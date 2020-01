JEDAN OD KLJUČNIH LJUDI HR RUKOMETA O ‘SLUČAJU ŠTRLEK’ ZA NET.HR: ‘Ničiji interes i nitko nije iznad reprezentacije. Ovo je bila poruka svima’

‘Nitko, ali ama baš nitko nije iznad reprezentacije Hrvatske. Stoga je ovo generalna poruka da je reprezentacija svetinja’

Nije se točno znalo zašto Manuel Štrlek nije dio reprezentacije Hrvatske na Euru koje za naše počinje sutra u Grazu protiv Crne Gore, a koje ćemo moći gledati na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te digitalnu platformu RTLplay, kao i pratiti na portalu Net.hr, RTL.hr te Sportnet. Još uvijek se, u biti, niti ne zna točno što se dogodilo…

Červar i Štrlek nisu htjeli otkrivati detalje

I izbornik Lino Červar i Manuel Štrlek nisu htjeli otkrivati detalje o tome. Ono što se dalo iščitati iz izjava izbornika i bitnog hrvatskog rukometaša je to da je to bila odluka Manuel Štrleka. Kao što je to i sam Manuel kazao, jednostavno se nisu našli i odlučio je povući ovaj nepopularan potez.

Imali su Lino i Manuel, prema pisanju medija, dva sastanka nakon kojih je ostalo na tome da se ne računa na dugogodišnje lijevo krilo Kauboja, u situaciji kad reprezentacija ponovno, prema već dobrom starom običaju, ima problema s ozljedama. Rekli su si sve što im je na duši. Bio je to jedan otvoreni razgovor, bez fige u džepu…

‘Ne zamjeram nikome ništa. To je profesionalni sport’

“Izbornik i ja smo to riješili i o čemu smo pričali neka ostane tajna. Puno im sreće želim. Svaka čast njemu. S 18 godina me uveo u reprezentaciju i doveo me u Zagreb. Imam puno poštovanje prema njemu. Ne zamjeram nikome ništa. To je profesionalni sport. Imam 31 godinu, imam još puno vremena postići još puno vrhunskih rezultata i s reprezentacijom i s klubom“, poručio je Štrlek nedavno u razgovoru za RTL.

U utorak na presici najmočniji čovjek hrvatskog rukometa Zdravko Gobac kazao je kako si je Štrlek svojom odlukom zauvijek zatvorio vrata reprezentacije…

Zoran Gobac: ‘Došlo je do jednog izopačenog ponašanja koje je počelo još u Švicarskoj. Budite sigurno da nema povratka po cijeni ničega’

“Ne možemo dopustiti da nam se dogodi što se dogodilo u nekim drugim sportovima. Da se igrači odazivaju i igraju kad im se da, a kad ne onda ništa. Izbornik je razgovarao sa Manuelom Štrlekom, ali on je izabrao put bez povratka. Neće biti ‘novi izbornik, pa ću se ja vratiti’, a to je putokaz i svim drugima. Ne želimo nikoga siliti da igra u reprezentaciji. Igrači su si kroz igranje u reprezentaciji osigurali jako dobre klupske ugovore, a mislim da smo mi bili korektni. No ovaj put je došlo do jednog izopačenog ponašanja koje je počelo još u Švicarskoj. Budite sigurno da nema povratka po cijeni ničega. Ni pod cijenu rezultata, ni bilo čega drugog”, jasno je dao do znanja Zdravko Gobac.

U srijedu su naši rukometaši otputovali za Graz. Naravno, rukometaše je ispratio i predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac s kojim smo porazgovarali o ovoj temi…

‘Igrati za reprezentaciju Hrvatske velika je čast i privilegija’

“Mora se svima pokazati da je ovo kolektivni sport. Igrati za reprezentaciju Hrvatske velika je čast i privilegija. Tko god da je u reprezentaciji, tko god nosio ovaj sveti dres, on je privilegiran u odnosu na druge. Jednostavno, poziv u reprezentaciju mora se smatrati velikom časti i tko god igra za reprezentaciju toga mora biti svjestan”, kazao nam je Tomislav Grahovac koga smo upitali je li on, kao jedan od ključnih ljudi u Savezu, sjeo za stol sa Štrlekom i porazgovarao o situaciji?

