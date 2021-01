‘KLUB ME NIJE HTIO PUSTITI NA SVJETSKO PRVENSTVO’: Prvi vratar Hrvatske proživljavao je pravu dramu, ali pridružio se Kaubojima

Njegov klub Montpellier pokušao je spriječiti njegov odlazak

Prvi vratar hrvatske rukometne reprezentacije, Marin Šego, zamalo nije otišao na Svjetsko prvenstvo koje se igra od 13. do 31. siječnja. Naime, njegov klub Montpellier pokušao je spriječiti njegov odlazak jer se u posljednjoj utakmici teže ozlijedio pa da mu se stanje na SP-u slučajno ne bi pogoršalo.

“U predzadnjoj utakmici protivnički igrač je skočio s krila, moj ga je gurnuo i pao je na moju nogu. Iskrenuo sam zglob, liječnici su zaključili da tri tjedna ne mogu ništa raditi, bio sam na odmoru ta tri tjedna, a i svakako je bio kraj sezone”, rekao je za Radio Mir Međugorje i zatim je otkrio kako je morao pregovarati o odlasku na SP i da ga zamalo nisu pustili.

“Bio sam u Francuskoj, na magnetnoj rezonanci su utvrdili da zglob nije u najboljem stanju, ali meni se tako ne čini. Rekao sam da sve mogu raditi, ne boli me, nemam problema pri doskocima i trčanju, ali ozlijedio sam dva ligamenta, nije još sto posto dobro. Iz kluba nisu bili za to da idem na prvenstvo. Htjeli su da ostanem u klubu, ali ja nisam bio za tu opciju pa sam se s trenerom dogovorio da, po mogućnosti, preskočim prvi krug, i vjerojatno ću ga i preskočiti, jer su me pod tim uvjetom i pustili na pripreme”, pojasnio je Šego.

Šego vjerojatno neće braniti u utakmicama protiv Japana, Angole i Katara, ali ima dostojne zamjene.

“Tu su i Mate i Pešić koji su odlični golmani i koji to mogu odlično odraditi, a prva utakmica je tek 15. siječnja s Japanom i mislim da ću nakon toga biti spreman”, veli Šego.

