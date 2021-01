‘Naš problem i naš sebični mentalitet je da ne znamo prihvatiti njihov sportski poraz’

Hrvatska rukometna reprezentacija sinoć je debaklom protiv Danske u utakmici za četvrtfinale 27. Svjetskog prvenstva u rukometu u Egiptu završila svoj nastup. Nakon 19 godina tako Kauboji nisu uspjeli proći drugo natjecanje po skupinama, a uz to doživjeli su jedan od najtežih poraza ikad.

Mučenje u Egiptu

Od početka turnira i utakmice s Japanom, koja je nagovijestila mučenje u Egiptu, vidjelo se kako to nije to, kako nešto ne funkcionira. U rukometnim kuloarima za vrijeme trajanja SP-a pojavile su se priče kako je Lino kiksao u pripremnom razdoblju, jer nije adekvatno odmorio igrače nego ih je pritisnuo. Uz to, Luka Cindrić se ozlijedio i iako je rekao da ga boli, Červar ga je svejedno uveo u igru u 10. minuti protiv Japana.

To je bila njegova prva i posljednja utakmica na turniru, morao se vratiti u Barcelonu pregledati ozljedu. Uz to, Marin Šego i Igor Karačić nisu bili spremni za prve utakmice na turniru zbog ozljeda. Šego je, unatoč ozljedi zgloba, turnir otvorio sjajno, a Igor nije stigao, mogao da se bolje izrazimo, zahuhtati jer nije bio u formi, ozljeda pubične kosti učinila je svoje.

Bilo je nelogičnosti, ali dobili smo Ivana Martinovića

Izbornik Červar stalno je lutao u svojim zamislima, rotirao igrače tražeći dobitnu formulu, mijenjao im pozicije, pa je tako Zlatko Horvat igrao desnog vanjskog i branio desnu stranu, a Ivan Čupić također je ponekad bio pozicioniran na desnom vanjskom. Na to sve, Červar je nakon poraza od Argentine, u trenucima kad još uvijek Hrvatska ima šansu za četvrtfinale, dao ostavku. Puno je nelogičnosti viđeno na turniru, previše su se pozicije mijenjale da bi to bilo dobro.

Bilo je tu i dobrih stvari, a najbolja je to što smo dobili Ivana Martinovića, 23-godišnjaka koji je pokazao da ima m*da i da može, ali još mora trenirati i stjecati iskustva, igrati velike utakmice.

Kako bilo, rukometna, a i cjelokupna sportska javnost u Hrvatskoj razočarana je zbog debakla svojih junaka. Mi smo malo bacili pogled na komentare čitatelja Net.hr-a i općenito korisnika društvenih mreža, kako bismo osjetili barem malo bilo nacije, razmišljanja, emocije, kako ljudi gledaju na ovaj neuspjeh. Najzanimljivije smo i izdvojili…

‘Ne može se ženski rukomet usporediti s muškim’

“Joj, sad bumo godinu dana kukali”, “Bili smo bolji, ali Danci su imali više sreće”, “Ne može se ženski rukomet usporediti s muškim”, “Kud god idemo, prate nas potresi”, “Ima tko zabit gol, samo ne koriste te igrače… Naši na krilima su tek za šminku u igri, nažalost…”, “Dobro mu rekao Brkić, zadnja četiri natjecanje Line Červara su 5.,6.,2. i sad 11. mjesto. Svaka čast prije, ali povratak katastrofa”.

Jedan se čitatelj Net.hr-a posebno istaknuo u komentarima:

“Naš problem i naš sebični mentalitet je da ne znamo prihvatiti njihov sportski poraz. Kada pobjeđuju, najbolji su, kada gube, najgori su… Između ostalog, naučili su nas samo na pobjede. Ali… To je sport i kada se gubi i kada se pobjeđuje. Svega se tu skupilo i jednostavno nije išlo, to nije bila Hrvatska kakvu bismo mi sebičnjaci željeli gledati. Onaj tko voli HR reprezentaciju, rukomet, taj će dalje biti uz njih i u dobrom i u lošem. Bit će više sreće drugi put. Dečki, nemate se čega sramiti, dali ste sve od sebe koliko ste god mogli. Glavu gore. Lino, hvala na svemu… Sretno i zdravo, uživajte s obitelji u mirovini”.

‘Sve govori da dečki nisu bili spremni ni psihički, a još manje fizički’

“Sve govori da dečki nisu bili spremni ni psihički, a još manje fizički, ono što se odmah na prvu primjećuje je nedostatak žustrine, brzine, djelovali su vrlo tromo i sporo, a najvjerojatnije da razlog treba potražiti u njihovom višku kilograma, onako na oko, neki imaju i po deset kilograma viška i to ih je dotuklo i uništilo”.

“Nemate se kome ispričavati. Hrvatska se voli i kad gubi i kad vodi. Da je sada Hrvatska pobijedila svi bi odmah uzdizali igrače, a pošto su izgubili odmah svi pljuju po njima. Katastrofa. Rukometašice nitko nije ni spominjao, sada kad su osvojile medalju svi ih spominju a prije toga je malo tko govorio o njima. Takva je situacija i sada s Kaubojima. Čim gube, odmah ne valjaju. I u nogometu nismo dugo ništa osvojili i kad smo bili drugi hvalili su nas na sva zvona. Takvi smo mi, volimo ih kad pobjeđuju, a kada gube odmah ih gazimo. Tako je u svakom sportu u Hrvatskoj. Katastrofa”.

‘Nada ostaje za neku bolju budućnost’

“Ekipa je izgledala jako, jako loše. Imali su jednu brzinu od mogućih šest. U prijevodu, igrali su i izgledali kao da su svi preko 50 godina. A da na 60 metara trče 20 sekundi.”

“Jesu me naljutili i razočarali, ali to je sve normalno kad voliš rukomet, dečki glavu gore i idemo na kvalifikacije za OI, vi to možete”.

“Nada ostaje za neku bolju budućnost! Okolnosti, bolesti, viroza, bez publike, maske, nije nam ništa išlo na ruku. Premalo priprema, Lino izgubio kontrolu. Hvala vam na svemu, odmor vam treba, ostanite zdravi”, samo su neki od mnoštva komentara čitatelja Net.hr-a.

