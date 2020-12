Bronca hrvatske ženske rukometne reprezentacije, koja je jučer poslijepodne osvojena na Europskom prvenstvu nije odjeknula samo u domovinu, već i u inozemstvu. Mnogi su nas vidjeli kući već nakon prvog kruga, ali bajka je završila povijesnom medaljom, prvom za hrvatski ženski rukomet na velikom natjecanju. Otpisane su postale pobjednice i Kraljice šokova, a na službenom portalu Međunarodnoga olimpijskog odbora ističu:

“Jako je malo uopće bilo onih koji su davali šansu Hrvaticama prije početka turnira, ali razuvjerila je ova underdog ekipa sve kladionice pobijedivši domaćina Dansku i osvojile prvu medalju ikad na velikim natjecanjima. Bilo je zadovoljstvo gledati autsajderice kako igraju slobodno, zabavljaju se i pružaju nezaboravne trenutke za ženski rukomet i sebe. Čak su i medalje primile s krunama na glavi”. Da, njihov završni čin primanja medalje s krunom na glavi točka je na i ovog veličanstvenog uspjeha. One su baš kraljice…

Total Croatia News piše kako su veličanstvene Hrvatice osvojile svoju prvu medalju na Euru.

Slovenski Siol istaknuo je reprezentacije koje su morale čestitati izabranicama Nenada Šoštarića.

“Hrvatske rukometašice pravi su hit ovogodišnjeg Eura u Danskoj. Na koljena su u prvom krugu bacile Mađarice, Srpkinje i svjetske prvakinje Nizozemke, u drugom Rumunjke i Njemice pa izgubile od Norvežanki i Francuskinja u polufinalu. A u malom finalu sjajnom su izvedbom u drugom poluvremenu došle do bronce. Ana Debelić, pivotkinja Hrvatske, uvrštena je u All Star ekipu”, pišu Slovenci koji će za dvije godine ugostiti Euro. Osim Slovenije, sudomaćini su Crna Gora i Sjeverna Makedonija…

WATCH: Emotions running high at the end of the 🥉 match for both @HRStwitt 🇭🇷 & @dhf_haandbold 🇩🇰#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/fKtj4nTNCW

— EHF EURO (@EHFEURO) December 20, 2020