Hrvatska će u srijedu 28. travnja i u četvrtak 29. travnja u Varaždinu odigrati dva susreta protiv Slovačke, a 1. svibnja protiv Mađarske u Veszpremu. U tim utakmicama neće biti niti Domagoja Duvnjaka, Igora Karačića i Željka Muse koji su pošteđeni odlukom izbornika

Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se uoči utakmica EHF Cupa protiv Mađarske i Slovačke. Vrlo je zanimljivo bilo obraćanje novog-starog pomoćnika izbornika Ivana Balića koji se oglasio i otkrio razloge zbog kojih se vratio u reprezentaciju.

“Ovo je neka nova uloga. Ja i izbornik pričamo istim jezikom. Puno je mladih igrača, trebat će nam više vremena i više rada. Mislim da će sve doći na svoje. Vratio sam se jer je rukomet moj život. Cilj je unaprijediti cjelokupnu igru. Hrvatska ima potencijala i možemo to napraviti. Kroz karijeru sam uvijek pomagao mladima i to mi je izazov, ispunjava me i smatram da mogu pomoći. Nemam ambicije biti izbornik, tu sam da pomognem Horvatu. Cilj je da reprezentacija napreduje, iz dana u dan. Dosad sam gledao utakmice kao navijač. U Francuskoj smo bili bolji nego u Egiptu, ali ne bih se vraćao u prošlost. Trebamo se okrenuti budućnosti”, rekao je Balić pa se osvrnuo na brojne izostanke.

“Zbog situacije s koronom s popisa su otpali Martinović, Cindrić, Mamić i Ivanković. Na tome smo se zaustavili. Prvi cilj nam je selekcija igrača koji mogu igrati u oba pravca, kako bi smanjili broj izmjena. To nam je dosad bio problem. Imamo puno novih lica, posebno na poziciji pivota. Svaki izbornik ima vremena, a onda kad izgubi reprezentaciju ima jako malo vremena. Ne smijemo lutati, ne smijemo trošiti vrijeme na to. Moramo strpljivo raditi i pronaći igrače koji će pratiti moju i Balićevu viziju za Euro 2022 u Slovačkoj i Mađarskoj. S Ivanom sam surađivao i kada je on bio pomoćnik Željku Babiću, a ja sam vodio mladu reprezentaciju. Poklopili smo se. Stožer mora puhati u isto jedro”, zaključio je Balić.

Igramo u srijedu i četvrtak

Hrvatska će u srijedu 28. travnja i u četvrtak 29. travnja u Varaždinu odigrati dva susreta protiv Slovačke, a 1. svibnja protiv Mađarske u Veszpremu. U tim utakmicama neće biti niti Domagoja Duvnjaka, Igora Karačića i Željka Muse koji su pošteđeni odlukom izbornika.

U dva susreta koja je odigrala do sada u ovom natjecanju Hrvatska je ostvarila dvije pobjede. Najprije je u Osijeku slavila protiv Mađarske 31-27, a zatim je u siječnju neposredno uoči Svjetskog prvenstva pobijedila Španjolsku 31-28. Protiv Španjolske je trebala igrati u siječnju i uzvrat u Madridu no zbog nezapamćene snježne mećave koja je pogodila španjolsku prijestolnicu hrvatski rukometaši nisu mogli sletjeti u tamošnju zračnu luku pa je taj susret odgođen.