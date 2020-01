Osvrnuo se na ozljedu mladog hrvatskog reprezentativca Josipa Šarca koji je večeras dobio priliku

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je u Grazu Bjelorusiju s 31:23 u dvoboju 2. kola A skupine EURA.

Nakon početne pobjede protiv Crne Gore (27:21), hrvatski rukometaši su uverljivim trijumfom nad Bjelorusijom stigli nadomak plasmana u drugu fazu.

KAD JE STANI-PANI, ONDA NA SCENU STUPA – DUVNJAK! Kapetan Kauboja briljirao izjavom nakon utakmice

Hrvatska je krenula fenomenalno u dvoboj, vrlo brzo su hrvatski rukometaši napravili veliku razliku od pet golova, a zatim je došlo do neobjašnjivog pada koncentracije, što su Bjelorusi iskoristili i smanjili na minimalan zaostatak.Ipak,dokraja poluvremena “Kauboji” su još jednom zaigrali ozbiljnije i s uvjerljivih pet golova otišli na odmor. Početkom drugog dijela, kao i u dvoboju s Crnogorcima, Hrvatska je “prelomila” utakmicu i stigla do deset razlike prednosti.

Kod Hrvatske je Igor Karačić postigao 6 golova, Luka Stepančić 5, Domagoj Duvnjak 4, a Luka Cindrić i David Mandić po dva gola, dok je Marin Šego imao 7 obrana.

[VIDEO] URNEBESNA SCENA U STUDIJU RTL-A: Červar zaboravio ime legendarnog Kauboja, Metličić i Vuković valjali se od smijeha

‘Bilo je prelijepo’

Nakon susreta oglasio se i igrač utakmice Igor Karačić:

“Bilo je prelijepo igrati. Sve smo ispoštovali što smo se dogovorili. Otvorili smo na najboli mogući način. Treba nas krasiti ta dobra obrana, da zatvorimo njihove najbolje karike kao što smo danas napravili“, rekao je Karačić.

“Zasad sam prezadovoljan s obzirom na situaciju prije prvenstva, s obzirom koliko smo ozljeda imali. Nadam se da ćemo i protiv Srbije odigrati ovakvu utakmicu. U svaku utakmicu moramo ući maksimalno i u potpunosti angažirano”, rekao je najboli igrač utkamice.

Osvrnuo se na ozljedu mladog hrvatskog reprezentativca Josipa Šarca koji je večeras dobio priliku:

“Šarac je dobio udarac u koljeno, nadam se da nije ništa ozbiljno”, zaključio je Karačić.

Pogledajte i ostale izjave naših reprezentativaca:

Cindrić: “Uz ovakvu igru nemamo straha. Od prve do zadnje minute pokazali smo više, bili smo motivirani i znali smo što želimo. Obrana je funkcionirala, kao i napad. Zaslužili smo pobjedu. Čestitam svim momcima, sve smo bolji iz utakmice u utakmicu.”

Musa: “Imali smo odličan pristup od početka do kraja. Na kraju smo neke igrače uspjeli i odmoriti. Pristup je bio fantastičan, igrali smo stvarno odlično u obrani i koncentrirano u napadu. Moramo vidjeti što će biti s ovom utakmicom. Sad se okrećemo sljedećem protivniku, a to je Srbija, i dati sve od sebe da ovako igramo svaku utakmicu.”

Mamić: “Dobro smo krenuli u susret od prve minute i to je najvažnije. Dogovorili smo se da pokažemo tko je gazda na terenu od prve minute. Sad ćemo malo proslaviti, ali to je turnir i za dva dana je utakmica. Ne znamo kakve su kalkulacije. Idemo za Beč, to je najvažnije, prvo finale smo dobili.”