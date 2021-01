Prvi krug natjecanja po skupinama hrvatske rukometne reprezentacije za Net.hr komentira Vlado Šola

Ako tko zna kako je to igrati velika natjecanja i osvajati ih, onda je to legendarni bivši hrvatski golman, sad trener PPD Zagreba Vlado Šola. Kao vratar one zlatne generacije hrvatskog rukometa osvojio je dva uzastopna zlata 2003. na SP-u u Portugalu i godinu poslije u Ateni na Olimpijskim igrama, na turniru na kojem je hrvatska rukometna reprezentacija igrala možda i najdominantniji rukomet ikad na velikim natjecanjima.

‘Cilj je ispunjen i to je nabitnije’

S reprezentacijom je osvojio zlatne medalje još na Mediteranskim igrama 1993. u Languedoc-Roussillonu, dok je one srebrne osvojao na Svjetskim prvenstvima 1995. i 2005. godine, a brončanu na Europskom prvenstvu 1994. Kao trener vratara u stručnom stožeru reprezentacije pod vodstvom izbornika Slavka Goluže, osvojio je brončane medalje na Olimpijskim igrama i Europskom prvenstvu 2012. godine.

Da, veliko je rukometno ime Vlado Šola. Porazgovarali smo s njim u utorak ujutro, kad je putovao na trening u Kutiju šibica. Kako živi iza tamo negdje iza Dugog Sela, imao je vremena za Net.hr vremena prokomentirati viđeno na 27. SP-u u rukometu što se tiče naše izabrane vrste.

Dvije pobjede i neugodan remi protiv Japana, prenesena tri boda u drugi krug natjecanja, rezime su nastupa izabranika Line Červara u skupini C prvog kruga natjecanja po skupinama…

“Cilj smo svakako ispunili. Idemo s pozicije prvog u sljedeću rundu. Istina, očekivali smo možda sa četiri boda, ali nije to neka velika tragedija. Cilj je ispunjen i to je nabitnije, a što se tiče nekog dojma igre, on je da bi igra trebala izgledati tečnije. No, morate znati, a i sami ste mogli vidjeti kako danas svi igraju rukomet i kako su prošla ona stara vremena kad si u 7. minuti vodio 7 razlike. Posebno sad kad je ova situacija s Covidom, nemogućnost ispunjavanja zadanih programa zbog toga, kad ne znaš u kakvoj ti formi dolaze igrači itd… Bilo je dosta otkazanih utakmica, prekida, teška je situacija i u takvoj situaciji su najvažnije pobjede, svejedno bile one s jednim ili dva gola razlike”, kazao nam je Vlado Šola i osvrnuo se na neke pomalo čudne igračke zamisli Line Červara. Posebno u toj utakmici protiv Japana kad je forsirao obranu 5-1 umjesto da je na brzinu i japansku protočnost po sredini odgovorio gušćom i za takvu situaciju kompaktnijom obranom 6-0, i kad je čitavo drugo poluvrijeme ostavio Ivana Martinovića na klupi, a mladi rukometaš otvorio je utakmicu s 3-3.

Protiv Angole je, pak, igrao s klasičnom 5-1 obranom bez Davida Mandića i tog toliko prozivanog desnog vanjskog. U obrani je desnu stranu branio Brozović a ne Zlatko Horvat, a na Mandićevoj strani to je radio Mamić, dok je na kraju bio Manuel Štrlek.

I to je, ruku na srce, izgledalo bolje. Međutim, protiv Katra je na desnog vanjskog stavio Ivana Čupića. Da li je Lino s tim želio dobiti na bržem protoku lopte ili nečemu drugom, ne znamo točno. No, Martinović i Šebetić možda bi trebali više igrati na tom mjestu. Slavni Šolin suigrač, sad stručni sukomentator RTL-a za SP Petar Pero Metličić, jučer je nakon utakmice u emisiji “Vrijeme je za rukomet” kao glavni razlog naveo umor kod sjajnog Marka Mamića i pad forme kod kapetana Domagoja Duvnjaka i pojedinih igrača, kao i činjenicu da nemamo igrača na toj poziciji. Moramo i želimo, pritom, naglasiti kako je Hrvatska odigrala protiv Katra najbolju obranu do sad na turniru. No, neke stvari ipak nisu jasne…

‘Ne vidim zašto se sumnja u nekog tko je donio toliko medalja’

“Nitko, ama baš nitko na ovom svijetu nije u Linin cipelama. Niti Metličić, niti Vlado Šola ne mogu govoriti što bi trebao napraviti. Mi nismo tamo i ne znamo što se događa, kako je stvarno stanje stvari, nismo unutra. Ne znamo koja je bila ideja. Morate ipak znati da je turnir dugačak i da je Lino možda tako igrao zato što je vjerovao da je to najbolja opcija u tom trenutku. Ne vidim zašto se sumnja u nekog tko je donio toliko medalja. Ipak se na kraju natjecanja podvlači crta i donose ocjene. Nemamo pravo blatiti nikog. Također, u sportu se nekad dogodi da ne ostvariš cilj, ali čovjek je donio dosta medalja i to je jedina činjenica. Ja bi to ovako objasnio, onako za narod. To je kao da vozite auto koji je pouzdan, ali vi bi ga ipak mijenjali. Ako ćete ga mijenjati, onda možda samo zbog dizajna, samo zbog toga. Ali, zašto mijenjati ako vozite auto koji je pouzdan? Jednog dana ako budemo u tim pozicijama, onda možemo reći što bi mi mijenjali, kakvu bi odluku odnijeli”, objašnjava nam Vlado Šola koji nije htio, od igrača, isticati nikoga…

“Ne bih htio oko imena tko je oduševio, jednostavno imamo kult reprezentacije koja je izgrađen na timskom duhu, borbi jedan za drugog, požrtvovnošću i teškim radom na terenu. A onda momčad iznjedri pojedince. Evo, netko je Mariću jučer i dodavao, pomagao, asistirao a on je na kraju osvojio MVP nagradu za najkorisnijeg, najboljeg igrača utakmice. U tome sudjeluje i čitav niz igrača. Meni je drago da oni dišu kao jedan i to je najbitnije. Jasno da hijerarhijski imamo vođe. No, oni se podređuju cilju kad dođu u reprezentaciju”.

