JE LI HRVATSKA OŠTEĆENA U FINALU? Lino otkrio što su nam napravili suci; ‘Kome smo se zamjerili da nas se tako kažnjava?’

‘Pitam se je li to u redu, što smo se nekome zamjerili da nas se tako kažnjava’

Čini se kako Lino Červar i nije baš sretan nakon osvajanje srebra na Euru, koji je završio prošlog vikenda u nedjelju. Ne može se, naime, Lino pomiriti s izgubljenim finalom protiv Španjolske. U razgovoru za Sportske novosti kazao je kako nije baš puno razmišljao nakon finala. Puno je emocija bilo u svemu tome, i njegovih i emocija igrača, pa onda taj doček koji je sve oduševio i samo pokazao da su uspjeli.

Pronašao 10 spornih sudačkih odluka u finalu

Detaljnom analizom pronašao je 10 spornih sudačkih odluka u finalu. Od minute do minute Červar je analizirao snimku utakmice sa Španjolskom. Nakon svega je zaključio da to nije slučajno, da se radi o sucima koje dobro zna, koji su odlični suci, koji znaju suditi, ali su finale, tvrdi Červar, odradili lukavo, perfidno, i da je to u konačnici utjecalo na rezultat.

‘Na samoj utakmici neke stvari jednostavno ne vidiš’

“Na samoj utakmici neke stvari jednostavno ne vidiš, vidiš samo reakcije… No, nakon dva dana prijatelji suci, koji su sudili jako puno jakih utakmica, zvali su me i rekli: “Lino, pogledaj video jer nismo baš sigurni da je u finalu sve bilo kako je trebalo biti”. Naravno da zbog puno stvari i fair-playa njihova imena ne mogu reći, ali kada sam pogledao to o čemu su mi pričali, sâm sam se uvjerio da sve nije bilo korektno. Mogu reći da smo oštećeni, da sumnjam u lošu namjeru i da sve to nema nikakvog smisla. To je ipak bio finale. Naravno da mogu prihvatiti i neke pogreške, ali u tolikom broju, na takav način, to ipak ostavlja sumnju”, kazao je Lino Červar za SN.

‘Znam da će svi reći da Lino ponovno plače, kuka, svima ide na živce i slično, ali…’

Trofejni izbornik rekao je kako bi želio da se i suci i EHF očituju o tim spornim situacijama…

“Znam da će svi reći da Lino ponovno plače, kuka, svima ide na živce i slično, ali molim da me se uvjeri da griješim. Sjećate se finala na EP-u 2008. u Lillehammeru protiv Danaca kada sam zbog španjolskih sudaca dobio crveni karton, sjećate se kako su nam braća Methe sudila finala na Euru u Austriji 2010. protiv Francuske u drugom poluvremenu, sjećate se Olesena i Pedersena koji su nam sudili finale na našem SP-u u Hrvatskoj 2009. godine, pa sad ovo, a o onome lani protiv Njemačke kada su suci prvi put u povijesti valjda priznali da su nekoga oštetili… Pitam se je li to u redu, što smo se nekome zamjerili da nas se tako kažnjava. Ako me netko uvjeri da je to O.K., nema problema”, bez dlake na jeziku govori Lino i nastavlja:

‘Taj EHF, umjesto da nas zaštiti, kažnjava nas i ja se pitam zašto’

“Taj EHF, umjesto da nas zaštiti jer mu naši navijači i mi radimo Euro da bi uspio, kažnjava nas i ja se pitam zašto. Ja nikoga ne optužujem, samo želim da se očituju o tome. Za mene su ti naši dečki pravi pobjednici Eura i osjetio sam to na ljudima koji su nas pratili i koji su nas u Zagrebu dočekali. Ponavljam, nikoga ne napadamo, ali to jednostavno nije u redu. Nismo se službeno obratili EHF-u. Nismo, ne znam i hoćemo li jer pitanje je ima li to svrhe ili će nas zbog toga opet nastaviti kažnjavati. Ne želimo tim putem da bilo tko bilo što ispašta. Uostalom, to nije moja privatna stvar, nego stvar Saveza, stvar politike. Sugerirati im hoću sigurno. Znam da sada nećemo ništa promijeniti, ali šteta, jer promiču stvari, vrijeme prolazi i najviše mi je žao tih mojih sjajnih dečki i tih navijača koji su ostavili srce rukometu proteklih dana. To bi trebalo kudikamo više cijeniti. Oni su po svemu zaslužili zlato”.

Znakoviti pogled

I za kraj Lino je otkrio i nešto zanimljivo…

“Nakon finala sam prema predsjedniku EHF-a Michaelu Wiedereru uputio jedan ružan pogled, ne ružan nego, recimo, znakovit, a on je skrenuo pogled”.