KARABATIĆ POLUDIO ZBOG KONTROVERZNE ODLUKE: ‘Bijesan sam. Zastrašujuće je i nema smisla to što su napravili’

Ulažete veliki napor, to je pakleni ritam i vrlo je velik rizik, riskirate da nećete igrati na nekom od budućih natjecanja

Možda malo ishitreno i preuranjeno, EHF je koncem travnja donio odluku o poništavanju nokaut-faze Lige prvaka, a poništili su i doigravanje za Svjetsko prvesntvo 2021. godine pa su brojni klubovi i reprezentacije tako ostali oštećeni.

EHF želi da se Final four između Barcelone, PSG-a, Kiela i Veszprema igra 28. i 29. prosinca u njemačkom Kolnu, a to se nimalo nije svidjelo Nikoli Karabatiću, legendarnom francuskom reprezentativcu i članu PSG-a.

“EHF želi da igramo Final four Lige prvaka u prosincu, ali to nema smisla. Postojat će uz to i novi sustav natjecanja. Više se ne usuđujem gledati kalendar jer su sve ove promjene zastrašujuće, a igrači su u sredini toga. Bijesan sam, jer smo mi oni koji igramo”, kazao je za Ouest-France Sports.

Naglasio je kako postoji veliki rizik.

“Razumijem da EHF ima svoje financijske interese i da svi žele odraditi svoja natjecanja, no u nekom trenutku igrači snose posljedice, pogotovo u međunarodnim utakmicama. Ulažete veliki napor, to je pakleni ritam i vrlo je velik rizik. Riskirate da nećete igrati na nekom od budućih natjecanja, riskirate i to da skratite karijeru”, kazao je Karabatić.

Oprašta se?

Franuska je već proglasila svoje prvake, odnosno odlučili su prekinuti prvenstva i dodjeliti prva mjesta onima koji su trenutno prvi, a PSG je i rukometni prvak.

“Radije bih bio prvak na parketu i slavio na terenu sa suigračima. Svi smo sretni zbog naslova, iako postoji čudan i gorak osjećaj, ponekad i gotovo osjećaj krivnje. Zaslužili smo naslov i presretni smo, ali čudno je”, veli Karabatić.

Komentirao je i debakl reprezentacije na Euru ove zime, i glasinu da će napustiti momčad.

“Nikad nisam rekao da ću napustiti reprezentaciju nakon Igara u Tokiju. Pratim kako se fizički osjećam i koliko mi to postaje naporno, kako u klubu, tako i u reprezentaciji. Tu je i moj obiteljski život. Kad igrate sva prvenstva, nikad nema pauze i postoje mnogi parametri koje morate uzeti u obzir. Cilj mi je sudjelovati na Igrama, a nakon toga ne znam što će biti”, kazao je Francuz.