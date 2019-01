JE LI HRVATSKA POKRADENA? Bijesan istup Line Červara još će se dugo pamtiti, ali pravo je pitanje je li opravdan. Što vi mislite?

Nakon teškog poraza Hrvatske i ispadanja iz borbe za medalje priča se samo o sucima

Hrvatska rukometna reprezentacija ostala je bez izgleda za plasman u polufinale svjetskog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj nakon što je u drugom susretu skupine I u Kölnu nakon velike drame izgubila od Njemačke sa 21-22 (11-11).

Hrvatska uoči zadnjeg kola protiv Francuske ima tri boda manje od Francuza i Nijemaca i više ih ne može dostići. Sada nam predstoji borba za plasman među sedam najboljih kako bismo izborili kvalifikacije za Olimpijske igre 2020. godine.

Puno prašine podiglo se zbog suđenja na utakmici, Lino Červar i Igor Vori popljuvali su Dance koji su sudili utakmicu i riskiraju ozbiljne sankcije. Željko Musa, s druge strane, nije htio komentirati arbitre susreta već je spomenuo Brazil.

“Ne želim komentirati suđenje. Čestitam Nijemcima plasman u polufinale. Ne trebamo se izvlačiti na taj posljednji šut. Jučer smo prokockali našu šansu protiv Brazila, zbog čega su Nijemci bili opušteniji jer bi ostali u igri i da su izgubili, a nama je bila zadnja šansa. Nažalost, nismo je iskoristili. Borili smo se, dali sve od sebe… Ponosan sam na ovo kako smo izgledali. Žao mi je što ovako nismo igrali protiv Brazila i to nas je koštalo polufinala”, poručio je Željko Musa.

Červar potpuno izgubio živce

Ljutit, točnije bijesan bio je izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar nakon poraza od Njemačke, osudivši suce za krađu i legalizirani lopovluk te status žrtvenog janjeta.

“Išlo je nama, išlo, ali suci nisu dozvolili. Moram to reći javno i glasno. Ovo je bila pljačka koju je vidio cijeli rukometni svijet. Oni i Danci su nam oteli prvenstvo 2008., 2009. i 2010. Mi smo zaslužili pobjedu. To treba javno reći bez da se itko uvrijedi da amateri suci odlučuju o našim sudbinama. To je nedopustivo. Ne može ovakav njihov nasilnički nastup oduzeti nama pobjedu,” rekao je Červar.

Pred Hrvatskom je sad teška misija hvatanja kvalifikacija za Olimpijske igre za što će trebati u srijedu svladati Francusku. Da se pita Igora Vorija, pomoćnika izbornika Line Červara, moglo je ovo sve i drugačije završiti.

Ovo na kraju sa sucima je samo odraz što se događa u rukometu. Ovo što su oni radili zadnjih 10 minuta… Svima koji razumiju rukomet je jasno. To je bila jako loša reklama za rukomet. Ako su oni sve ovo organizirali da bi prošli, trebali su nam reći prije”, istaknuo je Vori.

Situacija oko koje se lome koplja

Sporni detalji koje Vori spominje dogodili su se na samom kraju utakmice. Šipić je u 57. minuti zabio za 20:19, ali Nijemci vade golmana i izjednačuju da bi nakon Duvnjakova promašaja Pekeler iz kontre zabio za 21:20 na početku 59. minute. Hrvatska je krenula u napad, a u duelu s Karačićem Wiede je pao na pod. Lopta je došla do Štrleka, ali suci su već signalizirali prekršaj u napadu i dosudili loptu za Njemačku.

Hrvatska klupa je u tom trenutku potpuno poludjela na inače sasvim solidan danski sudački par. Karačić im se unosio u lice i smijao njihovim odlukama, a Igor Vori, Davor Dominiković i Lino Červar odjurili su prema delegatu i zapisničkom stolu te protestirali zbog takve odluke.

U sljedećem napadu Gensheimer je zabio gol za 22:20, a nakon što je Zlatko Horvat smanjio na 22:21, Nijemci su držali loptu do kraja susreta i vrijeme je iscurilo.

No, iako su njemački igrači počeli slaviti pobjedu, suci su ih potjerali s parketa i dosudili još jedan slobodan udarac za Hrvatsku, ali s njezine polovice koji je bio bezopasan. Dok se Karačić spremao na izvođenje, neidentificirana osoba protrčala je iza njemačkog živog zida. Karačićev udarac nije završio u golu, Nijemci su nastavili sa slavljem, a Hrvati s protestima kod sudaca…

Mi vas sada nakon svega i nakon prospavane noći pitamo – je li Hrvatska pokradena?