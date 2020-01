JEDAN OD KLJUČNIH LJUDI ZA NET.HR O SRAMOTNOJ PRIČI KOJA SE POJAVILA O ŠTRLEKU I SAVEZU: ‘Netko pokušava napraviti nered’

‘Netko zlonamjerno šteti, baca otrovne strelice i pokušava napraviti nered. Koji su motivi ljudi koji to uporno rade, u to ne bih ulazio jer ne znam’

I u trenucima kad hrvatska rukometna reprezentacija igra sjajno na Euru i juriša prema polufinalu, u rukometnim kuloarima pojavila se priča oko zakulisnih igara zbog kojih Manuel Štrlek nije u reprezentaciji. No, u HRS-u apsolutno demantiraju takvo što i smatraju da netko namjerno podmeće i narušava atmosferu.

‘Ma kakve zakulisne igre, to su gluposti’

Nazvali smo predsjednika HRS-a Tomislava Grahovca, koji nam se ljubazno javio, kao i uvijek, i odgovorio na naša pitanja.

“Ma kakve zakulisne igre, to su gluposti. Dakle, imate jasnu stvar. Izbornik Lino Červar s njim je razgovarao tri puta, direktor muške reprezentacije Igor Vori četiri puta i pomoćnik Lina Červara, Hrvoje Horvat, jednom. Štrlek je njima jasno rekao da ne želi igrati za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. A prije toga, jedno dva – tri mjeseca, donijeli smo odluku, jer smo imali jednu situaciju u mlađim dobnim skupinama zato što su pojedini igrači otkazivali reprezentaciji, da se takvim igračima više neće omogućiti igranje za reprezentaciju. To je bila skupštinska odluka. Ta odluka je, dakle, donesena dva – tri mjeseca prije nego što su obavljeni razgovori sa Štrlekom i prije nego što se to sve dogodilo. Igrati za hrvatsku reprezentaciju je čast i ponos, a onaj tko ne želi igrati za nju neće igrati. To mora biti svakom obveza. No, ako netko ne želi igrati, onda ne želi. Evo, postavljam vama pitanje kao novinaru, kao i drugim novinarima: Zašto do sada nitko nije razgovarao s Manuelom Štrlekom i direktno mu u glavu postavio pitanje zašto ti ne igraš za Hrvatsku?”, govori nam Tomislav Grahovac i ističe:

‘Manuel Štrlek nije htio igrati za reprezentaciju’

“To uopće nije nejasna stvar, vrlo je jasna. Na tiskovnoj konferenciji dan uoči polaska u Graz direktno je rečeno da Manuel Štrlek nije htio igrati za reprezentaciju. Dakle, ne znam što tu nije jasno. To je bila njegova odluka. Što bismo mi sad trebali, na koji način pristupiti tome, da ga molimo da igra? Ali znate, netko zlonamjerno šteti, baca otrovne strelice i pokušava napraviti nered. Koji su motivi ljudi koji to uporno rade, u to ne bih ulazio jer ne znam… Vrlo je transparentno da je Manuel Štrlek rekao kako ne želi igrati za reprezentaciju. Znači, on nije tražio izbornika da ga odmori za tu akciju, nego je naglasio da neće igrati za Hrvatsku”, naglasio nam je Tomo Grahovac kojeg smo zamolili da nam prokomentira i to da je, prema pričama u kuloarima, Štrlek žrtva politike jednog ili dvoje ljudi u Savezu.

“Nije Štrek nikakva žrtva jednog ili dvoje ljudi u Savezu, to netko podmeće, zlonamjerno, netko tko ne želi dobro hrvatskom rukometu. Evo, pitajte vi i svi ostali novinari Štrleka, neka vam sam kaže što je bilo i zašto je donio takvu odluku. Osam puta se razgovaralo s čovjekom, osam puta… Pa zar bismo trebali klečati na koljenima da on igra za reprezentaciju? Nitko ne može svojim pojedinačnim interesima biti iznad interesa HRS-a i reprezentacije Hrvatske, ali nitko… Pa ni Manuel Štrlek. A on ako je korektan neka otvoreno kaže zašto ne igra. A ne da se provlače ovakve nekakve priče i narušava atmosfera. Troje ljudi iz reprezentacije je s njim razgovaralo, a on im je rekao da ne želi igrati. Mi sad na turniru imamo dobru atmosferu, dobro igramo, i sad netko želi to narušiti, jer su valjda očekivali da nećemo dobro igrati. I raditi nemir u reprezentaciji. Dosta je više dnevnih podmetanja, nas čeka Njemačka sutra u Beču i fokusirani smo samo na taj dvoboj.

Zašto HRS nije na prvenstvo vodio trenera vratara Marija Kelentrića?

Upitali smo Tomislava Grahovca zašto HRS nije na prvenstvo vodio trenera vratara Marija Kelentrića, kojem su otkazali dan prije polaska? Odluka je to HRS-a koja je i Kelentrića, a i mnoge – začudila! Trener vratara mora biti na klupi, razgovarati s golmanom koji nije na terenu, komunicirati s vratarima općenito, komunicirati utakmicu kao takvu… U pauzama razgovarati s vratarom, dati mu dvije, tri ključne informacije, savjeta koja će možda i odlučiti utakmicu. Onda je to kompletan, pravi posao. Ovako…

“To nije pitanje za mene, to je pitanje za stručni stožer. Nema komentar na to”, diplomatski je odgovorio Tomo Grahovac.

