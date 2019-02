IZVANREDNA PRESICA PPD ZAGREBA O SLUČAJU KOJI JE UZDRMAO HR RUKOMET: ‘Nismo u ratu s Nexe, situacija je zamršena…’

Napeto na relaciji PPD Zagreb – Nexe zbog Ivana Sršena

PPD Zagreb i Nexe iz Našica u posljednje vrijeme dosta toga veže. Prvo je transfer 20-godišnjeg Riječanina Halila Jaganjca u Nexe dobro je uzdrmao hrvatski rukomet. On se odlučio doći u Našice, iako se spominjao upravo kao pojačanje “vječnog” hrvatskog prvaka.

VELIKI TALENT I MISTERIJ O SRAMOTNIM KULOARSKIM PRIČAMA: Uzdrmao je hrvatski rukomet iznad kojeg sad stoji dosta upitnika

Ostalo je, nakon toga, dosta upitnika u zraku, posebno nakon silnih pregovora Zagreba i Metalurga oko Jaganjca. Obavljeno je puno razgovora, razmijenjeno je puno mailova. Međutim, nisu uspijeli pronaći dogovor, nije uspjelo jer je, kako su to u PPD Zagrebu bili objasnili, predsjednik Metalurga Minčo Jordanov želio transfer pod uvjetom da on PPD Zagrebu diktira kakav će biti ugovor između Jaganjca i kluba.

Slučaj Sršen

Sad se pojavio novi “slučaj”, onaj Ivana Sršena. Talentirani rukometaš formalno je igrač poznatog našičkog rukometnog kluba, a trenutno je na posudbi u Zagrebu u čijem dresu igra sjajno. Prije dva dana je u pobjedi Zagreba u Ligi prvaka protiv Skjerna zabio čak devet golova i bio najbolji igrač susreta, a desni vanjski najtrofejnijeg hrvatskog kluba uvršten je i u najbolju sedmorku kola Lige prvaka prema EHF-u.

No tu nastaju problemi. Naime, Sršen je kao igrač Nexea prvo poslan na posudbu u mađarski Pick Szeged, a nakon igranja u mađarskom klubu, došao je na posudbu u Zagreb i oduševio. Čelnici Nexea uvidjeli su njegove kapacitete i odlučili ga vratiti zbog, kako se to spominjalo u medijima, problema na desnoj strani.

Takav rasplet se nije svidio šefovima Zagreba. Prije sezone dogovorena je jednogodišnja posudba, ali Našičani ga žele natrag prije isteka dogovorenog dijela. Trenutno su prvi u jakoj SEHA ligi, a dobro im ide i u Europi. Sršen bi Nexeu dobro došao u nastavku sezone u kojoj će se sa Zagrebom boriti za naslov prvaka Hrvatske.

U utorak, 12. veljače održana je izvanredna konferencija za medije rukometnog kluba Prvo plinarsko društvo Zagreb na kojoj su se predstavnicima medija obratili direktor hrvatskog rukometnog prvaka Vedran Šupuković i glavni menadžer Božidar Jović.

Vedran Šupuković i glavni menadžer Božidar Jović obratili se javnosti

Konferencija je održana u trofejnoj sobi sportske dvorane Kutija šibica, a članovi uprave najboljeg hrvatskog rukometnog kluba govorili su o odličnim sportskim rezultatima prve ekipe u tekućoj sezoni te su se također kratko osvrnuli i na aktualnosti vezane za angažman rukometaša Ivana Sršena, o čemu je posljednjih dana u medijima bilo dosta riječi. Direktor hrvatskog prvaka Vedran Šupuković i glavni menadžer Božidar Jović obratili su se javnosti na izvanrednoj presici održanoj u utorak…

Želio bih na početku naglasiti da je jedina senzacija o kojoj će danas biti riječi činjenica da se rukometni klub PPD Zagreb nalazi na trećem mjestu elitne skupine EHF Lige prvaka. Vjerujem da mnogi od vas nisu vjerovali na početku sezone kako ova ekipa ima kvalitetu, a nakon što smo na otvaranju SEHA Gazprom lige poraženi od rukometnog kluba Nexe Našice, nisam siguran da li je itko osim ljudi u ovome klubu vjerovao da je pred nama svjetla budućnost. Mi smo vjerovali i vjerujemo i dalje, a to što smo u nedjelju uvjerljivo svladali ekipu Skjerna, koja vrvi od reprezentativaca Norveške i Švedske, samo je pokazatelj da smo na dobrom putu i da radimo dobar posao. Želim se zahvaliti kolegama iz medija na podršci koju nam pružaju, ali ih i zamoliti da budu realni i afirmativni.

