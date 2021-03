‘Nedostaje nam kontinuiteta u rotacijama, da smo konkurentni za 60 minuta’

Hrvatska rukometna reprezentacija je u subotnjem susretu 2. kola kvalifikacijskog turnira za plasman na Olimpijske igre u Montpellieru pobijedila Portugal s 25:24 (9-12) i ostala u igri za Tokio.

Kauboji se vratili iz mrtvih

Hrvatski rukometaši pobijedili su dramatičnoj utakmici Portugal Luke Cindrića petnaestak sekundi prije kraja. Izabranici Hrvoja Horvata su se “vratili iz mrtvih” jer su veći dio utakmice odigrali jako loše, a početkom drugog dijela gubili su sa šest razlike.

U zadnjih 15 minuta uslijedio je veliki preokret kojeg su začetnici bili krila Ivan Čupić i David Mandić, a u dramatičnoj završnici presudila je Cindrićeva kvaliteta.

Unatoč pobjedi, Hrvatska ne ovisi sama o sebi, jer mogu ispasti u slučaju da u zadnjem kolu Portugalci dobiju Francuze.

‘Znali smo da nas čeka težak turnir i da će odlučivati nekoliko lopti o odlasku na Olimpijske igre’

“Jučer se do kraja lomila utakmica, danas smo opet igrali do kraja, lomila se utakmica do kraja također. Znali smo da nas čeka težak turnir i da će odlučivati nekoliko lopti o odlasku na Olimpijske igre. Imali smo dobrih i loših trenutaka u igri, ali mislim da se dižemo, da se dobro rotira i da svi dobivaju priliku. Sutra imamo tu utakmicu s Tunisom i vidjet ćemo hoće li ovo sve biti dostatno za Olimpijske igre”, rekao je Čupić.

‘Nedostaje nam kontinuiteta u rotacijama’

“Nedostaje nam kontinuiteta u rotacijama, da smo konkurentni za 60 minuta. Nismo imali ni 15 sati odmora između utakmica protiv Francuske i Portugala. Sutra moramo potvrditi ovu pobjedu i vjerujem u odlazak na Olimpijske igre. Mi ćemo se sutra boriti, pobijediti i vjerujem da će to biti dovoljno za odlazak u Tokio”, dodao je strijelac devet golova iz devet pokušaja.

Hrvatska odlučujuću utakmicu za plasman igra protiv Tunisa u nedjelju od 18:30.