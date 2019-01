KAPETAN DUVNJAK ZNA KAKO PROTIV ŠPANJOLSKE: ‘Oni su jako dobri u obrani kad su gusti, kad su jedan pored drugog, ali…’

‘Čim se uvede sedmi igrač, dosta se ekipa povlači’

Hrvatska rukometna reprezentacija pred najtežim je ispitom u dosadašnjem dijelu Svjetskog prvenstva. Pred izabranicima Line Červara koji su nakon četiri odigrane utakmice i dalje maksimalni slijedi ogled protiv europskog prvaka Španjolske, reprezentacije koja je također upisala sve četiri pobjede u dosadašnjim susretima.

Idemo na glavu

“Španjolska je stvarno odlična i pokazali su to kod nas prošle godine kad su postali europski prvaci. I na ovom turniru igraju dobro. Mi se moramo koncentrirati na svoju igru i da izvršavamo ono što izbornik traži, a to je pokretljivost, dobra obrana i lagani golovi. Ako uđemo u španjolski ‘mlin’, onda se teško vratiti, igraju jako nezgodnu obranu 5-1 i 6-0. Ali, optimist sam. Idemo ‘na glavu’, kao i uvijek. Bit će puno naših navijača i jednostavno se veselimo”, najavljuje za RTL utakmicu kapetan hrvatske rukometacije Domagoj Duvnjak, a potom i otkriva kako se do pobjede može doći:

“Oni su jako dobri u obrani kad su gusti, kad su jedan pored drugog, ali mislim da moramo u napadu igrati pametno, razvući ih i igrati što više jedan na jedan. Jako puno guraju loptu na pivota Aguinagaldea koji je stvarno fenomenalan igrač, tako da mi moramo biti gusti i pokretljivi u obrani.”

Umor nije faktor

“Iskreno ne znam hoćemo li igrati sedam na šest. To može biti dobro zato što oni igraju dosta neugodnu obranu 5-1. Čim se uvede sedmi igrač, dosta se ekipa povlači. Mislim da smo pokazali protiv Makedonije da je takav napad dobra opcija.”

Duvnjak odbacuje umor kao ometajući faktor pred ogled protiv europskog prvaka.

“Kad izađemo na teren pred 10 tisuća ljudi, taj umor se jednostavno zaboravi. Adrenalin te ponese, tako da mislim da neće umor biti nikakav faktor. Imali smo jučer slobodan dan, danas smo se također odmorili, tako da jedva čekamo sutrašnji susret”, zaključio je.