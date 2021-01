Nakon utakmice stručni sukomentator RTL-a Nikša Kaleb dobio je zadatak da intervjuira Ivana Čupića u tunelu, takozvanoj mix-zoni

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u susretu je 1. kola skupine II drugog kruga natjecanja na Svjetskom prvenstvu u Kairu svladala Bahrein sa 28:18.

Tek u svom četvrtom nastupu na ovom SP Hrvatska je odigrala utakmicu u kojoj je dominirala od samog početka. Zahvaljujući trima obranama vratara Šege i preciznom igrom u napadu nakon manje od pet minuta već je bilo 3:0 za Hrvatsku, nakon 10 minuta ta je prednost narasla na 7:1, a potvrda odlične obrane Hrvatske pokazao je i rezultat nakon 20 minuta kada je bilo 9:2.

Do same završnice susreta Hrvatska je mirno održavala prednost od pet do sedam razlike, da bi se u posljednjih pet minuta Bahrein predao pa je Hrvatska postigla posljednjih pet golova na susretu i na kraju slavila s uvjerljivih 10 razlike.

‘Ako treba sjediti – sjedim’

Nakon utakmice stručni sukomentator RTL-a Nikša Kaleb dobio je zadatak da intervjuira Ivana Čupića u tunelu, takozvanoj mix-zoni.

“Gledali smo dosta indivudulano i kolektivno. Spremali smo se jučer za njihov napad. Odlučili smo se na 6-0, a naš napad smo jutros. Svaku utakmicu smo bolji, uvijek netko drugi ispliva i zabije malo više golova. Tako da – bit će bolje“”

“Kako god ekipa hoće. Igrao sam s Dulom i s Cindrom. Popratio sam neku akciju pokušao sam napraviti što mi oni kažu i pokušao ne pogriješiti u početku akcije. Ako trener traži od mene da igram – igrat ću, ako traži da sjedim – sjedit ću“, zaključio je Čupić.

