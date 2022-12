Proslavljeni bivši rukometaš, umirovljeni trener i bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Zdravko Zovko gostovao je u petak u studiju Net.hr-a. Kao igrač i kao trener tijekom karijere osvojio je, između ostalih i 5 velikih medalja plus dva naslova prvaka Europe sa Zagrebom.

No, više od medalja znači ono što je Zovko u kompletu napravio za naš rukomet. Samo malo zagrebite ispod površine uspjeha i vidjet ćete njegov potpis koji je bio prvi. Zdravko Zovko za ručicu je hrvatski rukomet doveo pred vrata uspješnosti, pred vrata raja...

Svojim radom oplemenio je hrvatski rukomet u cjelini i postavio temelje uspješnosti, jer je kao izbornik s reprezentacijom Hrvatske osvojio prve medalje, za tad tek stvorenu mladu državu koja se tih godina borila za svoju slobodu protiv velikosrpske agresije.

Mladu, ali ponosnu državu koja je proživljavala ratni vihor zbog onih koji su mislili da nas neće biti, koji zbog toga svoje veselje i agresiju nisu znali kriti, ali su se zafrknuli. Uostalom, kao i suparnici našim rukometašima u tim prvim godinama hrvatske države poput Francuza na Mediteranskim igrama 1993. Jako su se zafrknuli... No, priča o Zdravku Zovku ne počinje tada, nego puno prije...

Uspješna igračko-trenerska karijera

Od 1974. do 1984 Zdravko Zovko je kao reprezentativac propale države Jugoslavije osvojio broncu na SP-u u Njemačkoj (1974.), srebro na SP-u 1982. isto u Njemačkoj, te zlatno olimpijsko odličje 1984. u Los Angelesu. Kao izbornik hrvatskih rukometaša 1994. u Portugalu na EP-u osvojio je broncu - prvu hrvatsku medalju na velikim natjecanjima - a 1995. srebro na SP-u na Islandu. Godine 1993. osvojio je s Hrvatskom spomenuto zlato na Mediteranskim igrama u Languedocu-Roussillonu.

"EP u Portugalu 1993. je bilo stresno, utakmice su se igrale svakog dana. Nije bilo toliko pauza kao danas", priča nam Zdravko Zovko koji je cijelu svoju igračku karijeru proveo u RK Medveščak iz Zagreba, te u Syracuseu na Siciliji igrajući za C.C. Ortigia. S Medveščakom je osvojio tri Kupa Jugoslavije, au posljednjoj sezoni u klubu stigao je do polufinala EHF Kupa pobjednika kupova.

Pričao i o Slavku Goluži

U Italiji je osvojio tri talijanska prvenstva zaredom. Kao trener vodio je RK Zagreb, KC Veszprém i RK Podravku, prije nego što se pridružio Zvezdi Zvenigorod u svibnju 2011. U travnju 2013. Zovko je postao pomoćni trener Slavka Goluže u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji. Zanimljivo, ali 1991. upravo je Zdravko Zovko doveo Golužu u Zagreb iz Metkovića. To je priča samo takva...

To nam je i otkrio u razgovoru, a dotaknuli smo se i problema naše rukometne reprezentacije protiv tzv. egzotičnih zemalja poput Brazila koji nam je stvarao probleme u prošlosti, a uoči Egipta koji nas čeka 13. siječnja na otvaranju natjecanja, kao i o ostalih tema koje su bile brojne.

Inače, Egipat je iznimno neugodna reprezentacija koja ima respektabilne rezultate posljednjih godina, a nakon Egipta naši rukometaši na 28. SP-u za rukometaše će igrati još protiv SAD-a i Maroka...

Svjetsko rukometno prvenstvo za muškarce koje će se igrati u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je od 11. do 29. siječnja

Posljednje provjere hrvatski rukometaši imat će na Croatia Cupu od 6. do 8. siječnja u Poreču. Utakmicu protiv Sjeverne Makedonije igramo 6. siječnja od 20:15 sati, a 8. siječnja u istom terminu čeka nas Izrael.

Zdravko Zovko je ispisao i hrvatsku rukometnu klupsku povijest - S RK Zagreb je 1992. i 1993. bio prvak Europe, a bio je uspješan i u ženskom rukometu.

Njegova riječ svakako ima težinu, a posljednjih godina više je nekako bio posvećen ženskom rukometu, posljednje kao trener mađarskog Siofoka, a prije toga je bio u ženskom Györu. Zdravko Zovko kroz razgovor vratio nas je i u prošlost i evocirao uspomene...

Prisjetio se početka rivalstva s Francuzima

"Francuska je u Barceloni na OI 1992. bila 3., 1993. na SP-u druga, a 1995. na Islandu uzeli su zlato protiv nas u finalu. Već tada je francuski rukomet zaživio. Prije te medalje u Švicarskoj i na Islandu, Francuzi su već imali dvije medalje koje su bile dobar poticaj za dalje. Mi smo s njima 1993. na Mediteranskim igrama u Francuskoj igrali u finalu i uvjerljivo ih dobili. Oni su napravili jedan veliki spektakl od svega toga, očekivali su da će biti prvi. Došli su u kompletnom sastavu. Iako su prije toga bili nepoznanica, u kratkom periodu od osam godina postali su svjetski prvaci", rekao nam je Zdravko Zovko, a o narcisoidnosti i kritikama u hrvatskom rukometu je kazao:

"Mi sportaši smo vam svi narcisoidni. Nema sportaša, rukometaša koji nije narcisoidan. Svi mi volimo sebe više od svega, uživamo u tome da budemo glavni i najbolji. Zato se i bavimo time. Naravno da su narcisoidni. Ali, to vam se sve uklapa u jednu momčad, cjelinu, ekipu koja donosi rezultat. Kritike su po meni uvijek dobre. Za biti vrhunski treba znati i gubiti. U porazu trebaš naučiti."

O Luki Cindriću

Na naše pitanje je li Luka Cindrić dužnik u dresu reprezentacije, Zovko nam je odgovorio:

"Ne mislim da je Luka Cindrić dužnik što se tiče nastupa za Hrvatsku, ne mislim to. On se daje maksimalno, ozljede koje zadobiva svu plod njegovog angažmana, isto kao i Duvnjak. Luki Cindriću moramo dati ulogu koju on zaslužuje, prilagoditi ga, moramo ga znati iskoristiti jer je TOP igrač - ne mislim da je dužnik. U Barceloni je lider, ne vidim da ne može biti lider i u Hrvatskoj."

Pogledajte gostovanje u studiju Net.hr-a istinskog velikana hrvatskog rukometa Zdravka Zovka.

