Preostaju im još dvije utakmice protiv Portugala i Tunisa gdje će morati tražiti vizu za Tokio

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je kvalifikacijski turnir za plasman na olimpijske igre u Tokiju porazom od Francuske 26-30 (15-12).

HORVAT DETEKTIRAO RAZLOGE PORAZA: Izbornik pojasnio što se dogodilo nakon sjajnog prvog poluvremena; ‘Sve ste vidjeli i sami’

Hrvatska je na startu turnira u Montpellieru pod vodstvom novog izbornika Hrvoja Horvata upisala poraz od starog rivala. Hrvatska je odigrala odličnih 45 minuta, no dojam je pokvarila u posljednjih 15 minuta kada je pala u igri. U prvom dijelu došli smo do četiri gola prednosti, u nastavku smo imali i +5 u nastavku, no domaćin je sve nadoknadio u posljednjoj četvrtini susreta okrenuvši rezultat.

“Igrali smo duboku i pokretljivu obrani u kojoj se mnogo troši, od početka smo nabili i kontrolirali tempo, a onda smo možda i promašili koji zicer i imali nekoliko nesretnih odluka. Kasnije nam je možda nedostajalo i sreće da izvučemo pobjedu”, kazao je nakon utakmice Krešimir Kozina.

“Mogu reći da sam razočaran, prije utakmice i na poluvremenu smo se osjećali jako dobro, kao da smo sve pročitali, a onda su se dogodili ovi razlozi koje sam ranije nabrojao. To je sport”, dodao je,

“Portugal? Znamo da nas sutra čeka jedna jednako kvalitetna reprezentacija. Uvijek kažem da si dobar onoliko koliko si bio dobar u zadnjoj utakmici. Nadam s eda ćemo nakon sljedeće utakmice biti pobjednici”, završio je.