihić i desno, 19-godišnji srebrni junior Fran Mileta neće igrati, isto kao niti šuter Luka Šebetić i MVP prošloljetnog U-21 SP-a na kojem je Hrvatska osvojila povijesno srebro, Ivan Martinović. Nema niti jedne od perjanica reprezentacije u posljednjem desetljeću, brzonogog i hitrog Manuela Štrleka, kojem su vrata reprezentacije zatvorena, barem ako ćemo vjerovati riječima onom što je rekao ključni čovjek hrvatskog rukometa Zoran Gobac na jučerašnjoj presici u Zagrebu.

‘Nasuprot sebi imamo jednog protivnika kojem smo mi jedan veliki izazov’

“Što je bilo, bilo je. Ne možemo više razmišljati o tome, ali mora biti dobro. Sutra počinje Euro i nasuprot sebi imamo jednog protivnika kojem smo mi jedan veliki izazov, koji će dati sve od sebe da nas spriječi i da nam skine rukometni ‘skalp’, a na nama je da opravdamo ulogu favorita, što moramo pokazati i opravdati na terenu. Znači, vrlo ozbiljno ćemo se pripremiti za sutrašnju utakmicu, da imamo pristup kako treba. To je prvenstveno važno. I onda će stvari ići svojim tokom”, kazao nam je izbornik Lino Červar prije puta u Graz i osvrnuo se na one koji nedostaju, na ozlijeđene…

“To je treće natjecanje od kad sam se vratio iz Makedonije da imam strašan hendikep. Samo se sjetite hrvatskog Eura prije dvije godine, Duvnjak je u Splitu odmah nestao s terena, Cindrić je isto imao problema, Marić i Mamić isto, sad su nam se dogodile nove ozljede. Nije mi lako. Međutim, ja prvi koji vodim to, koji upravljam brodom zvanim Hrvatska, moram biti pozitivan, i hoću biti pozitivan. Vjerujem u svoje dečke, bez obzira u kakvoj se situaciji s ozljedama nalazili”, rekao nam je Lino Červar kojeg smo upitali je li zadovoljan s napretkom Željka Muse nakon pauze zbog ozljede od mjesec dana?

O Željku Musi

“Čujte, to još ide polako i ja se nadam da će s utakmicama on biti još jači. On nakon ozljede nije niti igrao pravu utakmicu. Sad s nama trenira, ali vidi se na njemu da mu nije lako, ali se trudi. Moramo svi stisnuti zube i ići naprijed, nema druge”.

I za kraj zamolili smo Linu Červara da nam prokomentira Zorana Gopca i riječi upućene Manuelu Štrleku, da su mu vrata reprezentacije zatvorena…

Koju minutu kasnije, za vrijeme grupnog davanja izjava, okupljenim je novinarima o Gopčevim riječima o Štrleku kazao:

“Ma ne bi ja više o tome. To nije na meni više, sad sam samo koncentriran na ono što je ispred mene. Imam grupu igrača koja može puno i na nju sam orijentiran”, izjavio je Lino Červar.

Koju minutu kasnije, za vrijeme grupnog davanja izjava, okupljenim je novinarima o Gopčevim riječima o Štrleku kazao:

O Manuelu Štrleku

“Od mene se ne očekuje više o tome pričati. Imam ovdje reprezentaciju koju vodim u Austriju, njih 16, oni su meni sada sve. Svaki drugi kadrovski razgovor, uz dužno poštovanje svima, mislim da nije za mene vrijeme. Moram razmišljati o mojoj momčadi”.

Vrijedi spomenuti kako su domaćini Europskog prvenstva (od 9. do 26. siječnja) Austrija, Norveška i Švedska. Hrvatska reprezentacija je u skupini A i igrat će u Grazu, a natjecanje će otvoriti već u četvrtak, 9. siječnja, protiv Crne Gore (20.30 sati). Dva dana poslije slijedi okršaj s Bjelorusijom, a 13. siječnja će naši rukometaši prvi dio natjecanja zaključiti protiv Srbije.

Prvak osigurava direktan put na Olimpijske igre

U drugom krugu, u Beču, Hrvatska se, pod pretpostavkom da se plasira u drugi krug, križa sa po dvije najbolje reprezentacije iz skupine B (Češka, Sjeverna Makedonija, Austrija, Ukrajina) i skupine C (Španjolska, Njemačka, Latvija, Nizozemska).

Ulog na Europskom prvenstvu je velik, jer samo prvak osigurava direktan put na Olimpijske igre u Tokio. No, ukoliko to bude Danska, onda će za plasman na olimpijski turnir dovoljno biti i srebro, jer su Danci kao svjetski prvaci već osigurali nastup u Tokiju. Treba reći i da ulazak u polufinale donosi izravni nastup na Svjetskom prvenstvu u Egiptu 2021. godine, čime se izbjegavaju potencijalno opasne kvalifikacije u lipnju.