Sad slijedi drugi krug. Prva utakmica je protiv Bahreina sutra u 18.00, nakon toga dva dana poslije igramo protiv Argentine, a za kraj šlag, derbi sa aktualnim svjetskim prvacima Danskom. Kako Vlado Šola vidi te utakmice?

‘Nije danas kao prije 30 godina kad nije postojala tehnologija’

“Ne znam, ispostavilo se da su Angola, Japan i Katar dobri, da su utakmice s njima bila tvrde, čvrste… Nije danas kao prije 30 godina kad nije postojala tehnologija, pa onda neke tamo zabite zemlje nisu mogle doći do informacija kako se igra rukomet, nisu mogle vidjeti kako to rade one najbolji, pa kroz takav jedan sistem i učiti naravno. Danas svi mogu doći do svih informacija i shodno tome se raditi. Evo, u Egiptu svi igraju dobar rukomet, to i sami možemo vidjeti. Japana i Angola odigrali su prekrasnu utakmicu. Stoga, u drugoj grupi očekujem da će biti jednako zanimljivo, čvrsto, tvrdo, niti malo lagano”, govori Vlado Šola i prelazi na sustav. Naime, filozofija Line Červara, koja je za svaku pohvalu, je davanje šanse i mladim igračima. Ivan Martinović, Josip Šarac i Halil Jaganjac tri su najbolja hrvatska mlada igrača do 23 godine starosti, koja su svoje mjesto pod Lininim suncem našli igrama, trudom i prihvaćanjem svih zadaća i uloga u koje ih se stavlja. Martinović je MVP juniorskog SP-a za igrače do 21 godine iz 2018., na kojem je zajedno sa Šarcem, Jaganjcem, Franom Miletom, Vistoropom, Miličevićem i ostalim dečkima vodio Hrvatsku do povijesnog srebra…

“Naravno da je sustav sjajan. Taj sustav funkcionira od 2003. No, prema nekom starom našem običaju, mi iz godine u godinu počnemo sumnjati u njega, i to nakon jedne loše utakmice u kojoj se, realno, mogao jednostavno dogoditi loš dan. Vrijeme je stvarno da prestanemo s tim. Ponekad ne ide, ponekad utječu neke druge stvari na rezultat. Sustav funkcionira i treba vjerovati u njega”, naglašava Vlado Šola.

U drugom krugu nominalno su jače reprezentacije. No, koja je razlika u utakmicama između tog prvog i drugog kruga natjecanja po skupinama?

“Nije velika razlika između prvog i drugog kruga. Imaš tu šansu da ispraviš loš dan. Nekad to ne mora biti presudno. Ono što je bitnije su utakmice koja dolaze nakon. Tamo se ide na ispadanje u nokaut fazi, e tu nemaš pravo na kiks. U principu svi treneri ciljaju formu u nekoliko faza na velikim natjecanjima. Forma za grupu, drugu grupu, pa eliminaciju, fazu u kojoj moraš biti top i ako uđeš u polufinale i finale, e onda tu dolazi završna faza. To su različite faze tempiranja forme i natjecanja i oni koji su trenirali, igrali ili vodili momčadi, znaju o čemu pričam. Nije to samo tako. Ne znam, možda se to dogodilo da smo baš tako dominirali jedino u Ateni 2004., da igraš na istoj razini prvi i zadnji dan. Tamo smo baš sve pregazili. To se rijetko događa. Uvijek su tu prisutne razlike u trenutnoj formi. Ili su neke reprezentacije predobre na početku turnira pa padnu, ili obratno. Čovjek tu mora biti strahovito mudar, tempiranje forme nije lagana i jednostavna stvar”.

‘Samopouzdanje je jedna od najvažnijih osobina svakog igrača’

Protiv Katra je svoje prve minute na turniru odigrao prvi vratar Marin Šego, koji je ozlijedio zglob na prvenstvenoj utakmici u Francuskoj još prošle godine. Sole mu je tada bio pao na nogu, no Šego je nastavio braniti s bandažom i tri voltarena, hrabro, bez odustajanja…

Stisnuo je Marin zube i za Egipat, želja za nastupom na natjecanju u hrvatskom dresu bila je jednostavno prevelika, prevažna… Jučer je nakon više od mjesec dana ponovno stao na gol u jednoj utakmici i odmah vezao 4 skinuta sedmerca. Od toga tri Madadiju, koji je do njega sedmerce gađao 8-8. To je izuzetno bitno za samopouzdanje…

“Ja ću vam ovako reći. Samopouzdanje je jedna od najvažnijih osobina svakog igrača. To je strahovito bitno, pogotovo na golu. Ako vjeruješ u sebe i ono što radiš, ti si dobar, a ako ne vjeruješ i sav si nekako nikakav, nesiguran, onda nećeš biti dobar. Šego je odlično otvorio utakmicu. Moram priznati i da ju je Pešić također odlično otvorio. Malo je bilo čudno da ga je Lino promijenio. Potrefilo se, opet s druge strane, da je Šego nastavio tamo gdje je Pešić stao i njih dvoje su odlični. Bitno je da se nadopunjavaju. Sve drugo je nebitno, kako se zovu i tko je nominalno prvi a tko drugi golman”, zaključio je Vlado Šola.

