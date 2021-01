U posljednjem kolu u ponedjeljak Hrvatska će igrati protiv Danske, dok će Argentina igrati protiv Katara

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je susret 2. kola skupine II drugog kruga Svjetskog prvenstva u Egiptu od Argentine sa 19:23 i time praktički izgubila izglede za prolazak u četvrtfinale.

Hrvatska je tako ostala na pet bodova, jednim manje od vodeće Danske, koja ima i utakmicu manje, te druge Argentine. Četvrti Katar, koji je u prvom susretu dana u ovoj skupini svladao Bahrein sa 28-23, ima četiri boda. Na dnu su Japan s jednim i Bahrein bez bodova. U posljednjem susretu 2. kola ove skupine favorizirana Danska igra protiv Japana.

ČERVAR NAJAVIO ODLAZAK NAKON PRVENSTVA: ‘Iznenađen sam jako. Za mene je ovo razočaranje i preuzimam odgovornost’

‘Kao kamen na dnu mora’

RTL-ov sukomentator Nikša Kaleb dao je vjerojatno najbolji i najbrutalniji komentar ovog poraza u prijenosu uživo.

“Ako me sad pitaš kako se osjećam, kao nekakav kamen na dnu mora. Šokiran sam, nisam mogao zamisliti ovako nešto ni u najgorim snovima. Ako me nešto može probuditi, jedino da me opali šakom u glavu pa da bar netko na ovoj utakmici napravi faul“, rekao je Kaleb.

Kasnije je u javljanju iz Egipta dodao:

“Možemo čestitati Argentincima. Što se tiče našeg plasmana u četvrtfinale, s ovakvom izvedbom teško je očekivati da imamo ikakve šanse. Ovo nam je razotkrilo mnoge stvari koje smo gurali pod tepih zbog rezultata. Fizički nismo dobro pripremljeni, ne možemo igrati 1 na 1 i ne možemo se pouzdati u Domagoja Duvnjaka da nas nosi. Bili smo preopušteni, nemamo uigranih akcija, u obrani smo igrali bez kontakta. Kad se sve to poklopi uz nedostatak gledatelja, sve je išlo krivo. Sada samo blizu ispadanja”, rekao je Kaleb.

U posljednjem kolu u ponedjeljak Hrvatska će igrati protiv Danske, dok će Argentina igrati protiv Katara. Hrvatska bi za prolazak u četvrtfinale trebala prvo pomoć Katara koji bi trebao svladati Argentinu, a zatim i svladati branitelja naslova.

