JEDNA PRIJETNJA MANJE ZA HRVATSKU, ALI POZADINA PRIČE JE ZANIMLJIVA: Zašto najbolji rukometaš Europe ne igra za Srbiju?

Najbolji rukometaš Europe ne želi igrati za svoju reprezentaciju

Najbolji rukometaš u Europi 2019. godine, prema izboru Europske rukometne federacije bio je Srbin, Petar Nenadić koji karijeru gradi u mađarskom Veszpremu. Nenadić je titulu odnio ispred, sve odreda, najjačih i najzvučnijih imena rukometnog svijeta, poput Nikole Karabatića, Mikaela Hansena, Luke Cindrića, ali uz njega se veže i jedan odveć zanimljiv slučaj.

Naime, najbolji rukometaš Europe, a može se automatski reći i svijeta jer rukomet se na najvišoj razini igra jedino u Europi i to jedva polovici, ne želi igrati za svoju reprezentaciju. Dakako, olakotna je to okolnost za Hrvatsku koja na rukometnom Euru igra u skupini A s Bjelorusijom, Crnom Gorom i Srbijom, ali izrazito je to otegotna okolnost za Srbe koji se ionako muče s povratkom u, kakav-takav, vrh rukometnog svijeta.

Raskol s reprezentacijom

Nenadić je napustio reprezentaciju nakon Europskog prvesntva u Hrvatskoj prije dvije godine i to zbog ružnog sukoba s tadašnjim izborinkom Jovicom Cvetkovićem.

“Pauza ili oproštaj, nisam siguran još uvijek, ali u svakom slučaju, potrebna mi je pauza poslije dosta godina i samo dva propuštena natjecanja u nacionalnom dresu. Potreban mi je break u svakom smislu. Vrijeme će pokazati hoće li biti samo pauza ili oproštaj. To je moja odluka, nije ishitrena, nekim ljudima je već bila najavljena. Mi smo još jedna propuštena generacija, pogotovo moja generacija”, rekao je Nenadić.

Srbima bi itekako dobro došao najbolji igrač Europe, posebice se to vidi sada kada su na otvaranju prvenstva doživjeli težak poraz od Bjelorusije.

