KATAR POBIJEDIO JAPAN I PLASIRAO SE U DRUGI KRUG: Vodeća momčad naše skupine C poslala moćnu poruku Hrvatskoj

Katar bolji od Japana koji je iznenadio protiv Hrvatske

Rukometaši Katara pobijedili su u nedjelju poslijepodne Japan 31:29 u 2. kolu skupine C Svjetskog rukometnog prvenstva u Egiptu i s drugom uzastopnom pobjedom na turniru plasirali se u drugi krug natjecanja. No, vrijedi pričekati i vidjeti koliko će bodova prenijeti u drugi krug. Katar je tijekom susreta vodio i +5, da bi pred kraj dvoboja Japanci preokrenuli. Međutim, nisu na kraju došli do pobjede. No, rukometaši iz zemlje izlazećeg sunca ponovno su pružili jednu pravu, mušku partiju, s kojom su dobrano namučili, nakon Kauboja, još jednu reprezentaciju.

Japan vodio protiv Katara na poluvremenu, Katrani uzvratili u drugom dijelu i poveli +5

UŽIVO, ANGOLA – HRVATSKA: Kauboji bez Cindrića više nemaju pravo na kiks; ‘Svi znamo što smo napravili, na muci se poznaju junaci’

Japan je protiv Katara na poluvremenu imao prednost 16:15. Katar je u nastavku dvoboja otišao na 26:21 i izgledalo je da će mirno zaključiti utakmicu. Ipak, Japanci se nisu predavali,napravili su seriju 6:0 i čak poveli. Ipak, u završnici su pali, nisu izdržali i Katar je upisao vrijedne bodove.

Katarce su do druge pobjede u prvoj fazi natjecanja predvodili Frankis Marzo s 11 pogodaka te Ahmad Madadi sa šest. Najbolji strijelci japanske reprezentacije bili su Remi Anri Doi sa sedam golova i Yuto Agaire sa šest.

Katar nakon dva kola ima četiri boda i nalazi se na vrhu ljestvice ispred Japana i Hrvatske koji imaju po jedan bod, dok je Angola zadnja bez bodova.

Od 18 sati sastaju se Hrvatska i Angola, a Katar će biti posljednji suparnik hrvatskim rukometašima u prvoj fazi natjecanja. Taj je dvoboj na rasporedu u utorak s početkom u 18 sati.

SKUPINA C

Katar – Japan 31:29

HRVATSKA – Angola (18.00)