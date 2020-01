TRAGIČAR ČIJA NAS JE OZLJEDA UOČI EURA ITEKAKO POGODILA: Ovim je pokazao kakav je suigrač i čovjek; ‘Upravo ću to napraviti’

‘To je tako u sportu, vjerujem da ću iz ovog izaći još jači. Što te ne slomi, ojača te’

MVP s prošloljetnog juniorskog SP-a za igrače do 21 godine starosti Ivan Martinović (21) neće igrati za Hrvatsku na Euru koje za naše počinje za dva dana u Grazu susretom u skupini A protiv Crne Gore, a koje ćete moći pratiti na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te digitalnu platformu RTLplay, kao i portale Net.hr, RTL.hr te Sportnet.

Naime, jučer navečer je na treningu u Poreču naš megatalentirani desni vanjski ozlijedio gležanj. Nakon krilnih igrača Lovre Mihića, 19-godišnjeg srebrnog juniora Frana Milete i kvalitetnog šutera Luke Šebetića, ovo je četvrta ozljeda u hrvatskoj reprezentaciji, a minimalan oporavak Martinovića trajat će mjesec dana.

Pukla peta metatarzalne kosti, danas nakon pregleda dobio longetu

Nažalost, Ivanu je pukla peta metatarzalne kosti i on je već danas nakon pregleda dobio longetu. Sad mora mirovati najmanje deset dana. Nakon toga slijedi rehabilitacija. “Sreća u nesreći je što nije došlo do nekog pomicanja kosti, pa je realno očekivati da s lakšim treninzima krene za otprilike mjesec dana”, kako je to izjavio Krešimir Rotim, liječnik reprezentacije…

Nazvali smo Martinovića tijekom utorka popodne kako bi nam prokomentirao situaciju. Nije mu lako. Razočaranje je veliko, tim više jer je Ivan sanjao o nastupu na Euru, svom prvom za seniorsku selekciju rukometne reprezentacije Hrvatske.

“Iskreno, loše sam. Teško mi je ovo palo, toliko da vam ne mogu opisati”, kazao nam je razočarani Ivan Martinović…

Uz suigrače i na štakama ako treba

“Imali smo taktički trening, bio sam u napadu i krenuo s loptom. No, kako sam u tom trenutku pao, nekako sam stao na nečiju nogu, izvrnuo ju, i kost mi je pukla. Jutros sam se zaputio u Zagreb na slikanje. Tata je upravo na putu za Zagreb, dolazi po mene. Međutim, to ne znači da neću biti uz momčad. Idem na štakama podržati dečke, moram biti uz njih, želim biti prisutan kad budu igrali. To je tako u sportu, vjerujem da ću iz ovog izaći još jači. Što te ne slomi, ojača te”, kazao nam je Ivan Martinović i dodao:

“Neću sad tugovati previše, barem ću pokušati da tako bude. Rekli su mi i u reprezentaciji da dignem glavu, da će biti sve u redu. Još uvijek mi stižu tu na wapp grupu poruke suigrača iz reprezentacije. Stvarno imam najveću njihovu podršku i potporu. To je život, to je sport. Duvnjak mi je rekao kako se on ozlijedio u prvoj utakmici na hrvatskom Euru i da moram biti hrabar. Moram biti jak i bit ću sigurno najveći navijač ove reprezentacije”, oduševio je svojim planom Ivan Martinović, kao i željom da i na štakama bude uz reprezentaciju.

Červaru ostala još dva ljevaka s popisa

Izborniku Lini Červaru tako su ostala još dva igrača ljevaka s popisa. Bombarder i jedan od naših stožernih igrača Luka Stepančić i mladi i talentirani, 210 cm visoki potencijalni nasljednik Marka Kopljara, 21-godišnji igrač PPD Zagreba Josip Vekić, a kojeg od njih će voditi saznat će se tijekom večeri na konferenciji za novinare koja je zakazana u 17,30 sati. Za pretpostaviti je, ipak, kako će to biti Luka Stepančić…

Reprezentacija će sutra krenuti u 9,00 sati iz Zagreba prema Grazu koji je domaćin našoj A skupini u kojoj su osim Hrvatske reprezentacije Crne Gore, Bjelorusije i Srbije. Prvu utakmicu, izabranici Line Červara odigrat će u četvrtak, 9. siječnja u 20,30 sati, protiv Crne Gore.