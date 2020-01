Duvnjak odigrao turnir života u Austriji i Stockholmu i oduševio rukometni svijet

Nakon više od 20 000 glasova obožavatelja koji koriste službenu aplikaciju EHF EURO 2020. i zdrave rasprave od strane stručnjaka EHF-a, odabrana je najbolja momčad Eura 2020. Šest nacija predstavljeno je u momčadi koja uključuje četiri igrača iz finala Španjolske i Hrvatske. Kauboji će od 16:30 sati loviti jedino zlato koje joj nedostaje boriti protiv branitelja naslova.

Duvnjak je odigrao turnir života

A briljirao je i nesalomljivi kapetan Hrvatske Domagoj Duvnjak. Najbolji hrvatski rukometaš dobio je MVP nagradu za najboljeg igrača prvenstva. Odigrao je turnir života u Grazu, Beču i sada Stockholmu i dovukao reprezentaciju do prvog velikog finala nakon punih deset godina. Prije odlaska na Euro, tijekom novogodišnjeg okupljanja kad su on i ostali suigrači koji igraju u Bundesligi kompletirali momčad prorijeđenu ozljedama, naše često pitanje izborniku Lini Červaru ili bilo s kim razgovarali, bilo je koliko Domagoj moće izdržati na prvenstvu? Jednostavno, 11 godina igranja u najjačoj rukometnoj ligi svijeta, njemačkoj Bundesligi, ostavilo je traga i na njemu.

Raubanje do besvijesti

Bilo je to raubanje do besvijesti. No, ni sami ne znamo kako, ali kapetan je ponovo pokazao da je najjači onda kad ga se otpisuje, onda kada se u njega sumnja, onda kad je to Hrvatskoj najpotrebnije. Imao je hrabri Domagoj silnih problema tijekom karijere. Prvo s očima, a onda je otišlo i koljeno. I sam je u jednom trenutku pomislio kako je to to.

Kako više ne može igrati na najvišem nivou. Prije dvije godine Domagoj je izjavio da je konačno sam sebi rekao da ne može više kao nekad i time zabrinuo sve, a iznad sebe ostavio upitnike i novinarska pitanja uoči i ovog natjecanja može li izdržati i hoće li? I onda mu se dogodio turnir na kojem je odigrao kao nikad, i u 5-1 obrani kao istureni što je najzahtjevniji posao u igri, a on je još uz to briljirao u napadu i postigao ukupno 31 pogodak. Domagoj je ja kandidiran i za najboljeg obrambenog igrača prvenstva…

Što se tiče ostalih zvijezda ovog turnira, za spomenuti kako je Sander Sagosen rekorder po broju postignutih golova na Euru. Zabio ih je 65. Naravno, i on se našao među najboljim igračima na turniru.

Igor Karačić najbolji srednji vanjski prvenstva

Igor Karačić, naš drugi najbolji strijelac na prvenstvu, najbolji je srednji vanjski prvenstva. Službena web stranica Eura njegov odabir u All Star momčad od strane EHF-a objasnila je riječima:

“Dramatične pobjede posljednjih godina karakteristika si i glavno obilježje trke Hrvatske do finala Eura 2020., posebno njihova epska pobjeda u drugom krugu od 25:24 nad Njemačkom u Beču. Karačić je bio u središtu tog senzacionalnog povratka, promaknuo se u ključnog igrača i postigao konačni pogodak u zadnjim sekundama, te svojoj momčadi pomogao da uzme ključna dva boda za prolaz u polufinale.

Ovaj 31-godišnji igrač PGE Vive Kielcea bio je model konzistentnosti u srcu hrvatske igre koji su tijekom cijelog natjecanja pokazali savršenstvo, bez ikakvih stavova”, stoji u pisanju na REHF-ovoj stranici Eura koja donosi i video s najboljim potezima igrača izabranih u idealnu sedmorku.

Vrijedi spomenuti kako je nekoliko sati prije finalne utakmice EHF objavio najbolju momčad Europskog prvenstva, a među 40 nominiranih u konkurenciji za mjesta u idealnoj ekipi bila su petorica hrvatskih rukometaša: Marin Šego, David Mandić, Igor Karačić, Luka Stepančić i Domagoj Duvnjak.