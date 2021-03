U subotu su na rasporedu susreti 2. kola, a sastaju se Hrvatska – Portugal i Francuska – Tunis. Prve dvije ekipe iz skupine izboriti će plasman na Olimpijske igre u Tokiju

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je kvalifikacijski turnir za plasman na olimpijske igre u Tokiju porazom od Francuske 26:30.

Bila je to utakmica u kojoj je Hrvatska vodila i pet razlike, no u zadnjih 15 minuta dopustili smo da se naša prednost raspadne i završili na kraju i sami u velikom zaostatku.

U prijenosu uživo na RTL televiziji prokomentirao je utakmicu stručni sukomentator Nikša Kaleb.

ŠTO HRVATSKOJ SAD TREBA ZA PROLAZAK NA OLIMPIJSKE IGRE? Već danas nam prijeti crni scenarij kojeg smo se bojali

‘Istina je takva’

“Jednostavno, sad mogu samo ponoviti ono što smo govorili prije, da se ne smijemo opustiti na poluvremenu. Došli smo do 5 razlike i mislili da je gotova utakmica.

Kad se vidi da smo primili 18 golova u jednom poluvremenu, to sve govori o obrani. Koliko god u prvom dijelu bila fantastična, u drugom dijelu dijelu nas nije bilo”, rekao je Kaleb pa se osvrnuo i na suce na koje je tijekom utakmice imao dosta prigovora:

“Kad smo mogli imati taj penal za 3 razlike, tu nam suci nisu dali. Koliko god je to nezahvalno pričati o sucima, istina je takva. Tko god misli da se ne bi trebalo o tome pričati, to je njegovo osobno mišljenje, ali, evo, ja si dajem za pravo i to reći”, zaključio je Kaleb.