“Ne, nisam razgovarao s njim. Dakle, postoje ljudi koji vode brigu o reprezentaciji. Prvenstveno izbornik Lino Červar, pa onda imamo direktora reprezentacije, obavljeni su s njim u više navrata razgovori. Tako da se s njim razgovaralo. Nitko, ali ama baš nitko nije iznad reprezentacije Hrvatske. Stoga je ovo generalna poruka da je reprezentacija svetinja i niti jedan pojedinačni interes ne može biti iznad interesa Hrvatske i Saveza. Jednostavno, to mora biti tako”, naglasio je Tomislav Grahovac koji nam je prokomentirao očekivanja na Euru…

“Svako natjecanje za nas je velika ambicija. Jer, na kojem god se mi natjecanju pojavili nastojimo biti najbolji na njemu. To je hrvatska rukometna reprezentacija. Mi smo svjetski vrh, treba uvijek ići na najbolje, pa što bude”, jasno je dao do znanja Grahovac.

‘Stvarno nam se ove godine toliko toga izdogađalo u relativno kratkom vremenu’

Treba uvijek ići na medalju, letvica uvijek treba biti visoko postavljena kako bi se ostvario dobar rezultat. No, to će biti teško jer su nas ponovno pogodile ozljede. Nakon što su otpali krila Lovre Mihić i mladi 19-godišnji srebrni junior Fran Mileta, kao i kvalitetni šuter Luka Šebetić, u ponedjeljak navečer u Poreču se na treningu ozljedio i MVP juniorskog SP-a za igrače do 21 godine, na kojem su naši mladi rukometaši prošlog ljeta osvojili srebro, Ivan Martinović. Da stvar po njega bude gora, Ivanu je pukla peta metatarzalne kosti na 22. rođendan. Dobio je longetu i na štakama će bodriti Kauboje u Austriji…

“Stvarno nam se ove godine toliko toga izdogađalo u relativno kratkom vremenu, da nas ozljede nisu štedjele. Nadamo se da će nam se možda to na neki način pozitivno vratiti na turniru. Možda će sad igrači još jače stisnuti za ove povrijeđene dečke. Možda će biti još veća kohezija i inat zbog svega toga, pa onda i bude pozitivan ishod nakon svega”.

‘Mi smo svjetski vrh’

Cilj su Olimpijske igre, ali…

“Uvijek su Olimpijske igre cilj, ali možda je u javnosti to malo pogrešno shvaćeno. Nema nikakvog imperativa niti rezultata, no mi smo svjetski vrh i na niti jedno natjecanje ne idemo s varijantom ajmo to samo odigrati. Sigurno ćemo stremiti prema nekom rezultatu koji bi nas zadovoljilo. No, morate znati da u ovom trenutku u Europi 12 reprezentacija koju svaka svaku može pobijediti u bilo kojem trenutku. Ne znam u kojem izdanju će doći ostali. Ne znamo uopće koliko će biti svježi ti igrači koji će se pojaviti na turniru. Svi ti igrači igraju u jakim ligama, pa evo u njemačkoj Bundesligi prije desetak dana je tek završilo prvenstvo. To je stvarno izuzetno naporno i to su natjecanja iz godine u godinu. Vijek igrača je manji, rukometaši danas traju manje godina nego prije, kad se igralo i s 40. u ozbiljnim ligama. No, u današnjem rukometu velika je količina utakmica i tijelo se rauba, više nego prije. Ne samo u klubu, nego i u reprezentaciji. Znači, ovisiš o tome u kakvom će ti se stanju na prvenstvu pojaviti igrači. No, mi vjerujemo u naše igrače, znamo da smo kvalitetni i idemo se potući, pa što bude”, zaključio je Tomislav Grahovac.