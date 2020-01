JESTE LI PRIMJETILI OVO? NORVEŽANI U OČAJU ZBOG TOGA ŠTO SMO IM PRODALI U IGRI: ‘Napali smo ih s njihovim oružjem’

‘Pokazali smo čvrstu obranu s kojom smo ih smirili, a opet smo imali brzu tranziciju u kojoj su Norvežani najjači na turniru. Napali smo ih, tako reći, s njihovim oružjem’

Možda Norvežani imaju jednog Sandera Sagosena, ali nemaju jednog i jedinog – Domagoja Duvnjaka! Nemaju Željka Musu, nemaju Igora Karačića, nemaju niti Luku Stepančića, Marina Šegu pogotovo, Zlatka Horvata, ali posebno nemaju hrvatsku požrtvovnost, upornost i ratnički duh. Hrvatski rukometaši u petak su navečer u Stockholmu, u epskoj utakmici s moćnim Norvežanima, nakon četiri puta po pet dodatnih minuta iliti dva produžetka, uspijeli nakon 10 godina izboriti plasman u finale Eura.

NORVEŠKA – HRVATSKA 28:29: Hrvatska je u finalu Eura nakon epske drame: Musa zabio u posljednjim sekundama za povijesnu pobjedu

Jedna od najvećih predstava i utakmica ove generacije, ako ne i najveća

Bila je to jedna od najvećih predstava i utakmica ove generacije, ako ne i najveća. A ako tko zna kako je to igrati one najveće utakmice, to je legendarni Valter Matošević. Jedan od najvećih hrvatskih rukometnih vratara svih vremena, roletar koji je bacao u očaj svoje suparnike, emotivno je pratio ovaj rukometni rat u Stockholmu… Uostalom, kao i čitava Hrvatska a, vjerujemo, i Norveška…

‘Skoro sam dobio infarkt, suze su došle same od sebe’

“Skoro sam dobio infarkt, suze su došle same od sebe. Kad sam gledao dvoboj, misli su mi išle prema onom našem polufinalu u Portugalu protiv Španjolske i one naše produžetke 2003. Vjerovao sam u naše dečke, vjerovao sam u tu pobjedu jer smo ju od početka zaslužili. Bolje smo otvorili utakmicu, odlično smo ih skautirali. Pokazali smo čvrstu obranu, pametnu i agresivnu igru u defenzivi s kojom smo ih smirili, a opet smo imali brzu tranziciju u kojoj su Norvežani najjači na turniru. Napali smo ih, tako reći, s njihovim oružjem”, kazao nam je bivši proslavljeni hrvatski golman Valter Matošević i osvrnuo se na segment igre koji najbolje poznaje, tj na golmane…

‘Bit svega su ključne lopte u obranama golmana’

“Statistika je statistika. U današnjem sportu statistika je uvijek varljiva. Sad tu mjeriti neke postotke, 20 %, 15 %… Bit svega su ključne lopte. Danas je Ašanin obranio dvije lopte s kojom nas je pogurao. Obranio je sedmerac. Nije dozvolio golove. Tu je bio i Marin Šego. Sličan vratarski scenarij kao i protiv Njemačke, samo uz više obrana Šege. Puno više. Da Šego ništa više nije obranio, ta njegova obrana Johannessenu pred kraj je sve. Ona nas je dovela u finale”, istaknuo je Matošević i dodao:

“Meni je drago da je Željko Musa, dobar duh reprezentacije, hrabro rovari u obrani, skuplja mrvice u napadu zbog toga, zabio gol vrijedan finala… Danas nas je Musa odveo u finale. Ma da opet, htio bih spomenuti tih nevjerojatnih 80 minuta nesalomljivog kapetana Domagoja Duvnjaka. Ja nema riječi odakle mu snage nakon svega u Bundesligi, u karijeri… Čovjek se troši nemilice, ali ne posustaje. Prvo u obrani na 5-1, a onda i u napadu. Ne znam, to je samo veličina čovjeka, to je srce, veliko srce kojem je stalo da svoju momčad dovede do trona. To se vidi po njemu. I želja, i volja, i htjenje, i motivacija prema svim igračima. Kapetan, kapetan, kapetan…”, istaknuo nam je Valter Matošević.

Kapetan, kapetan, kapetan…

Kapetan, kapetan, kapetan… Jedan jedini kapetan Hrvatske Domagoj Duvnjak kapetanski će nas voditi u finalu protiv ili Španjolske ili Slovenije, ovosi o večerašnjem rezultatu u njihovom međusobnom polufinalnom obračunu…

.@HRStwitt 🇭🇷 captain Domagoj Duvnjak was a rock in defence and scored 8 goals as his side clung on to make the #ehfeuro2020 final. He's the @grundfos player of the match! 💪#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/iNXFAKuHyN — EHF EURO (@EHFEURO) January 24, 2020

“Sad nakon ovog, one drame protiv Nijemaca i Španjolaca, definitivno mislim da idemo do kraja, do tog povijesnog zlata. Teško je reći sigurno, ali vjerujem u zlato. Uz dužno poštovanje prema Sloveniji i Španjolskoj, mislim da je ovo bilo finale prije finala. Trebalo je ovo biti finale. Mislim da smo najviše pokazali od svih”, zaključio je Valter Matošević.

Po treći put za naslov europskog prvaka

Hrvatska rukometna reprezentacija po treći put u svojoj bogatoj povijesti borit će se za naslov europskog prvaka, nakon što je u šokantnom polufinalu u Stockholmu, odlučenom tek u drugom produžetku, svladala Norvešku sa 29:28 (26:26, 23:23, 12:10) te će se u nedjelju (16.30 sati) za jedino zlato koje joj nedostaje boriti protiv pobjednika dvoboja Španjolske i Slovenije. Pogodak vrijedan finala četiri sekunde prije isteka drugog produžetka postigao je Željko Musa, kojemu je to bio jedini pogodak na utakmici.