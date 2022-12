Sve nas je neugodno iznenadila vijest kako najbolji hrvatski rukometaš na prošlom EP-u Tin Lučin otpada za SP.

Iz Hrvatskog rukometnog saveza su izvijestili kako mladi Riječanin već više od mjesec dana ima poteškoća s ramenom, ali je bio uvjeren da će bolovi kroz liječnički tretman u Poreču biti podnošljivi te da će biti na raspolaganju izborniku hrvatske rukometne reprezentacije.

Lučinovo rame je loše, ali nada nije izgubljena

Premda ga je izbornik jučer poštedio nastupa protiv Italije, jutros je postalo jasno da je Lučinovo rame u takvom stanju da ne može izdržati sve napore jednog natjecanja kao što je Svjetsko prvenstvo. Šteta, jer Tin Lučin je trebao biti jedna od udarnih snaga hrvatskih vanjskih pozicija...

Nakon što je HRS ovu vijest objavio na svojoj web stranici, javio nam se izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Hrvoje Horvat kako bi nam objasnio točnu situaciju s Lučinom, između ostalog. Naravno, nije samo tema našeg razgovora bio Tin Lučin, nego i ostale aktualnosti. Međutim, vijest o Lučinu je ipak postala prioritetna u svemu tome. Započeli smo razgovor s izbornikom Hrvojem Horvatom upravo o Tinu Lučinu...

Izborniče, sve nas je neugodno iznenadila vijest o Tinu Lučinu. Kakva je točno situacija s njim?

"Sigurno da nas svaka ozljeda i izostanak, tko god ispadne iz stroja - ne veseli! Nije nam drago zbog toga, ali mi tu radimo nekakav sustav, nekakav princip gdje bi jedan kolektiv trebao iznijeti prvenstvo i svaki novi kotačić koji uđe, ako postane dio nekakvog sistema, stroja koji mi hoćemo imati, izostanak bilo kojeg igrača manje boli. Sigurno da ćemo probati napraviti još sve što je u našoj moći s medicinske strane, tj medicinski dio da se Tin Lučin vrati što prije i možda ćemo ga moći još koristiti tijekom prvenstva. Ništa to nije definitivno. Da, postoji šansa da Tin Lučina gledamo na SP-u. Vidjet ćemo, ne zna se točno još koliki će biti oporavak i koja je razina zarastanja rane. Krenut će u terapiju pa ćemo 10. siječnja ponovno raditi scan i snimanja, tako da ćemo onda znati točno", kazao nam je izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Hrvoje Horvat u petak poslijepodne.

'Uživam u onom što radim, vrijeme je izazovno'

Kako ste inače vi, zadovoljni očito sa svime na poslovnom planu? Vidimo da imate novi posao u Bundesligi, u Wetzlaru...

"Kad radite stvari koje volite i u kojima uživate, onda vam ništa nije opterećenje niti problem, već samo veseli i daje vam dodatne poticaje. Što se tiče moj posla u reprezentaciji i u Wetzlaru, naravno da je vrijeme izazovno, ozbiljno i tako i tome pristupamo. Presvukli smo trenirku Wetzlara u reprezentativnu i sad je čitav fokus na SP-u u Švedskoj".

Vaši su rukometaši sinoć bili razigrani u napadu i utrpali Italiji 40 poena...

"Nije to neko mjerilo koje nas mogu zadovoljiti i nekakvi standardi koje smo mi postavili su puno viši. Ciljano smo birali suparnika kao što je Italija u toj prvoj pripremnoj fazi, da se probaju neke stvari, da se rastrčimo, da odigramo jednu ozbiljnu utakmicu što su dečki pokazali. Bili su na visini zadatka, bili su koncentrirani. Vlada jedna velika ozbiljnost i to veseli. Prši, škripi na treninzima, vidi se po njima koliko su unutra, koliko su željni, vidi se tu jedna ozbiljnost. Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo, koliko je ovo natjecanje za hrvatski rukomet bitno i krucijalno. Možda od Portugala i 2003. nije bilo bitnijeg natjecanja za hrvatski rukometnu reprezentaciju. To, naravno, nosi i dodatni pritisak, ali zato su reprezentativci tu, da se znaju nositi s pritiskom i dobro su to prihvatili i primili. Jako se ozbiljno pripremamo i gledamo prema SP-u".

Studiozan ste izbornik, u rukometu ste sto posto - 0-24. Oni koji vas bolje znaju govore o vama da ste rukometni fanatik. Odakle snaga i za kritike i za sve izazove koje trenerski posao na vašoj razini nosi?

"Nekad se uhvatim da sam prenaporan, nekad se uhvatim da sam prezahtjevan. Svjestan sam da broj informacija treba svesti na onu razinu koju ekipa može prihvatiti, to je isto jedna od odlika trenera. S nekim stvarima se ne smije čak ni pretjerivati, jer se dobiva onda jedan kontraefekt. Ali evo, radimo puno, koliko ćemo biti dobri ovisi samo o nama. I koliko ćemo svi skupa ulagati u čitavu ovu priču. Dečki znaju i sami kako onaj suhi jutarnji trening nije dovoljan, pa doći na popodnevni."