Smatram da nije mala stvar nakon 11 odigranih kola imati isti broj bodova kao i prvak Bundeslige koji ima pet puta veći budžet od našega. Nije mala stvar imati bod više od aktualnog viceprvaka Europe Nantesa ili od Motor Zaporožja čiji najjeftiniji igrač ima 20 posto veću plaću od našeg najskupljeg. Smatram da su to bitne stvari i da je to ono o čemu trebao govoriti i čime se trebamo ponositi”, poručio je u uvodu konferencije za medije direktor Vedran Šupuković, prenosi službena klupska web stranica.

‘Napravili smo već do sad sjajan posao’

Božidar Jović također se osvrnuo na sportske rezultate hrvatskog rukometnog prvaka te je istaknuo da Zagreb već sada može s ponosom reći kako je u EHF Ligi prvaka ali i u SEHA Gazprom ligi nadmašio prošlogodišnja ostvarenja…

Pritom nije ništa manje bitno, istaknuo je Jović, kako uprava kluba u suradnji sa stručnim stožerom intenzivno radi na sastavljanju još kvalitetnijeg igračkog kadra za sljedeću sezonu…

“Ja bih se nadovezao na direktorove riječi i samo podsjetio da mi danas nakon 11 odigranih kola imamo na kontu 10 osvojenih bodova u EHF Ligi prvaka. Lani smo završili natjecanje sa svega šest bodova. Što se tiče SEHA Gazprom lige lani smo ju zaključili s 38 bodova, a sada četiri kola do kraja imamo 36 bodova. Rezultatski gledano već smo sada napravili sjajan posao međutim ne mislimo na tome stati.

Pokazatelj da ova uprava zna što joj je cilj i na koji način do istoga doći jest i to da smo mi već sada, dakle u veljači, nadomak toga da upotpunimo roster za sljedeću sezonu. Kao što znate potpisali smo mladog slovenskog razigravača Aleksa Vlaha koji je s kadetskom reprezentacijom osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2015. godine, ali i koji je već odradio nekoliko nastupa za seniorsku reprezentaciju Slovenije. Narednog ljeta pridružit će nam se i povremeni hrvatski reprezentativac Kristian Bećiri koji trenutno igra u Celju na poziciji kružnog napadača i o čijim kvalitetama ne treba trošiti previše riječi. Iz Velenja smo potpisali također pivota Darka Stojnića koji ima 22 godine i koji je sjajan zalog za budućnost. Intenzivno radimo na pronalaženju vratara, a pri kraju smo pregovora i s jednim lijevim i desnim vanjskim. S njihovim imenima još ne bih izlazio u javnost dok ne potpišemo ugovore, ali pitanje je dana kada ćemo i to realizirati. Ono što vam želim reći jest da se u rukometnom klubu Zagreb radi planski i da mi kao klub vrhunske tradicije i kvalitete slažemo roster već sada, kako ne bismo bili u problemima na ljeto. Što se tiče naše struke moramo reći da nam je žao što gospodin Červar zbog obveza s reprezentacijom nije mogao nastaviti započeti rad u našem klubu.

‘Tamše dijeli viziju kluba’

S druge strane nam je, pak, drago što smo pronašli pravo i vjerujem dugoročno rješenje u gospodinu Branku Tamšeu koji dijeli viziju uprave kluba i koji je nakon odrađenih zimskih priprema te utakmica s Metalurgom i Skjernom kazao kako smatra da ova mlada momčad ima još barem 30 posto mogućnosti napretka. Osobno sam uvjeren da ćemo pod trenerom Tamšeom gledati jedan novi Zagreb, moderniji Zagreb i svakako borbeniji Zagreb”, kazao je glavni menadžer kluba Božidar Jović.

Nakon uvodnog dijela konferencije očekivano su uslijedila i novinarska pitanja od kojih se većina ticala situacije oko igrača Ivana Sršena…

“Što se tiče ove priče ono što prvo želim naglasiti jest da rukometni klub Zagreb nije ni u kakvom ratu s rukometnim klubom Nexe. Mi smo itekako sretni zbog njihovih dobrih igara u Europi koje između ostalog utječu i na nacionalni koeficijent hrvatskog rukometa i koji bi nam u konačnici možda mogao donijeti i drugog nacionalnog predstavnika u Ligi prvaka ili barem u kvalifikacijama za C ili D grupu tog natjecanja. Prije nego se referiram na pitanja o Ivanu Sršenu želim još jednom pojasniti situaciju koja se već duže vrijeme provlači kroz kuloare, a onda i dio medija, a odnosi se na igranje ili ne igranje rukometaša Nexe Našica Halila Jaganjca u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji.

Za početak želim kazati da mi nismo ljetos uspjeli realizirati transfer Halila Jaganjca, dok je rukometni klub Nexe u tomu uspio. Činjenica je i da su oni znali da mi pregovaramo s igračem, ali je isto tako činjenica da je njihovo legitimno pravo da dovedu igrača u svoje redove.

Nastavno na ovu priču pojavile su se spekulacije kako igrač nije zaigrao na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj zato što je potpisao za Nexe, a ne za Zagreb. Ovdje želim naglasiti da rukometni klub Zagreb nema apsolutno nikakav utjecaj na odabir igrača u reprezentaciju. Aktualnom izborniku Červaru koji je do nedavna bio i naš trener nikada se nismo usudili, a kamoli da smo uopće i mogli sugerirati tko će igrati a tko neće u redovima našeg kluba. Smatram da je onda iluzorno govoriti o tome da je netko iz redova rukometnog kluba Zagreb imao bilo kakav utjecaj na odabir igrača u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji”, poručio je direktor Šupuković te se potom osvrnuo i na pitanje o statusu rukometaša Ivana Sršena:

‘Zbunjujuća situacija’

“Što se tiče slučaja Sršen treba reći kako je ovdje situacija pomalo i zamršena. Kronološki gledano mi smo krajem prošloga srpnja uspjeli dogovoriti s rukovodstvom Nexea jednogodišnju posudbu i to tek nakon što su oni dobili potvrdu od turskog reprezentativca Celebija da će se on vratiti u Nexe i potpisati na godinu dana. Nakon toga smo pristupili potpisu sporazuma o posudbi igrača na period od godine dana i nakon toga potpisivanju ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza između dva kluba te konačno ugovora o profesionalnom igranju između nas s jedne strane i Ivana Sršena s druge strane.

Ono što želim jasno dati svima do znanja da niti u jednom trenutku, tijekom svih tih pregovora i dogovora, nije bilo nikakvog govora o tome da bi se igrač mogao povući prije isteka ugovorenih godinu dana.

Ništa manje bitno za istaći jest i to da Ivan Sršen ima ugovor s rukometnim klubom Zagreb koji u članku 3 regulira da u slučaju da igrač iz bilo kojeg razloga želi otići prije isteka navedenih godinu dana klubu se mora platiti odšteta. Ja kao direktor kluba, iznad kojega stoje dvije instance – Upravni odbor i Skupština kluba, nemam mandat da dam igraču ispisnicu bez odštete ako je to regulirano u bilateralnom aktu između nas i igrača.

Do arbitraže je došlo jer je rukometni klub Nexe temeljem ugovora o posudbi, odnosno jednog članka koji u tom ugovoru regulira njegov odnos, pokrenuo postupak razvrgnuća ugovora o posudbi. Mi, s druge strane, budući da imamo spomenuti ugovor s igračem nismo u mogućnosti istome dati ispisnicu bez da netko prvo ne plati odštetu rukometnom klubu Zagreb.

Oni su pokrenuli arbitražu pri nadležnom tijelu Hrvatskog rukometnog saveza na kojoj smo jučer svoje iskaze dali Ivan Sršen, gospodin Ergović i ja. Predsjednik komisije rekao je da bi se ista trebala o ovom slučaju očitovati u roku od osam dana, a kada saznamo njihov pravorijek moći ćemo reagirati i eventualno poduzimati neke daljnje korake”, rekao je direktor Šupuković te za kraj još jednom naglasio:

‘Moj mandat je da štitim interese rukometnog kluba Zagreb’

“Moj mandat je da štitim interese rukometnog kluba Zagreb, kao što je mandat gospodina Ergovića da štiti interese rukometnog kluba Nexe. Naša suradnja je uvijek bila odlična, a s obzirom na to da su u ovome trenutku interesi naših klubova u koliziji mi smo se našli na suprotstavljenim stranama i zastupamo interese svojih klubova. Za kraj bih još htio dodati da premda to nema težinu u pravnom smislu ipak treba istaknuti i jasno kazati kako je sam igrač Ivan Sršen izrazio jasnu želju da ostane igrač rukometnog kluba Zagreb barem do kraja tekuće sezone”, kazao je na koncu konferencije za medije direktor PPD Zagreba Vedran Šupuković.

A u tjednu koji je u tijeku rukometaše PPD Zagreba očekuje gostovanje kod najskuplje momčadi današnjice. Riječ je, dakako, o prvaku Francuske Paris Saint Germainu koji će ugostiti hrvatske rukometne prvake u nedjelju 17. veljače.

Dvoboj hrvatskog i francuskog prvaka na rasporedu je, dakle, u nedjelju s početkom u 19.00 sati u sportskoj dvorani Pierre de Coubertin u Parizu.