'Puno ulažemo u čitavu priču oko reprezentacije'

Izbornik nam naglašava i ulazi u dubinu, u srž problematike, odnosno uspjeha...

"To je premalo da bi se radile neke ekstra stvari. Puno ulažemo u tu čitavu priču i kroz dan, sastanke, individualne razgovore, kroz pripreme... Ono što je najbitnije je da su dečki svjesni situacije u kojoj se nalazimo. Znamo da samo kao jedna obitelj, uz zajedništvo, možemo nastupiti na SP-u. Jedno prvenstvo nosi teške situacije, sigurno će tu biti velikih kriza i jedino zapravo samo jako kolektiv na razini mini obitelji može pomoći kroz te krizne situacije. Tad se više neće brojati ni treninzi, ni taktička priprema ni ništa, već samo koliko smo mi jaki kao kolektiv - svi zajedno!"

Ivan Martinović lakše je ozlijeđen i dali ste mu poštedu, kakva je trenutno situacija s njim?

"Liječnička služba ima svoju ogromnu odgovornost na sebi i rade veliki dio posla. Sigurno da će se sad posebna pažnja posvetiti Martinovićevom skočnom zglobu. On je desni vanjski koji nam je jako bitan. Radit ćemo u tom smjeru da ostane fizički spreman, a koliko ćemo ga moći koristiti u igri s loptom, to će reći prvih nekoliko dana u Novoj godini", govori nam Hrvoje Horvat.

Dino Slavić se s osam obrana istaknuo protiv Italije, Mate Šunjić ih je skupio 5. Jeste zadovoljni kolektivnom trenutnom formom golmana?

"Golmane treba pustiti u miru, to su vam naše individue u kolektivnom sportu, kako se šalimo. Njima treba jedan mir. Sva trojica dobro brane u svojim klubovima. Sva trojica imaju dobru minutažu u klubovima, imaju kvalitetu koju mogu dati reprezentaciji. Ciljano smo birali različite golmane, da se na njih suparnici ne mogu lagano priviknuti. Imamo jednog Šunjića koji ima ogromno iskustvo, koji je bio na čitavom nizu velikih natjecanja. Nikad zapravo ni nije dobio pravu priliku, nekako nije bio u prvom planu. Slavić je prenio fenomenalnu formu iz kluba i to nas isto veseli. To nam je bilo iznimno potrebno. Tu je i jedna nova energija Dominika Kuzmanovića, mladog golmana koji ima 19., ali je izuzetno zreo za svoje godine i prava perpsektiva za hrvatski rukomet. Samo ih treba pustiti, oni će biti pravi".

Otvaramo 13. siječnja SP-a protiv neugodnog Egipta. Najbitnija utakmica, sve će usmjeriti...

"Nema najbitnije utakmice, nama je svaka slijedeća najbitnija. Što se tiče gledanja samo na jedno prvenstvo, ne možemo gledati iza čoška. Gledamo ono što dolazi na nas, prvo nam ide u susret Egipat. To je jedna ozbiljan reprezentacija - pokazali su to na zadnjim prvenstvima i na OI - na SP-u - pokazali su koliko su ozbiljni i dobri. Respektiramo svakog, svaku reprezentaciju koja dođe do nas, ali svjesni smo snage, svjesni smo da naša obrana može biti granitna - tu imamo veliku prednost u odnosu na druge reprezentacije - Znamo kakvi moramo biti protiv Egipta da upišemo bodove i jednostavno ne smijemo biti orijentirani na cilj nego put koji vodi do toga, a onda kad dođemo do cilja - onda je sve lijepo.

'Svjesni smo situacije i ozbiljnosti'

I za kraj razgovora Hrvoje Horvat, popularni Cveba, pozvao je čitav hrvatski narod na zajedništvo, simbiozu s rukometašima i pritom se osvrnuo i na kritike. Zajedništvo, simbioza naroda, svih s rukometnom reprezentacijom, je potrebno za uspjeh...

"Gledajte, sigurno da dečkima treba jedan mir, nama svima u reprezentaciji treba jedan mir. Naravno, treba tu isto biti i obziran i ja vjerujem da kad hrvatska reprezentacija igra, svi priželjkuju jedno, a to je da hrvatska rukometna reprezentacija ode što dalje, da pobjeđuje. I oni koji možda izgledaju da su kritičari, zapravo se iza tih kritika opet krije to da želi reprezentaciji dobro. Netko tko možda radi na krivi način, tako da to ne treba gledati na taj način. Ono što je bitno je da smo svi svjesni da se nalazimo u jednoj iznimno bitnoj i delikatnoj situaciji, bitnoj za hrvatski rukomet. Jedino ćemo svi zajedno s jednom pozitivom i dobrom energijom prebroditi te teške trenutke", zaključio je Hrvoje Horvat.